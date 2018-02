Pregătiri pentru semifinala Eurovision de la Sighişoara

Share



Ultima din cele cinci semifinale ale Selecţiei Naţionale Eurovision, în cadrul căreia vor concura 12 piese, va avea loc la Sighişoara, duminică, 18 februarie, în Sala de spectacole „Mihai Eminescu”, informează Agerpres.

Potrivit www.agerpres.ro, în ultimul show al semifinalelor Selecţiei Naţionale vor concura SAVE (cu piesa „All We Need”), Tomher Cohen („Baby You’re The Only One”), Sergiu Bolota („Every Little Thing”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Teodora Dinu („Fly”), The HUMANS („Goodbye”), Iliana („I Won’t Lie”), Evermorph („Live Your Life”), Alexandru Ungureanu („Sail With Me”), Manuel Chivari („Somebody To Love”), Maria Suciu („Sweet Nothing”) şi Denisa Trofin („Tears”). În fiecare show, juriul format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă va alege câte trei piese care se vor califica în finală.

