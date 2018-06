FOTOGALERIE. Pas important pentru înfrăţirea municipiului Reghin cu oraşul Yuncheng din China

Share



Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc și Maria Precup, primarul Municipiului Reghin au primit în cursul zilei de luni, 18 iunie, vizita unei delegații oficiale a provinciei Shanxi din China, provincie înfrățită cu județul Mureș din anul 2000.

Delegația a fost compusă din Gao Weidong (Vicepreşedintele Comitetului Permanent al Congresului Popular al Provinciei Shanxi), Zhao Jianping (Director General al Comitetului Legislativ – Congresul Popular al Provinciei Shanxi), Li Yaming (Președinte al Federației Persoanelor cu Dizabilități – Shanxi), Wei Zaixue (Viceprimar al Orașului Yuncheng – Provincia Shanxi), Li Shitao (Membru al personalului Biroului General al Comitetului Permanent al Congresului Popular al Provinciei Shanxi) și Xu Liang (Biroul de Relații Internaționale al Guvernului Popular al Provinciei Shanxi).

Cu acest prilej, primarul municipiului Reghin, Maria Precup și viceprimarul orașului Yuncheng, Wei Zaixue, au semnat o Scrisoare de Intenție privind stabilirea relațiilor de prietenie între cele două localități, document ce reprezintă prima etapă pentru înfrăţirea celor două localităţi, se anunță în cadrul unui comunicat emis de către Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş.

„Baza pentru o colaborare viitoare”

Potrivit documentului, ambele părți sunt de acord să depună eforturi concertate, bazate pe egalitate și avantaje reciproce, pentru a promova contactele interpersonale, interconectarea economică și comercială dintre cele două orașe și pentru a realiza în mod activ schimburi și cooperare în domeniile: industrie, agricultură, știință și tehnologie, cultură, turism și educație etc.

„Provincia noastră şi judeţul Mureş au semnat în anul 1997 o astfel de scrisoare de intenţie, urmată apoi în anul 2000 de protocolul de înfrăţire. Această vizită vine să aprofundeze relaţiile de colaborare dintre noi care au fost constante de-a lungul timpului. Cred că pasul făcut astăzi reprezintă baza pentru o colaborare viitoare mai ales în domenii precum industria chimică, energia regenerabilă, dar şi dezvoltarea serviciilor administrative”, a declarat Gao Weidong, Vicepreşedintele Comitetului Permanent al Congresului Popular al Provinciei Shanxi.

„Mă bucur că municipiul Reghin, un oraș în continuă dezvoltare, a intrat în acest parteneriat cu orașul Yuncheng. Cred că schimburile de experiență, dar și colaborările punctuale pentru diferite proiecte cu parteneri din alte colțuri ale lumii sunt importante deoarece ne oferă posibilitatea de a ne îmbogăți cunoștințele, de a face lucrurile mai bine, precum și de a arăta altora care sunt atuurile și bogățiile noastre”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

„Bunăstarea cetățenilor este prioritatea fiecărui primar. Pe lângă îndatoririle noastre administrative, activitățile și proiectele de zi cu zi, stă în responsabilitatea noastră să căutăm soluții prin care comunitățile noastre să beneficieze de deschidere, de schimb de bune practici și, cel mai important, de oportunități economice. Mulțumesc reprezentanților delegației chineze și viitorii noștri parteneri pentru inițiativă și mulțumesc Guvernului României și Consiliului Județean Mureș pentru sprijinul acordat în materializarea acestei întâlniri. Sunt încrezătoare că această colaborare va fi una fructuoasă pentru ambele comunități”, a declarat primarul Municipiului Reghin, Maria Precup.

Dezvoltarea economică, criteriul de bază

Referitor la importanța prezenței delegației chineze la Târgu-Mureş, Péter Ferenc a considerat că reprezintă un gest de continuitate, având un potențial bilateral remarcabil: „În primul rând, consider că vizita este foarte importantă fiindcă a avut loc după mai mulți ani în care nu s-a produs nici un contact personal între cele două regiuni, provincia Shanxi și județul Mureș. Cred că este foarte important că delegații din provincia Shanxi s-au hotărât să facă prima vizită. Știm foarte bine că este una din regiunile foarte dezvoltate ale Chinei. Suntem conștienți că relațiile bilaterale între România și China sunt într-o perioadă în care se manifestă aproape zilnic și consider că și relațiile economice sunt într-o postură foarte bună. Cred că este important ca și județul Mureș să aibă legături importante cu regiunea înfrățită și, bineînțeles, din acest punct de vedere este importantă sosirea lor aici. Mai târziu o să mai vorbim despre posibilitățile de colaborare și economice între cele două regiuni, dar totodată este și foarte importantă semnarea acestui act prin care Municipiul Reghin și orașul Yuncheng, care are peste 5 milioane de locuitori, să stabilească această colaborare. Cred că Reghinul este un oraș foarte dezvoltat economic și e important să aibă relații economice cu orașe din Republica Chineză. Cred că prin aceste relații, poate printr-o colaborare economică, și prin turism putem să avem într-adevăr o colaborare care să fie benefică atât județului Mureș, cât și provinciei Shanxi.”

Întrebat care au fost criteriile după care a fost ales orașul Reghin, Péter Ferenc a declarat că nu știe cu certitudine.

„Noi am prezentat mai multe orașe, inclusiv orașe-stațiune precum Sovata și Sighișoara, dar mă gândesc că ei au mers mai mult pe partea economică, orașul Reghin fiind cel mai mare oraș după Târgu-Mureş. Dezvoltarea economică a fost primul criteriu după care au ales un oraș cu care să înceapă o înfrățire”, a precizat Președintele Consiliului Județean Mureș.

Cu prilejul prezenței în județul Mureș, delegația chineză a avut ocazia să viziteze Societatea Comercială Semtest-BVN și Complexul Apollo din Sângeorgiu de Mureș.

Provincia Shanxi este situată în partea de nord a Chinei, suprafaţa sa este de 156.600 km pătrați, având o populație de ~ 37 milioane locuitori. În data de 23 iulie 2000 a fost semnat la Târgu-Mureş, Protocolul de Înfrăţire între Judeţul Mureş şi Provincia Shanxi. Cu această ocazie au fost stabilite ca obiective bilaterale dezvoltarea cooperării economice, ştiinţifice, culturale şi colaborarea în domeniul administraţiei publice.

(A.V.)