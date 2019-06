FOTOGALERIE. „Ia Românească” a impresionat din nou prin autenticitate și valoare

Share



Cea de-a doua ediție a spectacolului „Ia Românească” a încântat publicul târgumureșean pasionat de folclor și tradiții românești cu un program în care muzica s-a împletit cu atelierele meșteșugărești și cu o expoziție de ii tradiționale autentice.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Doruri Mureșene în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș și Muzeul Județean Mureș și s-a ținut la Centrul Cultural „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș vineri, 21 iunie.

Promisiunea unei continuități

Costi Dumitru, președinte al Asociației Culturale Doruri Mureșene și organizator principal al evenimentului a explicat motivul pentru care a considerat necesară o astfel de inițiativă.

„Ideea a fost de a promova an de an, oriunde ne aflăm, în orice moment al anului, de altfel, ia românească. Sigur că o sărbătorim o singură dată pe an, dar cred că trebuie purtată cu mândrie, trebuie promovată cu mândrie și cred că trebuie, în primul rând, să ne educăm copiii să iubească tot ce e românesc și să iubească România în ansamblul ei. Sunt fericit pentru că evenimentul de astăzi este mai complex decât cel de anul trecut și vreau să promit că în fiecare an vom sărbători aici, la Târgu Mureș, ia românească“, a precizat Costi Dumitru.

Lector Livia Marc, de la Muzeul de Etnografie și Artă Populară Mureș, a precizat că în zona noastră iei tradiționale i se spune cămeșă, și a făcut o scurtă prezentare câtorva dintre artistele care și-au expus la stand munca Rafila Moldovan, Victoria Fodor, Mariana Deac, Mărioara Jiga și Maria Dumitru.

Continuarea unei moșteniri

Rafila Moldovan este deja renumită, iar pentru pasiunea cu care a promovat arta populară românească fost distinsă cu Meritul Tezaur Uman Viu. „Știm cu toții, când folosim cuvântul tezaur, ne gândim la o comoară, o comoară ascunsă, o comoară care așteaptă să fie descoperită și nu oricine o poate descoperi, decât cei pricepuți. Dânsa, prin ceea ce face la Idicel Pădure și nu numai, și-a promovat tradițiile, portul, cântecul, poezia populară, așa cum a știut dânsa mai bine. Acest tezaur arde ca o flacără și ne ajută pe noi să o descoperim“, a declarat lector Livia Marc despre Rafila Moldovan.

„Mulțumesc foarte mult pentru această invitație și pentru aprecierea celor care ne apreciază munca cu care am trăit. Eu n-am întrerupt niciodată această muncă. Sunt foarte mulțumită, dar degeaba, că nu prea am cu cine, că tineretul e dus în străinătate, fetele nu mai poartă, iar cele care poartă așteaptă o cămașă, dar atâta-i de lucru la o cămașă dacă vrei să faci una autentică“, a povestit artista.

Maria Dumitru a câștigat în 2018 premiul I la Concursul „Oltenia coase ie“ și se apleacă în special asupra tradițiilor de pe Valea Târnavei.

Maria Dumitru: „Să coși o ie nu este un lucru ușor, dar cu siguranță cine a început să coasă o ie nu se va opri la una singură pentru că este firesc și este un lucru personalizat. Acum folosit foarte mult obiecte personalizate, dar acest lucru l-a făcut țăranca româncă cu mult timp înainte. Fiecare femeie și-a cusut propria cămașă pentru că acolo, pe lângă lucru, îți pui sentimentele, îți pui dragul de frumos și este cartea ta de identitate. Se spune că în viață trebuie să faci câteva lucruri: să sădești un pom, să construiești o casă, să crești un copil și, cu siguranță, să-ți coși propria ie“, a fost de părere Maria Dumitru.

Port tradițional românesc made in China

Mărioara Jiga, specializată în economie, s-a reorientat după trei decenii de activitate spre o pasiune foarte veche, și se simte mai împlinită ca niciodată.

„Acum umblu prin satele românești și adun din lăzile de zestre ceea ce se mai poate aduna și recupera. Fac acest lucru din plăcere și pentru a transmite generației tinere că noi beneficiem de un tezaur material prin costumul popular românesc. Trebuie să-l promovăm autentic, așa cum l-au cusut bunicile și străbunicile noastre și cum astăzi mai sunt încă mâini de aur care-l pot coase. Din păcate, a apărut pe piață așa-zisa ie artizanală adusă din China și foarte multă lume o cumpără fiindcă e ieftină, dar nu e ia noastră românească. Dacă vrem să fim în trend, astăzi, când promovăm peste tot costumul popular, să promovăm costumul autentic“, consideră Mărioara Jiga.

Muzică și dans

Evenimentul a făcut apoi trecerea din foaierul Centrului Cultural „Mihai Eminescu” în sala de spectacole, unde oaspeții s-au delectat cu un spectacol la care aranjamentul muzical a fost asigurat de Orchestra Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin, condusă de prof. Ioan Conțiu. La spectacol au fost prezenți artiști binecunoscuți din Ardeal, precum: Monica Pârlea, Alexandra Togănel, Claudia Mirițescu din Brașov, Iulia Maier, Ioan Cristian Țăran, Ina Todoran, Ovidiu Furnea și Anca Branea. Nu în ultimul rând, spectacolul a fost încununat de prezența îndrăgitei interprete Mariana Anghel. Evenimentul a fost colorat și de participarea Ansamblului „Spice Mureșene”, coordonat de prof. Rodica Botîrcă și prof. Silviu Fechete și, de asemenea, de pe Valea Mureșului Superior, a fost invitat Ansamblul Rapsodia Călimanilor al Centrului Cultural Toplița, coordonat de profesor-instructor Nicu Cif. Evenimentul a fost moderat de Alexandra Cotoi.

Intrarea a fost liberă, iar ediția din acest an a impus un standard și mai ridicat spectacolului următor, în care misiunea de a promova arta tradițională autentică va continua.