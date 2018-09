„La Hanul Cald”, tradiționalul îmbinat armonios cu relaxarea și buna dispoziție

Share



Pensiunea Restaurant „La Hanul Cald” a apărut în peisaj în urmă cu un an, situată în apropierea municipiului Reghin (Drumul Național 15 A), pe raza comunei Suseni, fiind una dintre locațiile calde și primitoare celor care trec prin zonă.

„Ideea de a deschide un han i-a aparținut tatălui meu. Mergând pe drumul Suseniului, și-a imaginat un loc la strada principală unde să fie construit un restaurant. La momentul respectiv nu avea creionată în minte exact investiția, dar avea el așa o viziune Asta se întâmpla undeva prin anul 2014, cu trei ani înainte să înceapă efectiv acest proiect. La modul serios, ideea a început să prindă contur în 2016, an în care a fost aprobat proiectul și a început construcția hanului. Un an de zile, conform proiectului cu finanțare europeană, am fost obligați să finalizăm construcția hanului. La momentul deschiderii, lumea a primit această nouă locație foarte frumos. Emoțiile au fost atât de mari la acel moment, în ziua deschiderii, nici nu am realizat decât după. În timp, vorbind cu clienții, cu prietenii noștri, am realizat impactul care la avut deschiderea Hanului Cald”, povestește Sonia Bendorfean, administratorul Pensiunii Restaurant „La Hanul Cald”.

Ce oferă „La Hanul Cald

O sală mare cu o capacitate de 120-130 de persoane, reastaurantul mic cu o capacitate de 50 de locuri, la care se adaugă cele două terase. În ce privește partea de cazare, pensiunea dispune de 10 camere și două apartamente.

Oferta culinară „La Hanul Cald” s-a axat pe ideea de rustic, de tradițional, astfel că, mâncăruri ca la bunica acasă se regăsesc în meniu, pită cu unsoare, ceapă și roșii,vinete a la han cu roșii, icre de pește a la han cu ceapă roșie, zamă de păsulă cu ciolan afumat, zupă de găină de casă cu tăiței sau gârtene, sarmale cu smântână, tocăniță haiducească cu mămăligă și brânză, fasole zolită cu cârnați și murătură, gulaș, lapte de pasăre, clătite cu silvoi sunt doar câteva din bunătățurile care se pot servi, la care se adaugă și oferta din „Meniul zilei”.

„Am dorit să ne diferențiem de alte locații, să mergem pe ideea de tradițional. Sunt foarte multe restaurante cu meniu clasic, dacă pot să le numesc astfel, peste tot găsești ceafă de porc și mici. În această zonă parcă lipsea ceva, ceva tradițional, mult mai aproape de mâncarea gătită ca la bunica. Asta a fost de fapt și ideea „La Hanul Cald”, să aducă altceva decât ce era existent pe piață. Spre bucuria noastră această abordare spre tradițional merge foarte bine, se poate vedea cu ochiul liber. Lumea este extrem de mulțumită de ce oferim, mămăliga-i mămăligă, tocana-i tocană, ciorbele au gust cel care aduce aminte de mâncarea de acasă, conțin toate ingredientele, nu contează că-i meniul zilei sau nu, au de toate, astfel ca cel care ne calcă pragul să se simtă mulțumit și să plece de la noi mulțumit și cu burta plină”, a spus Sonia Bendorfean .

Interior rustic

Obiectele vechi decorează interiorul hanului, „salvate” de trecerea nemiloasă a timpului , care dau savoare interiorului hanului.

„Tatăl meu a venit cu această idee, l-am ajutat și noi, am mai căutat pe internet câte o idee pe ici pe colo. El a mers pe sate în gospodăriile oamenilor, în piața de vechituri, la bunicii mei, la prieteni de-ai noștri care mai aveau pe acasă câte un lucru vechi și a căutat obiecte vechi care să se potrivească ca și decor pentru un han. Când am deschis , foarte mulți au venit la inaugurare cu un tablou vechi, o lampă, și încet, încet am adunat aceste obiecte vechi care acum formează decorul hanului”, afirmă Sonia.

Grijă pentru clienți

La ieșire din Reghin, cum urci spre Toplița, zona era până mai ieri destul de deficitară în ce privește popasurile unde să mănânci și să te simți ok, fapt pentru care apariția „La Hanul Cald” a venit ca și o necesitate pentru cei cărora pașii îi poartă prin minunata Vale a Mureșului.

„La han poposesc foarte mulți tocmai pentru că locația este situată într-un cadru natural deosebit. Apusul văzut de aici este unul extraordinar, chiar și un răsărit care poate fi admirat din camera hanului. Alt aspect deloc de neglijat este spațiul, avem loc de joacă pentru copii, la fel parcarea pentru mașini este foarte mare. În ce privește personalul, ne dăm toată silința pentru ca cei care ne trec pragul să se simtă cât mai bine, suntem drăguți cu ei și facem tot posibilul să le fie bine. Ca și planuri de viitor, văd în perspectivă un ștrand în spatele hanului, o piscină, tatăl meu dorește un cort pentru evenimente. Acum să vedem ce și cum va fi. Nu ne facem deocamdată mari planuri, dar ne gândim la tot felul de investiții”, a conchis Sonia Bendorfean.