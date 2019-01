„100 de ani de sport mureșean”, o lucrare plagiată parțial și cu foarte multe greșeli de conținut! (III)

Share



Continuăm să vă prezentăm alte exemple, din cartea „100 de ani de sport mureșean”, editată de D.J.S.T. Mureș în 2018, de texte preluate/copiate din lucrarea „Sportul mureșean de-a lungul anilor”(Aurel Rațiu, Editura Nico, 2007), fără ca autorii textelor să indice sursa informațiilor și fără să pună textul între ghilimele! Este adevărat, nici „redactorii-coordonatori” ai lucrării-album, Koós Béla și Siklodi József, nu s-au ostenit să verifice sursa acestora!

Baschet: Structura capitolului Baschet, din lucrarea editată de D.J.S.T Mureș (cu textul scris de Koós Béla), seamănă izbitor de mult cu cel din cartea Baschetul mureșean de-a lungul anilor (1926-2016), Aurel Rațiu, Editura Vatra Veche, Târgu-Mureș, 2016! Ordinea punerii în pagină a informațiilor este aceeași! Stranie „coincidență”! Din istoric s-a omis o parte foarte importantă!

Este jenant să-i pocești numele unui fost conducător de la Herlitz Mobex Târgu-Mureș și să-i scrii numele greșit: Horațiu Nicolae , în loc de Horațiu Nicolau!

Canotaj: „în 1950, în cadrul clubului A.S. Avântul Târgu-Mureș ia ființă o nouă secție de canotaj” (în lucrarea „100 de ani de sport mureșean”, D.J.S.T. Mureș, 2018, text Claudia Balint și Siklodi József);

„În anul 1950, ia ființă o nouă secție de canotaj și caiac-canoe la AS Avântul Târgu-Mureș” (în cartea mea, „Sportul mureșean de-a lungul anilor”, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2007, pag. 50).

… ”în anul 1954, în cadrul CS Voința Târgu-Mureș se înființează o secție de kaiac-canoe și canotaj, antrenor fiind Bordi Árpád” (în lucrarea „100 de ani de sport mureșean”, D.J.S.T. Mureș, 2018, text Claudia Balint și Siklodi József);

„În anul 1954, AS Voința Târgu-Mureș înființează o secție de canotaj și caiac-canoe, antrenor fiind Bordi Árpád” (în cartea mea, „Sportul mureșean de-a lungul anilor”, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2007, pag. 50).

În lucrarea editată de D.J.S.T. Mureș, în 2018, se afirmă: „Cea mai titrată canotoare a județului Mureș este Enikö Mironcic,… fiind multiplă campioană europeană, medaliată olimpică cu bronz, vicecampioană mondială și câștigătoae a multor medalii de prestigiu” (Sic!).

Bun! Dacă Enikö Mironcic „este cea mai titrată canotoare a județului Mureș”!, atunci Ecaterina Oancia (născută în localitatea mureșeană Sângeorgiu de Pădure), care a câștigat 3 medalii olimpice (de aur, argint și bronz), 6 medalii la Campionatul Mondial ( 3 de aur și 3 de bronz), plus 25 de titluri naționale, pe ce loc se situează în ierarhia canotajului mureșean?! Întreb și eu, nu dau cu paru’!

Ciclism: „În 1958 se organizează primul tur ciclist al regiunii, câștigat de Nemeth Geza …”(în lucrarea „100 de ani de sport mureșean”, D.J.S.T. Mureș, 2018, text Koós Béla și Berekméri Csongor);

„1958: În acest an se organizează primul tur ciclist al regiunii, ce va fi câștigat de un ciclist talentat-Németi Géza” (în cartea mea, „Sportul mureșean de-a lungul anilor”, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2007, pag. 56).

„În anul 1984, la Clubul Sportiv Muncitoresc Electromureș… pornește la drum secția de ciclism al cărui (?) antrenor devine David Nicolae …” (în lucrarea „100 de ani de sport mureșean”, D.J.S.T. Mureș, 2018, text Koós Béla și Berekméri Csongor);

„1984: În acest an, în cadrul C.S.M. Electromureș Târgu-Mureș ia ființă o nouă secție de ciclism, avându-l ca antrenor pe fostul sportiv David Nicolae” (în cartea mea, „Sportul mureșean de-a lungul anilor”, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2007, pag. 59).

Va urma.

Aurel RAŢIU