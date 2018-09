Alătură-te în 15 septembrie întregului glob la curățenie!

Share



În acest an, inițiativa „Let’s Do It, Romania!” are un obiectiv măreț: să strângă 1.000.000 voluntari din toată țara în data de 15 septembrie, mai exact 5% din populația țării, fiind doar o părticică din planul global, pentru că din acest an, ziua de 15 septembrie a fost decretată ca fiind Ziua Internațională a Curățeniei. „Este un obiectiv la care nu vrem să renunțăm și vrem să îi oferim o continuitate, an de an, să reușim să sensibilizăm oamenii în problemele de mediu” a transmis Nicoleta Simion, coordonator județean „Let’s Do It, Romania!” Până acum la această zi au aderat 150 de țări.

„Let’s Do It, World” a început prima dată în 2008 în Estonia unde voluntarii și-au propus ca într-o singură zi să mobilizeze populația țării și au constatat că au ieșit 50.000 persoane în condițiile în care populația aceastei țări este de 1,3 milioane locuitori. Acesta a fost punctul de start, iar România a aderat în 2010 fiind a 4-a țară care s-a alăturat mișcării.

Obiectivul principal este de a aduna gunoaiele identificate, care în prima fază sunt adunate pe cât posibil selectiv și duse la depozitul de reciclare unde este reciclat tot ce se poate recicla, iar restul este dus la depozitul de gunoaie. Obiectivul pe termen lung îl constituie conștientizarea, trezirea cetățenilor în ceea ce privește problema de mediu și impactul pe care îl are omul prin consecințele negative ale deșeurilor lăsate în natură.

Să ne întrebăm cu toții de ce trebuie să facem asta

„Intenția noastră este ca această zi de 15 septembrie la nivelul județului Mureș să fie o zi de succes. Noi, Instituția Prefectului, ne-am împlicat în acest proiect pentru că am considerat că ne privește pe toți. Inclusiv instituțiile publice, deconcentratele, instituțiile Consiliului Județean, firmele private, ONG-urile, și nu doar cele care au obiect de activitate Protecția Mediului. De ce nu ar fi o poveste de succes și în județul Mureș această activitate?” a transmis subprefectul județului Mureș, Nagy Zsigmond.

Răspunsul la întrebarea „De ce facem asta?” i se pare mai important coordonatorului județean „Let’s Do It, Romania!” decât răspunsul la „Cum facem asta?”. „Eu sunt voluntară, la fel ca toți ceilalți care vom ieși la curățenie în data de 15 septembrie. De ce fac eu asta? Am început să mă implic în acțiuni de ecologizare de câțiva ani pentru că am început să conștientizez cât de important este impactul omului asupra mediului înconjurător și am văzut acel impact prin drumețiile pe care le-am făcut, prin presă, televizune. Și din păcate impactul omului asupra mediului înconjurător este de multe ori unul negativ. Conform unor studii, se presupune că în 2060, temperatura medie globală ar crește cu 4% și știm cu toții ce a însemnat pentru Europa să suportăm un val de imigranți și ce probleme au creat. Iar acum, să ne imaginăm în 2060 un val de refugiați datorită încălzirii globale și datorită creșterii nivelului apelor. Este o problemă globală și de aceea campania „Let’s Do It, Romania!” este o campanie la nivel global” a atras atenția Nicoleta Simion.

Este foarte important să semnalăm mormanele de gunoi

Pentru a-și atinge scopul, organizatorii au nevoie de tehnologie, parteneri și oameni. „Ca și tehnologie avem aplicația World Cleanup Day prin care cartăm, punem pe hartă mormanele de gunoi” a spus Nicoleta Simion. Este foarte important ca persoanele care văd un morman de gunoi undeva în natură să îl sesizeze de îndată pe aplicație, pentru că doar în acest fel voluntarii vor ști exact unde să meargă și ce să curețe în ziua de 15 septembrie. Tot ce trebuie să facă fiecare este să descarce aplicația, să facă o poză la mormanul de gunoi și să o pună pe aplicație unde se va stabili direct locația. Până acum în Târgu-Mureș sunt destul de puține puncte semnalate și rugămintea organizatorilor este ca în următoarea săptămână să se mobilizeze toți cetățenii și să ofere aceste informații prețioase.

Există două tipuri de voluntari: voluntarii care se înscriu pe platformă și participă la acțiunea de ecologizare și voluntarii autoritățile care încurajează această schimbare. „Mă bucur de implicarea Prefecturii, Consiliului Județean, Primăriei, Jandarmeriei, Poliției, Inspectoratului Școlar care este un partener drag nouă și de nădejde care ne-a susținut cam la toate proiectele noastre și a contat. Peste 50% din participanții la acțiunile de ecologizare sunt din rândul elevilor” a comunicat Nicoleta Simion.

Această acțiune este ca un simbol de fapt, ei curăță cât pot, dar sunt conștienți că nu fac o schimbare majoră doar prin activitatea desfășurată într-o singură zi. „Este de fapt un început în acea campanie de educare, a cărei părticică suntem, care începe cu familia, continuă cu școala și ajunge la această zi de 15 septembrie pe care vrem să o păstrăm an de an care să vină ca o reamintire a ceea ce am realizat noi pentru că sperăm ca an de an acele mormane de gunoi puse în aplicație să devină din ce în ce mai puține” a împărtășit Nicoleta Simion.

Până acum în România, la această acțiune derulată din 2010 au participat 1.400.000 voluntari, dintre care 797.000 elevi, care au strâns 18.000 tone de deșeuri, 400 de companii și 1900 primării din 41 de județe.

Kaufland este îi este alături campaniei de ani buni

Partenerul strategic național este Kaufland România, un partener constant al proiectului, care ajută la echiparea voluntarilor cu saci și mănuși, iar local, campaniei i s-au alăturat Tiab, Spoting și Hirschmann Automotive care vor susține logistic evenimentul. Și alte companii și-au exprimat dorința de a participa cu echipe de voluntari printre care Linx Solutions sau Novatis, iar lista e încă deschisă, se poate înscrie oricine. „Voluntariatul ar trebui să devină o obișnuință în rândul românilor, cum aud de un voluntariat să spună,„ Da, vreau să particip”. Dorim să formăm această mentalitate și Târgu-Mureș unde deja s-a început, fiindcă an de an aceștia s-au implicat în „Let’s Do It, Romania!”” a spus Nicoleta Simion. Scopul în județul Mureș, pentru a atinge acei 5% este să strângă 25.000 de voluntari.

A luat cuvântul și Cosmin Manta, reprezentant Kaufland. „Mă bucur să iau parte la acest proiect foarte ambițios, de care sunt convins că toată lumea este mândră. Anul acesta Kaufland va sponsoriza cu peste 200.000 euro acest proiect. Pe lângă asta ne dorim să aprovizionăm toate magazinele Kaufland, în funcție de spațiul din parcări, cu stații de reciclare a trei tipuri de ambalaje, cum ar fi PET-uri, sticle și aluminiu. Totodată sunt alături de noi și colegii din Kaufland Bulgaria care participă la acest proiect și poate prin asta reușim să aducem un specific mai civilizat clienților Kaufland. Sperăm să fim și în continuare, an de an, partener principal strategic la această activitate” a transmis acesta.

Un viitor fără gunoaie – visul tuturor

Agenția de Protecție a Mediului (APM) a fost de asemenea un partener de nădejde a activității de ecologizare. „Această zi este pentru noi ca o sărbătoare. Avem experiență din 2010 de când s-au organizat aceste acțiuni minus anul trecut și în județul Mureș a mers foarte bine. Ce aș vrea să spun e că în 2010 nu aveam nicio problemă să găsim gunoie, oriunde mergeam, iar în 2016 când a fost ultima acțiune deja aceste gunoie nu le-am mai găsit chiar încât să umplem sacii neprididit. Dovada este că această acțiune își are rolul ei, lumea s-a mai conștientizat, nu mai este acea mizerie pe care am avut-o în trecut. Sper să avem și acum ca și în alți ani mii de voluntari. Chiar dacă nu vom ajunge la acei 5%, sper ca măcar 10-15.000 de voluntari să avem în județul Mureș. Dorința mea este să prind ziua când această acțiune să nu-și mai aibă rostul, să ne strângem degeaba pentru că nu am mai avea nimic de adunat din mediul înconjurător” a spus directorul executiv al APM Mureş, Dănuţ Ştefănescu.

Consiliul Județean se află alături de această acțiune, iar Alexandru Cîmpeanu, vicepreședinte al Consiliului Județean, a spus că va trimite o adresă tuturor membrilor Consiliului Jedețean de a participa la „Let’s Do It, Romania!” în mod voluntar.

Adunarea voluntarilor va avea loc în data de 15 septembrie la Sala Polivalentă unde voluntarii vă vor aștepta încă de la ora 8:00. Între 9:00 și 11:00 se vor face înscrierile și încă se discută dacă se poate asigura transport pentru cei care nu au posibilitatea să se deplaseze singuri la mormanele de gunoi. În cazul vremii nefavorabile, acțiunea nu se amână, însă s-ar putea să se mute ora. Pentru mai multe detalii o puteți contacta pe Nicoleta Simion la nicoleta.simion@letsdoitromania.ro sau la numărul de telefon 0740 102 843.