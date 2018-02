Dorin Florea propune construirea a două poduri peste râul Mureş din excedentul Consiliului Judeţean Mureş. Péter Ferenc: “Suma în cauză este necesară finanţării proiectelor deja asumate”

Share



Conducerea Primăriei municipiului Târgu-Mureş a adresat o scrisoare preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş , în care se solicită o întrevedere comună între Consiliul Local Târgu-Mureş şi Consiliul Judeţean pe tema excedentului bugetar de 138 de milioane de lei înregistrat de Consiliul Judeţean Mureş în exerciţiul financiar 2017.

Dorin Florea: “Un pod costă cam 7 milioane de euro”

Anunţul a fost făcut miercuri, 31 ianuarie, de primarului municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, care propune ca o parte din excedentul bugetar al Judeţului Mureş să fie utilizat pentru construirea a două poduri de ponton peste râul Mureş, în contextul în care actualul pod care leagă centrul municipiului Târgu-Mureş de cartierul Unirii va intra, în viitorul apropiat, în reparaţii capitale.

“I-am rugat să analizeze o întrevedere de urgenţă între Consiliul Local şi Consiliul Judeţean pentru o discuţie referitoare la excedentul bugetar. Am văzut că nu preocupă pe nimeni acest lucru, un excedent de 138 de milioane de lei, însemnând 27 de milioane de euro. Aţi scris voi, în ziare, şi am văzut în proiectul de rectificare al bugetului, votat, şi am întrebat dacă nu ne ajută şi pe noi cu banii, adică să prevadă ceva lucrări, să vedem ce au în vizor. Nu la Târgu-Mureş, că nu le cer eu banii lor, dar să putem face un pod la Sângeorgiu de Mureş, se mai poate face un drum nu ştiu unde, se mai poate face un bazin, sau ceva. Chiar să ai 138 de milioane… vreau să văd şi eu ce se întâmplă cu ei, anul acesta, anul viitor. Am înţeles că se face drumul la Târnăveni, foarte bine, dar au rămas banii ăştia. Nu vi se pare normal? Noi avem două poduri peste Mureş şi eu scriu la Armată o scrisoare să mă ajute să identific locaţia şi posibilitatea unor poduri de pontoane, în momentul în care voi dezafecta Podul Mureş pentru reparaţii. Podul Mureş trebuie reparat. Dacă nu, poate să pice. Suntem singurul oraş din România în care camioanele ocolesc aproape 30 de kilometri ca să ocolească Târgu-Mureşul. Vi se pare normal? Şi eu să am excedent de 138 de milioane? Un pod costă cam 7 milioane de euro”, a afirmat Dorin Florea, în viziunea căruia cele două poduri de pontoane ar trebui construite în amonte de Târgu-Mureş.

“E normal să scriu o scrisoare, e normal să se întâlnească cele două Consilii, nu cred că Consiliul Judeţean, consilierii judeţeni nu locuiesc în Târgu-Mureş sau nu cunosc problemele din Târgu-Mureş? Oraş cu două poduri?”, a completat primarul municipiului Târgu-Mureş, potrivit căruia actualul pod din zona fostei cazarme militare suportă un trafic de peste 3.000 de autorurisme/oră.

Péter Ferenc: “Excedentul provine din contracte semnate cu prestatorii de servicii şi lucrări”

La solicitarea cotidianului Zi de Zi, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a remis redacţiei un comunicat de presă pe tema excedentului bugetar al judeţului Mureş, pe care îl redăm integral în rândurile de mai jos.

„Îi mulţumim domnului primar Dorin Florea pentru îngrijorarea pe care o arată legat de folosirea excedentului bugetar al judeţului Mureş, dar îl asigurăm că suma în cauză este absolut necesară finanţării proiectelor deja asumate de Consiliul Judeţean Mureş. Aşa cum am precizat şi la finalul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din luna ianuarie, excedentul de 138 milioane de lei provine din contracte semnate de către autoritatea judeţeană cu prestatorii de servicii şi lucrări care nu au reuşit să depună în timp util documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor, precum şi din unele investiţii care au fost programate şi nu s-au realizat în cursul anului precedent, dar care vor fi reprogramate pentru acest an.

Conform deciziei plenului Consiliului Judeţean Mureş, suma de 138 milioane de lei va fi utilizată pentru acoperirea golurilor de casă rezultate în urma diferenţei dintre veniturile prognozate, încasări şi cheltuieli, respectiv 50 de milioane de lei şi 88 de milioane de lei pentru finanţarea investiţiilor, în condiţiile în care bugetul judeţului pentru acest an fiind cu 80 de milioane de lei mai mic decât în anul precedent. Pe această cale informăm cetăţenii judeţului Mureş că din suma de 88 de milioane de lei vor fi suportate şi costurile legate de co-finanţarea celor patru proiecte europene câştigate şi semnate în 2017-2018: Reabilitarea Palatului Culturii, Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii, Reabilitarea DJ Ungheni – Târnăveni şi Reabilitarea DJ Agnita – Sighişoara, costurile legate de co-finanţarea celor patru proiecte de reabilitare a drumurilor judeţene câştigate prin PNDL, construcţia buncărului pentru echipamentele de radioterapie la Spitalul Clinic Judeţean Mureş, programul de reabilitare şi întreţinere a drumurilor judeţene.

De asemenea, atragem atenţia domnului primar Dorin Florea, că în cadrul discuţiilor purtate anul trecut legate de Zona Metropolitană a fost abordat subiectul podurilor peste râul Mureş, iar în acord cu domnia sa, noua Asociaţie Metropolitană are ca obiectiv principal pentru acest an demararea unui studiu bine fundamentat legat de acest subiect, ţinându-se cont de situaţia privind realizarea centurii ocolitoare a municipiului, proiect gestionat de CNAIR. Mai mult decât atât considerăm că domnul primar ar trebui să ştie că o autoritate publică nu poate finanţa investiţii care nu se află în competenţa instituţiei respective.

În ceea ce priveşte podul peste râul Mureş care leagă cartierul Unirii de municipiu ştim că municipalitatea a obţinut prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală finanţare pentru realizarea reabilitării acestuia, găsirea soluţiilor de gestionare a traficului pe perioada realizării lucrării fiind în sarcina exclusivă a municipalităţii. Suntem deschişi şi chiar ne dorim un dialog real cu municipalitatea oraşului reşedinţă de judeţ, dar considerăm că un astfel de dialog nu trebuie purtat prin declaraţii de presă şi scrisori, ci prin prezenţa la aceeaşi masă a tuturor factorilor de decizie, iar dacă vorbim despre construirea unor noi poduri peste râul Mureş trebuie să implicăm toate acele autorităţi de la nivel naţional care au atribuţii de avizare în acest sens.”

Alex TOTH