Proiect pentru reabilitarea drumului dintre Bezid şi judeţul Harghita

Consilierii judeţeni au aprobat joi, 22 noiembrie, într-o şedinţă ordinară de lucru, documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ”Reabilitarea prin pietruire a drumului judeţean DJ136 Bezid – limită judeţ Harghita”, a cărei valoare este estimată la suma de 9,4 milioane de lei, inclusiv TVA.

Potrivit vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Mureş Ovidiu Dancu, drumul judeţean DJ136 Sângeorgiu de Pădure – Bezid – limită cu judeţul Harghita este singurul drum care asigură legătura dintre oraşul Sângeorgiu de Pădure, satul Bezid şi oraşul Cristuru Secuiesc.

Drumul este asfaltat de la Sângeorgiu de Pădure de la kilometrul 0 plus 000 la poziţia kilometrul 8 plus 830. De la kilometrul 8 plus 830 – intersecţia cu DJ136A – drumul continuă spre satul Bezid, traversând satul până la poziţia kilometrul 11 plus 500. De la poziţia kilometrul 11 plus 500 până la limita cu judeţul Harghita, kilometrul 16 plus 523, drumul este parţial pietruit, în stare foarte rea, greu circulabil, în perioada călduroasă fiind praf iar în perioada ploioasă este noroi, drumul devenind impracticabil. Reabilitarea drumului se va realiza pe o lungime de 5,02 kilometri, respectiv între poziţiile kilometrul 11 plus 500 – 16 plus 523, cu lăţimea părţii carosabile de 6 metri, lăţimea acostamentelor de 1 metru, cu zona de siguranţă şi zona de protecţie în conformitate cu Ordonanţa 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor”, a precizat Ovidiu Dancu.

Durata de realizare a investiţiei ”Reabilitarea prin pietruire a drumului judeţean DJ136 Bezid – limită judeţ Harghita” este estimată la 36 de luni, din care durata de realizare a lucrărilor de 32 de luni.

(Redacţia)