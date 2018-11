Lucrări finalizate pe un lot al Autostrăzii Târgu-Mureş – Câmpia Turzii!

Share



Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, a convocat miercuri, 7 noiembrie, un comandament de lucru pe șantierul autostrăzii Târgu-Mureș – Ogra – Câmpia Turzii, pentru a verifica stadiul lucrărilor și pentru o monitorizare a dificultăților întâmpinate de constructori.

Au fost prezenți reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ai constructorilor și consultanților, și ai Inspectoratului Județean în Construcții Mureș.

Potrivit Biroului de presă al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, „lucrările se derulează pe tot traseul autostrăzii, urmând ca în perioada imediat următoare să demareze procedurile pentru recepția lucrărilor finalizate.”

Conform aceleiaşi surse, tronsonul de autostradă care leagă orașul Ungheni de Chețani a fost împărțit pe 3 loturi de lucrări, iar lucrările se prezintă după cum urmează: Lotul 1, pe porțiunea cuprinsă între Ungheni și Ogra, având o lungime de 10,1 kilometri, este finalizat în proporție de 93%; Lotul 2, pe porțiunea cuprinsă între Ogra și Iernut, având o lungime de 3,6 kilometri, este finalizat în proporție de 100%; Lotul 3, pe porțiunea între Iernut și Chețani, având o lungime de 17,9 kilometri, este finalizat în proporție de 57,8%, iar porțiunea de autostradă cuprinsă între Chețani și Câmpia Turzii este realizată în proporție de 18,3% şi are o lungime de 15,6 kilometri.



Finanțarea lucrărilor este asigurată în proporție de 75% prin Programul Operațional Infrastructura Mare, iar restul de 25%, prin bugetul de stat.

”Am convocat astăzi un comandament în care am analizat stadiul realizării lucrărilor la tronsonul de autostradă Târgu-Mureș – Câmpia Turzii. La această analiză au participat directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, constructorii și cei care asigură asistența tehnică. Acest tronson de autostradă a fost împărțit în patru loturi, iar stadiul realizării lucrărilor diferă de la un lot la altul. Pe lângă discuțiile tehnice care s-au purtat, am avut și unele discuții referitoare la responsabilitățile pe care administrația județeană le are în vederea finalizării lucrărilor. Acestea se referă în primul rând la amenajări pe care trebuie să le realizeze Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și la amenajări care sunt în sarcina Serviciului de Gospodărire a Apelor Mureș. Sunt discuții legate și de descărcările, respectiv ieșirile de pe autostradă, iar o primă ieșire provizorie este cea de pe DN 14 A, care leagă Iernut de Târnăveni și, ulterior, la Chețani,” a declarat prefectul Mircea Dușa.

