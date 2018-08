Omagiu saşilor masacraţi în 9 septembrie 1944

Share



Un grup de circa 60 de persoane, în majoritate saşi originari din satul mureşean Senereuş, stabiliţi în Germania, au adus sâmbătă, 11 august, la ieşirea din Târgu-Mureş către Sângeorgiu de Mureş, un omagiu celor peste 40 de morţi şi peste 100 de răniţi, în urma unui atac aerian prin mitraliere, executat asupra unui convoi de refugiaţi civili, în data de 9 septembrie 1944.

Între cei 40 de morţi se regăsesc şi 12 persoane din satul Senereuş, iar în memoria acestora, Asociaţia Saşilor Senereuşeni din Germania a dezvelit, în data de 11 august 2018, o cruce, chiar în locul în care s-a petrecut tragedia.

Cu această ocazie, s-a aflat că în arhivele din zonă nu existau documente cu privire la numărul real de victime, întrucât Armata Germană a izolat zona imediat după atac, a încărcat în camioane morţii şi răniţii, în zonă rămânând doar victimele din rândul localnicilor (doi morţi şi un rănit), resturile căruţelor şi animale sfâşiate.

Din documentele vremii, aduse de saşi, s-a stabilit că abia după ce au fost degajaţi răniţii şi morţii din rândul saşilor, Armata Germană a permis accesul poliţiei locale, care a găsit un mort şi doi răniţi.

Informaţiile despre atac/bombardament se regăsesc şi în presa vremii, în care martorii vorbesc de un număr mare de morţi şi răniţi, în timp ce oficialii vorbesc de trei-patru victime.

Între participanţii la comemorarea de sâmbătă s-au regăsit şi câţiva supravieţuitori ai atacului, care se aflau în convoiul mitraliat de avioanele militare.

O lume prăbuşită în câteva cuvinte

„Pentru noi, senereușenii, dar și toate comunitățile săsești afectate, data de 9 septembrie 1944 a reprezentat un eveniment care a lăsat urme adânci. Practic, a însemnat separarea multor familii, care după război nu s-au mai întors în vechea lor patrie. Vorbim despre comunitatea noastră, a sașilor, care de secole a trăit împreună, atât în vremurile bune, cât și în cele rele, dar care după această dată a fost dezbinată. O comunitate care a trecut peste multe greutăți și a reușit să iasă din nenumărate situații de criză. Granițele naționale nu au voie să împiedice comemorarea celor morți, a spus dr. Bernd Fabritius, în discursul său din 20 iunie 2018, cu prilejul zilei comemorative a celor refugiați și expulzați. El a subliniat faptul că trebuie să le aducem un omagiu civililor decedați, care în timpul refugierii au fost deseori îngropați la marginea drumului, crucile lor neavând nume, precum și tuturor victimelor nevinovate. El a mai adăugat că omagierea civililor uciși în timpul refugierii este o problemă care solicită un angajament transfrontalier. Nu mai trebuie să căutăm vinovați. Acesta a fost războiul, cu dictatorii și acoliții lor, care le executau ordinele. Războiul nu are niciodată învingători, există doar învinși. Mama mea a descris acest atac în felul următor: Noi, întreaga coloană de căruțe trase de bivoli, boi și cai, ne-am oprit să ne odihnim. Deodată, au apărut la orizont avioane, care au trecut deasupra noastră. Erau 13 la număr. După scurt timp s-au întors și s-au îndreptat spre noi, lansând deodată bombe. S-a instalat haosul, toți care se mai puteau mișca au fugit în lanul de porumb din apropiere, aflat pe partea stângă. Eu m-am ales cu o schijă în șold, vărul meu Andreas Weber, cu o rană deasupra ochiului, care sângera puternic, dar eram cel puțin în viață. Regina Frintz mi-a povestit, acum câteva săptămâni, că după atac acea coloană de căruțe a fost pur și simplu devastată, nemaiexistând decât fum, negură și morți. Oamenii și animalele se aflau într-o stare groaznică. Pentru noi întreaga lume s-a prăbușit în câteva minute.”

Alfred Gross, vicepreşedintele Asociaţiei Saşilor Senereuşeni

Saşii, mitraliaţi din avioane

„E un eveniment despre care noi, sângiorzenii, ne-am adus aminte cu respect. Alături de confraţii dumneavoastră au fost răniţi şi decedaţi oameni şi din comuna noastră, iar noi, cei care am văzut şi am auzit de foarte multe ori despre acele momente, ne-am adus aminte. Eu, care aveam 5 ani şi jumătate şi locuiesc la un kilometru de aici, împreună cu mama şi cu bunica eram într-un adăpost din grădina noastră. Am văzut avioanele care luau înălţime şi mitraliau, apoi coborau şi iar se înălţau. S-a întâmplat de mai multe ori. La trei zile am trecut pe aici, cu mama, în drum spre Târgu-Mureş, am văzut dezastrul, urmele se găseau aici şi în lanul de porumb. Ani de zile au fost aici urme ale dezastrului. Am văzut care distruse şi vite ucise sau bucăţi de animale. Multe vite rănite au fost luate de săteni.”

Ilarie Opriş, preşedinte de onoare al Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş

Istoria, un caleidoscop de perspective

„În urmă cu peste 70 de ani, atunci când au avut loc evenimentele tragice, acest teritoriu aparţinea de Sângeorgiu de Mureş. Împreună cu domnul Ilarie Opriş şi cu alţi patrioţi locali avem un proiect care se numeşte „Caiete Sângerozene”, în care s-au prezentat nenumărate momente de istorie, dar, în mod deosebit, acest moment istoric deosebit a fost tratat pe baza de documente. Din aceste documente aflăm practic anvergura acelei catastrofe. Prezenţa dumneavoastră aici aduce, din perspectivă istorică, o contribuţie deosebită, datorită faptului că noi nu am avut date referitoare la numărul decedaţilor şi la numele lor. Avem date referitoare la câteva victime de pe teritoriul comunei noastre. Acele documente care au fost publicate provin din arhive militare şi prezintă rapoarte trimise de la faţa locului, cu aspect tehnic în ce priveşte numărul de aparate care şi-au luat zborul şi au fost îndrumate spre această zonă. Istoria este un caleidoscop de perspective, tocmai de aceea, din dorinţa de a cunoaşte exact ceea ce s-a întâmplat şi de a putea să ne exprimăm şi să ne manifestăm cu toţii respectul cuvenit considerăm, noi, sângeorzenii unul de referinţă. Şi în ceea ce vă priveşte, şi cred vorbesc şi în asentimentul altor consăteni de-ai noştri, cărora îmi revine mie acum sarcina să le relatez despre acest eveniment.”

Peter Moldovan, directorul Arhivelor Naţionale Mureş

Eveniment bogat în emoţii

„Este un moment emoţionant şi am văzut emoţiile de pe chipurile dumneavoastră în timp ce antevorbitorii mei descriau acele momente tragice din cel de-al Doilea Război Mondial. Este unul dintre cele mai dramatice din istoria omenirii, noi dorim ca astfel de evenimente să nu se mai repete. Se spune că istoria se repetă, eu mi doresc să nu se mai repete. Noi, oamenii de rând, cred că am învăţat din acele evenimente, deşi vedem că încă mai există minţi diabolice, sperăm că nu se mai va ajunge la aşa ceva. Le explic copiilor mei ce înseamnă un război, chiar dacă eu nu pot să simt ce au simţit acei părinţi care şi-au văzut copiii ucişi în acest război. Mă bucur că trăim în această perioadă de linişte, care sper să dureze mult de acum înainte. Vă doresc multă sănătate şi vă felicit că aţi venit să marcaţi acest eveniment, că aţi venit să vă aduceţi aminte de bunicii, părinţii şi de fraţii dumneavoastră, fiindcă cel mai important să nu-i uităm.”

Cosmin Blaga, purtător de cuvânt Primăria municipiului Târgu-Mureş

(Redacţia)