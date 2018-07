Miting pentru schimbarea primarului din Bogata

Share



Pentru aceasta, astăzi după masă, circa 50 de personae au organizat un miting de protest în comună, reclamând cheltuirea nejutificată, în interes personal, a banului public. Reprezentanta nemulțumiților, Cornelia Lakatos, susține că primarul Bartha Laszlo are un comportament tot mai agresiv şi jignitor față de cei care au curajul să semnaleze neregulile. Astfel, edilul e acuzat că nu a realizat un parc pentru copii, nu a reparat trotuarele, nu a renovat școala și dispensarul și a vândut o pășune concesionând terenul pentru o investiție în care se fac nunți și botezuri. Bartha este acuzat de Cornelia Lakatos că nu prea dă pe la Primărie și are multe afaceri personale, în dauna problemelor comunității. ca atare are de gând să inițieze un referendum pentru schimbarea lui Bartha, solicitând și controale de la DNA și ANAF.

”Când a venit Snoopy Dogg, le-a promis la copii un parc. Ne-a vândut o pășune de 10 hectare și a concesionat terenul pe 50 de ani pentru nunți și botezuri, chiar la strada principală pentru 1.000 de euro pe an. Nu avem trotuare, nu avem școală renovată, dispensar. Dânsul, în schimb, are multe realizări proprii: pensiune, motel în curte, nu știu câte afaceri ilegele. Niciodată nu se află în primărie și are un salariu de peste 1000 de euro. A mai făcut un teren de sport sintetic, pe fonduri europene, în care se merge pe 50 de lei ora și mai plătim și un om să ne păzească copilul. Noi solicităm să facem un referendum, cu demisia primarului și a viceprimarului dincomună. O să chemăm DNA și ANAF, pentru a-l verifica pe domnul primar Bartha și dacă se dovedește că a făcut abuz în serviciu, trebuie să se îndepărteze de funcția lui”, a declarat Cornelia Lakatos.

Ea a mai dezvăluit că dorește să se organizeze alegeri locale anticipate în Bogata, spunând că grupul său de inițiativă are deja o femeie, candidat la funcția de primar al comunei.

Replica primarului

În schimb, primarul Bartha Laszlo afirmă că reclamanta e parte a unui grup care lucrează în străinătate și care când vin prin sat, cred că în Româna se poate face peste noapte ce văd ei acolo, respectiv baruri cu striptease. Bartha spune că are un proiect de introducere a apei potabile în comună, semnată o finanțare de 4 milioane de lei, și e în derulare procesul de licitare a lucrării. În rest, a finalizat o primă etapă a extinderi de iluminat public de 180.000 lei, urmând și alte familii care vor avea curent electric. În privința acuzelor privind afacerile personale, a spus că de fapt el a creat locuri de muncă, iar afacerile sunt ale soției.

”Ei cred că în România pot peste noapte să facă baruri, striptease-uri, parcuri. Noi încercăm să punem accept pe drumuri, canalizare, apă. Din moment ce școala e retrocedată, eu plătesc chirie parohiei Reformate, care are obligația să renoveze clădirea. Apoi, orice administrație publică zice: ”Creăm locuri de muncă, aducem bani comunei. Eu am găsit o soluție, ca 10 hectare dintr-o pășune a comunei, un investitor a comunei a făcut două săli de nunți, de unde se încasează bani la primărie”. Unii spun că am afaceri personale, ei vor să cheme DNA-ul, că am salariu de 1.000 de euro pe lună. Salariul meu este acela care este, soția mea are întreprindere individuală iar eu, în afara timpului acordat Primăriei sunt crescător de animale și plătitor de taxe și impozite la stat”, a replicat Bartha.

Primarul acuză aceste persoane, care îl contestă, că sunt plecate din țară de mai mulți ani, nu trăiesc în comună și au alte interese decât administrarea localității.

V.OANCEA