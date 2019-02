Pascal Cassecuelle (Bayer): „Putem ajuta fermierii să crească producţia”

Share



Directorul general al companiei Bayer pentru România, Bulgaria şi Moldova, Pascal Cassecuelle, a prezentat câteva dintre direcţiile strategice ale companiei, cu referire la producţia din anul 2050 considerată nu foarte îndepărtată ca timp, ci doar „peste 30 de recolte”.

„Vestea bună este că nu sunteţi singuri în faţa acestei provocări formidabile, de a produce mai mult cu mai puţin. Acest lucru ne inspiră la Bayer, faptul că putem ajuta fermierii din întreaga lume să crească producţia cu 50% în timp ce se confruntă cu consecinţele schimbărilor climatice, eroziunea solului sau deficitul de apă. Este ceea ce ne face să mergem înainte”, a afirmat Pascal Cassecuelle.

Reprezentanul companiei Bayer a explicat apoi că achiziţia companiei Monsanto înseamnă un pas mare înainte pentru dezvoltarea segmentului de inovaţie şi implicit a portofoliului de produse destinate fermierilor din întreaga lume.

„Inovaţia este principalul motiv pentru care am adus împreună aceste două companii mari: Bayer şi Monsanto. Prin combinarea celor mai bune seminţe produse de protecţia plantelor şi a produselor dedicate agriculturii digitale suntem convinşi că vom reuşi să fim şi mai buni în dezvoltarea de soluţii personalizate, adaptate fermelor şi terenurilor dumneavoastră. Împreună, Bayer şi Monsanto dau naştere unei companii cu capacităţi inovatoare de neegalat şi un buget de cercetare şi dezvoltare care este cu 50% mai mare decât al următorului concurent. Sunt, de asemenea, mândru să văd că am creat un campion european. Industria noastră s-a consolidat mult în ultimii ani şi acum suntem pe locul 1, adică avem un campion european, Bayer. Bayer a achiziţionat compania Monsanto la nivel global şi la nivel global suntem o singură companie, dar întregul proces de integrare va avea nevoie de timp şi pentru sezonul curent, din 2019, veţi continua să lucraţi cu persoana de contact obişnuită din cadrul Bayer pentru produsele de protecţie a plantelor. Pentru dumneavoastră, în acest an nu se schimbă nimic. Unirea Bayer cu Monsanto ne permite să combinăm cunoştinţe şi experienţe despre toate culturile importante. Pentru porumb, soia, grâu, horticultură şi agricultură digitală avem o ocazie incredibilă de a învăţa de la fermierii din întreaga lume şi de a dezvolta inovaţia de care au nevoie. A fi numărul 1 nu este un scop în sine. Ceea ce este mai important pentru noi este ceea ce facem cu această poziţie de vârf la nivel global şi la nivel local. Putem fi primii din punct de vedere al cifrelor sau putem conduce prin puterea exemplului şi ne dorim ambele”, a menţionat Pascal Cassecuelle.

Transparenţa, calea spre agricultură durabilă modernă

Speakerul a punctat apoi necesitatea de a aşeza „pe aceeaşi lungime de undă” societatea cu agricultura durabilă modernă.

„Acest lucru înseamnă să fim mai transparenţi, să petrecem mai mult timp cu studenţii, cu consumatorii şi uneori mai puţin timp pe teren.

Este nevoie de 11 ani şi 250 de milioane de euro pentru a dezvolta un nou produs de protecţie a plantelor, iar jumătate din aceşti bani au ca destinaţie studiile privind sănătatea umană şi mediul”, a afirmat Pascal Cassecuelle.

Dintre mesajele transmise de Pascal Cassecuelle am mai reţinut că „Bayer este prima companie care oferă în prezent acces liber pentru publicul larg la studiile sale ştiinţifice”, respectiv că „Dacă vrei să construieşti încredere trebuie să fii transparent”.

În continuare, Mihai Gheorghe director comercial al Bayer România, a prezentat virtuţile tehnice ale produselor Bayer.

„Trebuie să ştiţi că 70% din variabilele pe care le avem în faţa noastră pot fi controlate, cu excepţia climei şi a apei. Aceste lucruri nu putem să le controlăm. Utilizând o agricultură de precizie putem să utilizăm mai bine resursele pe care le avem”, a explicat Mihai Gheorghe.

Dorin Jurcă (Dekalb): „E timpul erei digitale în agricultură”

Brandul Monsanto/Dekalb a fost reprezentat de Dorin Jurcă, care a subliniat importanţa dezvoltării serviciilor digitale pentru fermieri.

„Pe lângă genetica Dekalb, în acest sezon venim în faţa dumneavoastră cu două lucruri pe partea de digitalizare şi cu un brand car se numeşte Acceleron, o nouă provocare pentru fermieri”, a spus Dorin Jurcă.

„Pe lângă soluţiile complete de protecţie a plantelor pe care le are Bayer, pe lângă genetica de care dispune în urma achiziţiei, mai e nevoie de ceva, o componentă nouă, un lucru care a început cu dumneavoastră. Este vorba despre era digitală. Tot ce înseamnă digitalizare în agricultură va fi din ce în ce mai aproape de dumneavoastră, iar noi, prin Dekalb Smart şi Climate Fieldview, vom încerca să fim lider în acest segment”, a completat Dorin Jurcă.

Ediţia din acest an a Simpozionului de primăvară organizat de compania DAFCOCHIM şi dedicat agricultorilor din Transilvania a avut loc marţi, 12 februarie, în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureş.

