FOTO: Aeroportul „Transilvania” Târgu-Mureş, din nou „on air”

Primele zboruri de la finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a pistei de aterizare-decolare a Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş a avut loc luni, 25 iunie. O cursă charter Antalya – Târgu-Mureş a aterizat, la ora 10.15, cu 186 de pasageri la bord şi a decolat apoi spre cunoscuta staţiune din Turcia cu 189 de pasageri la bord.

La ora 13.00, sala mică a Consiliului Judeţean Mureş a găzduit o conferinţă de presă pe tema investiţiei finalizată de la Aeroport, în valoare de 56.758.085 lei cu TVA inclus, la care au participat Péter Ferenc – preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Alexandru Cîmpeanu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Peti Andras şi Marius Popa, preşedintele respectiv vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş.

Siguranţa pasagerilor, prioritatea numărul 1

„Azi dimineaţă la ora 9.00 a fost semnată autorizaţia de funcţionare a Aeroportului, acordată de Autoritatea Aeronautică Naţională. Fiecare pas a fost foarte bine calculat şi putem să spunem acum că aceşti paşi ne-au ieşit cu exactitate”, a afirmat, în debutul conferinţei de presă, Péter Ferenc.

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, prioritatea numărul 1 a proiectului care a vizat reabilitarea pistei de aterizare-decolare A Aeroportului Internaţional „Transilvania” a fost siguranţa pasagerilor.

„Am încercat şi am reuşit să ne ţinem de promisiune şi să scurtăm acest termen de închidere a Aeroportului pe cât era posibil şi acum chiar aş declara că ceea ce trebuia să fie făcut acum 20 de ani s-a făcut în 20 de luni. În 20 de luni, adică puţin mai mult de un an şi jumătate, am reuşit reconstrucţia acestei piste de aterizare-decolare din cauza căreia a trebuit să închidem aeroportul pentru această perioadă. Ce este important, este vorba de siguranţa pasagerilor şi asta ne-a fost tot timpul în vedere. Cred că siguranţa pasagerilor este cel mai important aspect pe care trebuie să îl avem în vedere şi din această cauză am decis să reconstruim această pistă, pentru că altfel era o marjă de nesiguranţă a acelor pasageri care aterizau în aeroportul din Târgu-Mureş. Astăzi, acest zbor care a venit din Antalya şi a plecat din Antalya, s-a efectuat în maximă siguranţă şi chiar pot spune că am întrebat piloţii de pe aeronavă cum li sa părut aterizarea şi ei au spus că totul a decurs într-un cadru extraordinar de bun”, a afirmat Péter Ferenc.

Ministrul Transporturilor, aşteptat la Aeroport

În viitorul foarte apropiat, autorităţile judeţene vor organiza o vizită de lucru în incinta Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş, la care vor fi invitaţi reprezentanţi de seamă ai Ministerului Transporturilor şi ai altor instituţii din domeniul aeronautic.

„Dorim să aducem la Târgu-Mureş şi acele instituţii care au sprijinit demersurile noastre, începând de la Ministerul Transporturilor, Autoritatea Aeronautică Română, Romatsa şi aşa mai departe, toate instituţiile care ne-au sprijinit pentru a realiza această investiţie deosebit de importantă. Suntem în discuţii cu toate instituţiile şi vom vedea care va fi data şi ora exactă a acestei întâlniri”, a spus Péter Ferenc, care a spus că în decursul celor 20 de luni de proiect s-au adunat câţiva metri cubi de acte întocmite cu ocazia investiţiei de la pista de aterizare-decolare, a cărei capacitate portantă este de 70, cu 15 mai mult faţă de cerinţele proiectului. Acest lucru face posibil ca de pe Aeroportul din Târgu-Mureş să se poată zbura cu aeronave Airbus 320, dar şi cu aeronave mai mari.

Muncă în echipă

Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a mulţumit tuturor instituţiilor şi persoanelor care şi-au adus contribuţia la finalizarea cu succes a investiţiei.

„Sper că într-adevăr pe lângă mulţumirile pe care le adresez putem într-adevăr să aniversăm data de astăzi într-un cadru puţin mai festiv pentru că este una din investiţiile cele mai importante care au fost făcute în judeţul Mureş în ultimii ani. Acest aeroport care suferă de ani de zile, pentru că această pistă suferă de mai mult de zece ani şi toţi cei care erau implicaţi au cunoscut problema reală a acestui aeroport şi problema pistei de aterizare, dar anul trecut am reuşit să pornim această activitate, am reuşit să facem această licitaţie pentru lucrările de la aeroport şi să o şi finalizăm în 21 iunie. Sunt multe discuţii, de ce a durat atâta, de ce nu a durat mai puţin, dar eu cred că în condiţiile pe care le-am avut, şi de vreme, este un timp foarte scurt în care am avut nevoie de o muncă în echipă şi această muncă în echipă s-a realizat. Eu sunt mulţumit de rezultatul acestei munci în echipă, încă o dată transmit mulţumirilor de rigoare tuturor factorilor care s-au implicat exemplar pentru a avea astăzi prima cursă de Antalya”, a arătat Péter Ferenc.

Revine Wizz Air, spre Germania

Cursele din şi spre Turcia vor fi continuate cu zboruri către şi din Germania, ale cunoscutului operator aerian Wizz Air.

„În zilele viitoare vor veni cursele Wizz Air spre Dortmund şi spre Memmingen şi cred că prin aceste curse deja se reporneşte aeroportul”, a menţionat Péter Ferenc.

Interes mare pentru Antalya

La rândul său, Peti Andras şi-a început discursul mulţumind operatorilor aerieni, precum şi târgumureşenilor şi locuitorilor din judeţul Mureş pentru încrederea avută în reluarea zborurilor la data anunţată de autorităţi, respectiv 25 iunie.

„Deşi aeroportul era închis, aproape toate locurile din avion au fost vândute fără să ştie (cumpărătorii – n.r.) dacă aeroportul va funcţiona sau nu. Este o încredere avansată spun eu fără precedent. Astăzi, avionul a aterizat cu 186 de pasageri la bord şi a plecat cu 189. Un ac nu s-ar mai fi putut pune în avion. Full, plin, a venit şi a plecat, şi în continuare acest charter este plin. Noi avem încredere că dacă anul acesta va merge foarte bine destinaţia aceasta operatorul turc va veni anul viitor cu mai multe destinaţii estivale, sezoniere, de mare interes”, a punctat Peti Andras, care a precizat că zborurile spre Antalya au o periodicitate săptămânală, până în luna septembrie 2018.

Destinaţii noi, „numai dacă există interes”

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş a transmis apoi potenţialilor pasageri rugămintea de a face rezervări pentru următoarele zboruri.

„Perioada următoare este foarte importantă şi foarte dificilă. Se vor dezvolta numai curse, destinaţii noi, numai dacă există interes. Foarte important ca în perioada următoare să se facă cât mai multe rezervări, cât mai repede, pentru cât mai multe curse, pentru că operatorii aerieni monitorizează în permanenţă gradul de încărcare al fiecărui avion şi cum vor observa că este mulţumitor pentru ei, vor introduce şi alte destinaţii, nemaivorbind că sunt şi alte companii interesate şi toate acestea la un loc vor contribui la dezvoltarea ulterioară de noi destinaţii”, a declarat Peti Andras.

Mulţumiri pentru mass media obiectivă

Pe lista vorbitorilor s-a aflat şi Alexandru Cîmpeanu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, care a transmis mulţumiri reprezentanţilor mass media care au reflectat cu obiectivitate şi seriozitate subiectul legat de Aeroportul Internaţional „Transilvania” şi „nu au făcut jocul acelor critici care în mod cu totul gratuit, contrar intereselor judeţului, frecvente de la momentul închiderii aeroportului, au lansat tot felul de acuze, lucru care s-a dovedit acum că a fost nejustificat.”

Urmează „atragerea de noi companii”

Conferinţa de presă a fost închisă de Marius Popa, vicepreşedinte – administrator executiv al Aeroportului Internaţional „Transilvania”.

„Am reuşit ca într-un timp foarte scurt să obţinem certificările din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române şi acesta a fost pasul cel mai greu după ce s-au finalizat toate lucrările. Ce urmează în continuare este atragerea de noi companii care să deschidă noi destinaţii”, a precizat Marius Popa.

Alex TOTH