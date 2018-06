Tradiții în culoare, la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin găzduiește în perioada 3 – 12 iunie Tabăra Internațională de creație „Tradiții pe pânză”, organizată în colaborare cu Municipiul Reghin, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Filiala Reghin și Consiliul Județean Mureș.

Tabăra se adresează artiștilor plastici profesioniști și amatori care cunosc și iubesc obiceiurile și sărbătorile tradiționale, care vor lua parte la activități care vor implica ateliere de pictură în ulei, lecții de privit și un simpozion.

„Să fii pictor ” realist” înseamnă să îl cauți necontenit pe Dumnezeu….Uneori, asemenea omului tradițional care prin multiplele ritualuri, acte ceremoniale și obiceiuri înfăptuite cu strictețe, în timpul sacru al sărbătorii, urmărea comunicarea cu forțele supranaturale și atragerea bunăvoinței divine .

”Tradiții pe pânză” este un proiect care prin sublinierea legăturii între artă și tradiții, evidențiază, de fapt, apropierea și esența lor comună- relevarea sacrului, comunicarea cu Dumnezeu”, a precizat Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea”.

Artiști plastici din Mureș, Cluj, Bacău și Republica Moldova



Protagoniștii taberei „Tradiții pe pânză ” sunt artiștii plastici Ilie Leu, Vasile Ostahi (Republica Moldova), Emilia Lupu, Adriana Neghirlă, Alexandra Belciug, Ana Sălăgean, Vasile Mureșan, Neculai Băltaru, Ivan Condrache Laurențiu, Cornel Turcu (Târgu Mureș), Mihai Nechita Burculeț (Târgu Ocna, Bacău), Voichița Cecălăcean (Cluj Napoca), Marta Deleanu (Turda), Elena Harja, Reman Melinda (Reghin), rodul muncii acestora putând fi admirat marți, 12 iunie cu ocazia vernisajului expoziției care va reuni lucrările realizate în cadrul taberei.

„Când am venit la Reghin, discuția cu organizatorii a fost că vom avea ca temă tradiția Sânzienelor. Apoi, după alte discuții cu gazdele de la muzeu, am rămas să mai completăm tematica taberei și cu alte tradiții deoarece ar fi fost oarecum plictisitor , să facem o expoziție doar cu Noaptea de Sânziene. Am ales să adăugăm și alte tradiții în tematica taberei. În ce mă privește, am pictat Sângeorzul, colega Elena Harja a mers pe aceiași temă dar într-o altă variantă. Alți colegi au pictat Sânzienele, alții obiceiul nunții, cum a fost în cazul lui Vasile Ostahi. Pornind de la festivalul avut loc recent aici la Muzeul de Etnografie, colegul din Republica Moldova a decis să transpună pe pânză o nuntă tradițională. Așa se face că avem teme diferite care au ca numitor comun tradițiile, nu doar Sânzienele sau Sângeorzul, fiecare a pus pe pânză o tradiție sau un obicei”, ne-a declarat Vasile Mureșan, artist plastic, coordonatorul taberei.

Lecții de privit cu Vasile Mureșan

Pe toată durata taberei, au fost deschise publicului interesat lecții de privit, coordonate de artistul plastic Vasile Mureșan.

„În cadrul acestor lecții de privit se discută despre un tablou de la un anumit artist. Ce interesați pot afla despre compoziție, semnificație, cromatică și dintr-o dată omul știe la ce se uită. Atunci când el vizitează un muzeu, o galerie de artă are deja lecția învățată, știe cum să privească o operă, altfel merge și se uită fără să înțeleagă opera respectivă”, a precizat Vasile Mureșan.