Parteneriat între Consiliul Judeţean Mureş şi ISU “Horea”

Share



Consilierii judeţeni au aprobat joi, 30 mai, cu ocazia unei şedinţe ordinare de lucru, programul de interes public judeţean „Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului – 2019”, respectiv alocarea sumei de 100.000 de lei din bugetul judeţului Mureş pentru achiziţionarea unoe echipamente necesare activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Horea” al judeţului Mureş.

Buget de 127.000 de lei

Bugetul total al programului este 127.000 de lei, din care contribuţia ISU „Horea” al judeţului Mureş este de 27.000 de lei, iar a Consiliului Judeţean Mureş de 100.000 de lei, sume care vor fi utilizate pentru achiziţionarea unui autovehicul 4 x 4 Diesel, categoria M1, a unui robot – redresor auto, a unui aparat de spalat cu presiune respectiv unei lame de zăpadă cu montare pe motostivuitor.

„Conform Legii 481 din 2004, Consiliile Judeţene, respectiv Consiliile Locale au atribuţii de a sprijini financiar sau cu mijloace Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, respectiv subunităţile acestora. În anul acesta am încheiat un parteneriat pe baza căruia noi am solicitat să ne sprijine pentru achiziţionarea unei autospeciale 4 x 4 pentru munca de teren sau teren accidentat, cel mai probabil marca Duster. De asemenea, am solicitat GPS-uri pentru identificarea şi sprijinul în misiunile de găsire a persoanelor date dispărute sau rătăcite şi alte câteva mijloace necesare desfăşurării activităţii de intervenţii”, a declarat, la încheierea şedinţei, col. Călin Handrea, inspector şef al ISU „Horea” al judeţului Mureş.

Programul de interes public judeţean „Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului – 2019” se va desfăşura în perioada mai – noiembrie 2019.

Alex TOTH