Proiect: Turn belvedere pe un deal din apropierea Cetăţii Medievale Sighişoara!

Un grup de arhitecţi a solicitat poziţia UNESCO cu privire la proiectul de amplasare a unui turn belvedere pe dealul situat peste râul Târnava Mare, cu vedere spre Cetatea Medievală din Sighişoara, îngrijoraţi fiind că noua construcţie ar putea afecta statutul de sit aflat în patrimoniu mondial UNESCO al Cetăţii, obţinut în 1999.

“Conform legii, a emite autorizaţia de construcţie cu aviz se referă doar la zona istorică protejată. Legea, aşa cum este scrisă, nu acoperă cazurile în care se vede un obiectiv ce afectează un sit protejat, care nu se află în zona protejată. Şi în acest caz, unii membri ai comisiei tehnice de urbanism a municipiului Sighişoara solicită un punct de vedere al UNESCO. Acel turn belvedere, dacă ne uităm de pe Valea Târnavei, va fi la fel de important ca şi Turnul cu Ceas. Şi atunci ne punem întrebarea dacă este chiar atât de important să se vadă acel turn în acest peisaj şi ce semnifică acest turn. Există semnale din partea arhitecţilor că ceea s-a întâmplat la Sighişoara riscă să afecteze statutul de sit UNESCO. Nu aş vrea să vorbesc de a ‘pierde’ fiindcă nu suntem acolo, însă există un risc de a devaloriza un statut pe care l-am câştigat”, a declarat presei arhitectul Klaus Birthler.

Întreprinzătorul Adrian Popa, cel care doreşte construirea turnului belvedere, susţine că proiectul său vizează edificarea unui centru cultural multifuncţional şi că a prezentat deja mai multe variante ale turnului, atât cu specific medieval, cât şi moderne.

“Ideea acestui turn mi-a venit în urmă cu 7-8 ani, după ce am vizitat mai multe trasee turistice. Am observat că turnurile sunt un punct de atracţie pentru turişti. Pe vremuri, în Sighişoara a mai fost un turn al industriaşilor, a fost situat pe alt versant. În acest turn va fi un centru multifuncţional. Ideea principală este că va fi un muzeu în aer liber al personalităţilor din Sighişoara cu 26 de statui. Practic va fi un parc mare, de 6000 de metri pătraţi, care cuprinde un amfiteatru în aer liber, care va putea găzdui 300 de persoane, iar la capătul acestui traseu vor urma nişte panouri, care vor prezenta realizările începute din perioada comunistă. Pe lângă asta, în pădurea care este proprietatea mea, din apropiere, voi face un parc de aventură destinat copiilor, pe 3 hectare”, a arătat Adrian Popa.

Primarul municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, a precizat că noua construcţie nu intră în aria protejată a patrimoniului mondial UNESCO, nu intră sub incidenţa legislaţiei şi că orice investiţie care se realizează în oraş este de bun augur.

“Din punct de vedere legal nu este imposibilă construirea unui astfel de turn. Dacă privim din punctul meu de vedere, aş zice că orice dezvoltare în oraş ar fi benefică. Sper ca această construcţie, dacă se va realiza, să fie spectaculoasă. Având în vedere că nu există reglementări urbanistice pe această zonă, nu poate avea repercusiuni din partea UNESCO. Totul depinde de cum va fi proiectat acest turn. Cred că ar fi util să mai avem şi alte spaţii de manifestări, întrucât locuitorii din cetate suportă destul de greu zecile de manifestări care au loc aici”, a spus Ovidiu Mălăncrăvean.

O decizie cu privire la emiterea autorizaţiei de construcţie va fi luată abia după ce UNESCO îşi va preciza punctul de vedere.

(www.agerpres.ro)