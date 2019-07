INTERVIU cu Ilinca Bălașa, medaliată cu aur la Olimpiada Naţională de Economie: “Pasiunea este ceea ce stimulează un om să descopere mai mult”

Share



O fată deșteaptă, elocventă și frumoasă, Ilinca Bălașa, în vârstă de 17 ani, elevă la Colegiul Național ,,Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş în clasa a XI-a A, profil matematică-informatică, bilingv engleză, ne-a reprezentat în acest an la Olimpiada Națională de Economie, unde a câștigat locul I. Este foarte probabil să o vedem acum la cea internațională, iar parcursul ei profesional și academic va fi unul cu siguranță presărat cu succes.

Reporter: Care au fost performanțele tale școlare de până acum?

Ilinca Bălașa: Performanța mea școlară de care sunt cel mai mulțumită este reprezentată de rezultatul meu în cadrul Olimpiadei Naționale de Economie, unde am câștigat locul 1. Am participat și la Concursul Național „Oeconomicus Napocensis”, secțiunea economie, unde am câștigat locul 5. De asemenea, am participat la diverse conferințe Model United Nations și m-am implicat în cadrul Parlamentului European al Tinerilor. Am fost printre cei trei români care au participat în cadrul programului Youth For Understanding și care au plecat în Japonia timp de 5 luni, într-un schimb de experiență.

Rep.: Cât efort a fost în spatele câștigării fazei naționale?

I.B.: Este necesar mult efort pentru câștigarea etapei naționale. M-am pregătit pe parcursul întregului an școlar, însă în apropierea olimpiadei ajungeam să lucrez și şase ore pe zi.

Rep.: Cum reușești să păstrezi echilibrul școală-timp liber?

I.B.: Reușesc acest lucru prin planificarea foarte exactă a timpului meu astfel încât să fiu sigură că profit la maxim de fiecare secundă, fie că este vorba de studiu sau de timpul liber.

Rep.: Care consideri că este cheia succesului școlar?

I.B.: Consider că succesul școlar trebuie perceput din punctul de vedere al performanței într-un anumit domeniu, respectiv domenii și nu din cel al notelor obținute. În acest context, pasiunea este indiscutabil ceea ce stimulează un om să descopere mai mult, dar aceasta trebuie susținută de muncă intensivă și rezistență, putând fi dezvoltată pe parcurs și aprofundată.

Rep.: Ce te-a motivat să excelezi în cadrul fazei naționale a olimpiadei?

I.B.: Motivația mea principală survine din pasiunea pentru științele economice. Bineînteles, și susținerea din partea familiei și a prietenilor a fost decisivă în obținerea rezultatului meu.

Rep.: Câtă muncă este în spatele acestui titlu de “olimpică de aur”?

I.B.: Am început prin a parcurge programa cerută la olimpiadă, împărţindu-mi lecțiile pe zile. Pentru a completa partea teoretică, citeam multă presă internațională, deoarece este vitală înțelegerea aplicabilității conceptelor economice în societatea actuală. Începând cu aproximativ o lună înaintea etapei naționale m-am focusam strict pe economie, rezolvând probleme, scriind eseuri, construind grafice și recapitulând teoria. Totodată, am citit şi lucrările importante care au influenţat puternic această știintă ale unor mari economiști precum: ,,Avuția națiunilor” de Adam Smith sau „Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor” de John Maynard Keynes.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

I.B.: Plănuiesc să studiez politica, filosofia și economia în cadrul unei universități din Marea Britanie, preferabil Universitatea Oxford, iar mai apoi să activez în domeniul relațiilor internaționale.

Rep.: Ce proiecte ai pentru viitorul apropiat?

I.B.: În viitorul apropiat doresc să citesc mai mult, prioritar filosofie, și să particip la olimpiade.

Rep.: Care ar fi sfatul tău pentru tinerii de vârsta ta?

I.B.: Sfatul care m-a ajutat pe mine cel mai mult și pe care aș dori să îl ofer celor de vârsta mea este să exploreze cât mai multe domenii și în afara școlii deoarece o pasiune poate fi descoperită în cele mai nebănuite moduri.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN