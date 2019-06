FOTO: Comuna Lunca, trei decenii de prietenie cu orașul Montigny, Franța

Share



Căminul Cultural din Lunca a găzduit, duminică 9 iunie, un nou moment de suflet în istoria relaților de prietenie dintre comuna Lunca și orașul Montigny din Franța. După ce în luna mai, o delegație din Lunca era prezentă în Franța, cu ocazia semnării chartei de prietenie dintre Lunca și Montigny, de acestă dată, a venit rândul celor din Montigny să fie oaspeții luncanilor, prilej care au consfințit cei 30 de ani de prietenie între cele două localități.

Lunca-Montigny, trei decenii de prietenie

Delegația orașului Montigny a fost formată din 14 persoane în frunte cu primarul Jean-Luc Ourgaud, viceprimarii Michéle Parent, Alain Junes, alături de Anne-Elisabeth Lavigne, președintele Asociației Montigny Interntional și Claire Dizes, consilier municipal, întâmpinați cu căldură de inimosele gazde din Lunca, în frunte cu primarul Teodor Vultur.

„Noi, cei care am vizitat prima dată orașul Montigny în anul 1991 nu vom uita niciodată primirea călduroasă de care am avut parte, fiind prima experiență inedită în ce privește acest oraș minunat. În acel an a început povestea noastră de prietenie, o poveste extraordinară care continuă și în prezent. În anul 1997, am semant charta de înfrățire între cele două localități, în Căminul Cultural din Lunca, iar în 1998, am semnat charta de înfrățire pe pământ francez, la Ferma Manet din orașul Montigny. Un alt moment de referință este anul 2015 când am celebrat 25 de ani de prietenie între Lunca și Montigny. Anul 2019 este unul în care serbăm 30 de ani de prietenie între cele două localități. În data de 18 mai, la Montigny, am semnat charta de înfrățire, lucru consemnat și la noi la Lunca, cu ocazia vizitei delegației din Montigny în frunte cu primarul Jean-Luc Ourgaud. Cu acest prilej, am plantat simbolic un arbore minunat care să producă fructul prieteniei dintre cele două localități înfrățite. Înfrățirea noastră este asemenea unui arbore care la început a fost o plantă mică, acum a devenit un arbore maiestuos care crește precum prietenia noastră, precum părul plantat în fața primăriei din Montigny în 29 mai 1998 . Au fost amintiri frumoase în cei 30 de ani de prietenie, trăiți în armonie și bucurie. La acestea se adaugă sprijinul substanțial venit din partea franceză, ajutorul pentru școală, dispensar, cei 300.000 de franci francezi pentru introducerea gazului metan, fonduri pentru asfaltarea curții școlii, gesturi extrem de apreciate de locuitorii comunei noastre. Mulțumesc tuturor celor care au fost stâlpii acestei înfrățiri, cei care au întreținut legăturile de prietenie , făcând proba unui veritabil angajament personal. De asemenea , mulțumesc familiilor care ne-au găzduit în Montigny, precum și familiilor din Lunca care au fost gazde primitoare oaspeților din Franța.Cu multă convingere urez viață lungă prieteniei dintre localitățile noastre, Lunca și Montigny”, a precizat Teodor Vultur, primarul comunei Lunca.

Orașul Montigny este situat în sud-vestul Parisului, la doar 25 de kilometri și 5 km de orașul istoric Versailes. Începând cu toamna anului trecut, primarul orașului Montigny este Jean-Luc Ourgaud, diplomat al Universității Cambridge, diplomat al Camerei de Comerț Francezo-Britanică și director național British Petroleum France.

„30 de ani reprezintă o perioadă lungă de înfrățire între orașul Montigy, comuna Lunca și Consiliul Județean Mureș. Chiar la început, cei din Franța și-au dat seama că cel două localități nu vor putea singure să întrețină aceste relații de prietenie , fapt pentru care s-a luat legătura cu cei de la Consiliul Județean Mureș, pentru care le mulțumesc din suflet. Doresc să mulțumesc foarte mult predecesorilor mei, Nicholas About, care a fost primar vreme de peste 27 de ani, fost senator și președinte al Audiovizualului din Franța, precum și predecesorului meu, Michel Laugier, actualmente senator, persoane care au pus sufletul la consolidarea acestei relații de prietenie între Montigny și Lunca”, a spus Jean-Luc Ourgaud, primarul orașului Montigny.

Consiliul Județean, partener de nădejde

Instituția care a contribuit semnificativ la consolidarea relațiilor de prietenie între Lunca și Montigny a fost Consiliul Județean Mureș, reprezentată la momentul consfințirii celor trei decenii de prietenie de către vicepreședintele Ovidiu Dancu .

„Reprezint o instituție care se bucură de o bună colaborare cu orașul Montigny. Îmi face plăcere să cred că am reprezentat cu cinste instituția Consiliului Județean, încercând să le ofer un program plăcut celor din Montigny, în zilele lor de ședere în România. Le-am prezentat ce am considerat că este mai reprezentativ pentru noi, respectiv Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Colegiul Național „Unirea”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, Biblioteca Teleki, Cetatea Medievală Târgu Mureș, Dispeceratul Integrat 112 , precum și noul circuit Transilvania Motor Ring”, a precizat Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș.

Semnarea chartei de înfrățire

Momentul culminant al zilei a fost semnarea chartei de înfrățire între comuna Lunca și orașul Montigny de către primarii Teodor Vultur, Jean-Luc Ourgaud și viceprimarul Michéle Parent, responsabuil cu relțiile internționale și de înfrățire din cadrul municipalității Montigny. A urmat un program artistic susținut de elevii școlii gimnaziale din Lunca, Ansamblul de dansatori din Lunca și Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”, cu o suită de dansuri din Valeau Chioarului, Țigănești, Sâncraiu de Mureș și Banat, completate de recitalurile soliștilor Leontina Pop, Dorina Oprea, Maria Neag, Maria Sântean Faghiura și Dorina Grad.