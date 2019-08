CSM Târgu-Mureş, retragere cu scandal din Liga a III-a

Share



Proaspăt promovată în Liga a III-a de fotbal, CSM Târgu-Mureş se află în imposibilitatea de a lua startul în nou sezon. Cauza invocată de conducerea clubului pentru retragerea echipei din Liga a III-a, cu puţin timp înainte de începerea ediţiei de campionat 2019-2020, o constituie situaţia financiară precară, respectiv restanţele salariale către sportivi. Într-un comunicat de presă, conducerea secţiei de fotbal a clubului CSM Târgu-Mureş îşi exprimă dezamăgirea pentru „repetatele amânări ale rectificării bugetare și radicalele tăieri de fonduri ce au fost impuse de consilierii UDMR”, făcuţi ţapi ispăşitori pentru situaţia existentă. În replică, consilierul local Csiki Zsolt a explicat că facţiunea UDMR din Consiliul Local Târgu-Mureş nu a tăiat, ci de fapt a plusat bani pentru clubul CSM. De asemenea, Csiki Zsolt s-a arătat contrariat de retragerea echipei de fotbal din Liga a III-a, afirmând că această decizie ar fi trebuit luată doar de Consiliul Director al clubului şi nu de către o singură persoană…

Plecări masive din cauza restanţelor salariale

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Constantin Copotoiu, preşedintele CSM Târgu-Mureş a explicat situaţia dificilă prin care trece clubul pe care îl conduce.

„Fotbaliştii, nefiind plătiţi de trei-patru luni, şi neavând siguranţa că vor fi plătiţi luna asta, au spus: domnule, noi nu mai stăm, plecăm. S-a autodesfiinţat. N-a desfiinţat-o nimeni, noi nu putem desfiinţa nicio secţie, nimic. S-a ajuns aici din cauza întârzierilor salariale”, a declarat Constantin Copotoiu.

Startul în Liga a IV-a, incert

Întrebat dacă după acest pas înapoi echipa va continua să evolueze în Liga a IV-a, preşedintele CSM Târgu-Mureş a răspuns că totul depinde de numărul de sportivi care vor rămâne în lot.

„Aşteptăm să vedem câţi mai rămân. După ce au plecat toţi. Ei s-au înscris la Federaţie, nu ştiu, să vedem. Nu se ştie sigur ce va fi”, a afirmat Constantin Copotoiu.

Criză şi la celelalte secţii

În ceea ce priveşte celelalte secţii ale clubului CSM Târgu-Mureş, criza financiară nu a ocolit pe nimeni.

„Toţi suntem la fel, dar unii au zis că aşteaptă, li s-a promis că în luna septembrie se plătesc toate datoriile, toate salariile. Le-am spus asta şi atunci unii sportivi au răspuns că aşteaptă până octombrie”, a mai spus Constantin Copotoiu.

Consilierii UDMR, făcuţi ţapi ispăşitori

În urmă cu câteva zile, în data de 8 august, conducerea secţiei de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu-Mureş a publicat, pe pagina de Facebook a clubului, o scrisoare deschisă în care îşi arată dezamăgirea vis a vis de situaţia financiară precară pusă pe seama amânărilor repetate ale rectificării bugetare din Consiliul Local Târgu-Mureş.

Redăm, în rândurile de mai jos, conţinutul integral al scrisorii deschise:

“Secția de fotbal a CSM Târgu-Mureș anunță faptul că toți membrii echipei de seniori a clubului sunt dezamăgiți de repetatele amânări ale rectificării bugetare și radicalele tăieri de fonduri ce au fost impuse de consilierii UDMR (în totală contradicție cu bugetele și cu solicitările înaintate de Consiliul Director al CSM Târgu-Mureș, consiliu format în mare parte tot din aceiași consilieri locali UDMR.

Cu mare regret pentru performanțele obținute până acum și pentru generoasa idee de reconstrucție a fotbalului târgumureșean, jucătorii seniori de la CSM Târgu-Mureș transmit publicului iubitor de fotbal că sunt profund dezamăgiți, constatând totalul dezinteres la care s-a ajuns în momentul de față și repetatele obstrucționări și tăieri de fonduri practicate de consilierii locali!!

Totodată fotbaliștii țin să sublinieze cu claritate că NU numai greutățile de până acum i-au dezamăgit, ci din contră – lipsa de perspective şi viitorul total incert spre care se îndreaptă clubul, ca şi o consecinţă a ultimelor decizii!!

Situația este cu atât mai tristă, cu cât târgumureșenii au ajuns să vadă fotbal de Liga I, pe stadion, doar la meciurile unei echipe străine (FC Hermannstadt), ba mai mult, din rațiuni total ilogice zilele acestea s-a anunțat de către conducerea Consiliului Județean Mureș, construirea unei noi baze sportive și înființarea unui nou centru competițional.

Firesc, întrebările care se nasc sunt următoarele :

– De ce s-a ajuns la situația ca echipa orașului, CSM Târgu-Mureş, să fie obstrucționată ??

– De ce se anunță demararea unei noi baze sportive și o nouă echipă are parte de susținerea conducerii UDMR și a Consiliului Județean Mureș și nu echipa orașului, CSM Târgu-Mureş???”

Activitatea de la Academia de fotbal continuă

Luni, 12 august, conducerea secţiei de fotbal CSM Târgu-Mureş a anunţat, prin intermediul unui comunicat de presă publicat pe reţeaua de socializare Facebook, că activitatea fotbalistică va continua cu Academia de fotbal prin Centrul de copii și juniori.

“Această academie dorește să devină în cel mai scurt timp cea mai performantă și competitivă academie din Ardeal, care să se lupte de la egal la egal cu cele mai cunoscute academii din țară. Pentru asta dispune de o bază sportivă de nivel ridicat având cinci terenuri de dimensiuni mari, din care trei de iarbă și două sintetice, de asemenea și trei terenuri de dimensiuni reduse. Academia de fotbal CSM Târgu-Mureş – Centrul de copii și juniori – va fi sub directa îndrumare a antrenorilor Lungu Constantin – licență A UEFA şi Şomfălean Flaviu-Ioan – licență A UEFA”, se precizează în comunicat.

Csiki Zsolt (UDMR): “Noi am plusat”

În lipsa liderului consilierilor locali UDMR din Consiliul Local Târgu-Mureş, Magyari Elod, aflat în concediu de odihnă, poziţia reprezentanţilor “Lalelei” a fost expusă de Csiki Zsolt, care a explicat că aleşii locali nu au tăiat niciun leu de la clubul CSM.

“În primul rând, CSM a primit aproape 6 milioane de lei la bugetul din aprilie, adică la bugetul anual. Noi, consilierii, nu am tăiat în aprilie din acea sumă, ci am aprobat aproape 6 milioane. Acum, Executivul Primăriei a adus la rectificare aproape 2,1 milioane de lei în plus. Noi am plusat şi am aprobat 3,5 milioane de lei în plus. Problema este că înainte de rectificare, din acei aproape 6 milioane de lei nu erau plătiţi 1,8 milioane de lei. Mai mult ca sigur, nu avea Primăria bani în casierie”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Csiki Zsolt.

Cine a decis retragerea echipei din Liga a III-a?!

Totodată, consilierul local, care este şi membru în Consiliul Director al clubului CSM Târgu-Mureş, s-a arătat stupefiat de decizia de retragere a echipei de fotbal din Liga a III-a, despre care a afirmat că ar fi fost luată de un singur om.

“Eu sunt membru în Consiliul Director şi nu am fost anunţat de nimeni din CSM de retragerea echipei, nu ştiu cine a luat această decizie, iar dacă se ia o decizie ar fi normal să se convoace o şedinţă a Consiliului Director. Acest club, CSM, are, totuşi, un Consiliu Director. Cine a luat această decizie, un singur om îşi asumă să îşi retragă echipa? Pe ce motiv? Lipsa banilor? Care lipsa banilor? Banii care nu sunt plătiţi? Pentru că în buget există la ora actuală aprobată suma de aproape 6 milioane de lei, plus 3,5 milioane de lei, adică aproape 9,5 milioane de lei. 9.470.000 de lei, dacă nu greşesc. 1,8 milioane de lei din banii aprobaţi în aprilie nu s-au plătit. De ce nu s-au plătit banii aceştia? E imoral ca acei antrenori să nu primească salariu din februarie, cum am auzit şi eu. E inadmisibil aşa ceva, acei oameni şi-au făcut meseria, au antrenat copii, seniori”, a mai spus Csiki Zsolt.

Alex TOTH