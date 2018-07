Socializare, sport și bună dispoziție la „Zilele Reghinului”

Share



Activitățile sportive din cadrul „Zilelor Reghinului”, reunite sub titlul „Sportacus”, au fost găzduite de Sala de Sport din Parcul Tineretului, prilej de mișcare și sănătate pentru tinerii sportivi reghineni. Ziua de marți, 10 iulie, a adus în cadrul evenimentelor „Sportacus” și un fapt inedit prin care, sportivii premiați în cadrul „Galei Sportului reghinean”, avută loc duminică, 8 iulie , au avut posibilitatea să aprofundeze și alte sporturi, sub atenta coordonare a profesorilor și antrenorilor.

„Am ales acest nume „Sportacus” deloc întâmplător. Inițial, aceste activități s-au adresat atleticii grele, respectiv lupte libere, karate, ju-jitsu, la care s-au alătura și colegii de la baschet prin profesorul Răzvan Moldovan, cei de la fotbal prin profesorul Viorel Suciu. Ineditul celei de a doua zi din cadrul acestor manifestări a fost dat de faptul că sportivii care au fost premiați duminică, 8 iulie în cadrul „Galei Sportului Reghinean” destinată elevilor olimpici, au avut ocazia să se cunoască mai bine. Astfel, baschetbalistele au jucat fotbal, fotbaliștii la rândul lor au jucat baschet, după care luptătorii au făcut ju-jitsu. Am împărțit cei 52 de sportivi prezenți în șapte echipe care au jucat baschet, fotbal, lupte și ju-jitsu. Am fost vizitați și de conducerea Primăriei Reghin, de primarul Maria Precup și viceprimarul Mark Endre care au rămas plăcut susprinși de buna organizare a antrenorilor prezenți la Sala de Sport din Parcul Tineretului, respectiv Viorel Suciu, președintele Clubului Best Kids, Neluțu Boga, Clubul Master Karate, Răzvan Moldovan, Gimnaziul „Alexandru Ceușianu” și Peres Miklos, CSȘ Reghin”, ne-a declarat Alin Păcurar, președintele Asociației „Sportul pentru Toți” Reghin.

Tinerii sportivi reghineni au motive de bucurie, dat fiind faptul că autoritățile locale au înțeles importanța stimulări acestora, gala de duminică fiind un bun exemplu în această privință.

„Pentru prima dată s-a făcut o listă foarte corectă care a acoperit toată plaja de elevi din ciclurile gimnazial și liceal evidențiați la competițiile naționale și internaționale, respectiv 204 sportivi. Pentru prima dată autoritățile au deschis punga acestor inimoși sportivi acordând undeva la 45.000 lei, destinați premierii acestor copii minunați. Dorim ca anul viitor ca acești sportivi să se întoarcă cu rezultate mai bune, astfel premiile vor crește, plus că vor fi răsplătiți și antrenorii și profesorii de educație fizică. Anul viitor vom organiza o adevărată gală, tot în cadrul „Zilelor Reghinene”, mult mai productivă deoarece sărbătoarea orașului merită un astfel de eveniment”, a precizat Alin Păcurar.