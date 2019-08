INTERVIU cu Daiana Suceava, solistă de muzică populară: „Fiecare melodie folclorică are în spate sentimente sincere”

Share



Daiana Suceava, o tânără solistă de muzică populară din Reghin, este una dintre cei care duc mai departe flamura folclorului și a tradițiilor autentice ardelenești. Multipremiată, atât pe plan național cât și internațional, încearcă din răsputeri să continue obiceiurile transmise din străbuni.

Reporter: Cum ai descoperit talentul pentru muzică?

Daiana Suceava: Calitățile mele muzicale au fost descoperite încă din grădiniță de către educatoarele mele, însă în acea vreme eram indiferentă legat de muzică, mai târziu în clasele primare, învățătoarea mea, Monica Pop, sesizând faptul ca am potențial pe ramura muzicală, m-a împins de la spate, ca să spun așa, să particip la un concurs de muzică patriotică. La concursul respectiv am obținut premiul 2, însă acest câștig nu a fost un impuls care să mă motiveze să continui sa practic ceea ce astăzi iubesc. De micuță am fost atrasă de folclor, și din acest motiv, pe clasa a VIII-a m-am înscris într-un ansamblu de dansuri populare. Este vorba de Ansamblul “Stejărelul” din Reghin. Pe lângă dansuri, în acel ansamblu se afla un grup vocal. După anumite discuții și încurajări din partea instructorului Teodor Frâncu, am intrat în grupul vocal, am început să fiu tot mai atrasă de această activitate și, pas cu pas, să o transform în pasiune, urmând să tind spre perfecționare începând cu ore de canto. Și așa, în prezent, iubesc muzica și sunt motivată să duc cu cinste și cu fală oriunde merg darul cu care Dumnezeu m-a înzestrat!

Rep.: Cine te-a îndrumat către acest domeniu?

D.S.: Pentru frumoșii mei pași în acest domeniu, țin să le mulțumesc, în primul rând, părinților mei care m-au susținut și încă mă susțin din toate punctele de vedere, iar pentru dezvoltarea calității vocale le mulțumesc din suflet pentru răbdarea acordată profesorilor mei de canto, Anca Branea și Marcel Râmba, cărora o să le fiu recunoscătoare mereu.

Rep.: Ce recomanzi celor care doar acum încep să descopere pasiunea pentru muzică?

D.S.: Să țină capul sus, indiferent de ce piedici le scoate în cale acest domeniu, să tindă mereu spre perfecționare, multă ambiție și mereu emoțiile ce își fac simțită prezența să fie constructive și transformate în transmitere de sentimente plăcute publicului. Și nu în ultimul rând, să nu uite niciodată cat de important este publicul, el te urcă şi el te coboară.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

D.S.: Pe lângă faptul că visez să îmi duc pasiunea pe culmi înalte, un plan de viitor principal este urmarea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, pe ramura pedagogiei muzicale.

Rep.: Ce te atrage cel mai tare spre folclor?

D.S.: Atracția mea maximă pentru folclor constă în voia bună pe care acesta o creează, în păstrarea autenticității, care pe mine personal mă emoționează într-un mod deosebit. Costumele, tradițiile fiecărei zone în parte îmi stârnesc interesul ori de câte ori am onoarea de a participa la festivaluri sau diferite evenimente de folclor, și susțin cu tărie că fiecare melodie folclorică are în spate sentimente sincere și mesaje profunde pe diferite teme.

Rep.: Ce premii şi trofee ai obținut de-a lungul carierei tale?

D.S.: Am participat la festivaluri atât naționale, cât și internaționale, unde am obținut sau nu am obținut premii, însă câștigul special din fiecare festival a fost experiența şi legarea prieteniilor cu participanții din diferite zone ale ţării şi chiar şi din afara țării. Câteva dintre cele mai speciale premii pentru mine, care îmi fac trimitere la momente speciale din cadrul festivalurilor sunt: premiul 2 la Emisiunea-concurs „Pot să fiu o stea“, locul 2 la Festivalul internațional „Hermannstadtfest” din Sibiu, locul 3 la Festivalul – concurs “ Drag mi-e cântecul și jocul”, premiul 3 la Festivalul interjudețean „Flori de cântec romanesc” de la Râmnicu-Vâlcea.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN