FOTO: Valorile României normale, prezente la Zilele Orașului Iernut

Comunitatea din Iernut, oraș mureșean a cărui prima atestare documentară datează din anul 1257, a sărbătorit, între 16 și 18 august, cea de-a 23-a ediție a Zilelor Orașului Iernut. Punctul culminant al evenimentului organizat de Primăria și Consiliul Local Iernut a fost consemnat duminică, 18 august, când gazdele și invitații speciali s-au adresat localnicilor, cu prilejul unei festivități în cadrul căreia au fost felicitate atât perechile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cât și cei mai merituoși elevi și dascăli ai orașului.

25 de proiecte aflate în derulare

În alocuțiunea sa, Ioan Nicoară, primarul orașului Iernut, a trecut în revistă interesul autorităților locale pentru dezvoltarea comunității prin intermediul a nu mai puțin de 25 de proiecte care se află în diferite stadii de implementare.



„Cine nu și-ar dori pentru localitatea lui să aibă străzi și trotuare curate, să aibă un climat de siguranță, să aibă școli moderne în care să învețe copii. Și eu și dumneavoastră cred că avem aceleași gânduri. Vă spuneam la începutul mandatului că va fi un mandat la satelor, sigur respectând legislația din această țară, toate proiectele pe care le-am demarat durează între doi și patru ani, în funcție de complexitate, din cauza avizelor, din cauza licitațiilor și așa mai departe. Sunt în măsură să vă spun că avem nu mai puțin de 25 de proiecte aflate în anumite stadii de implementare. Câteva dintre ele: drumul Sălcudului, săptămâna viitoare o să semnez autorizația de construcție și implicit ordinul de începre a lucrării, canalizarea la Sălcud și avem în finalizare grădinița transformată în școală, cu 13 grupe care sperăm noi ca în această toamnă să o dăm în folosință copiilor noștri pentru că merită. Toate aceste proiecte vor beneficia de circa 5 milioane de euro, bani pentru care am semnat deja contractele de finanțare”, a afirmat Ioan Nicoară.

Totodată, edilul șef al orașului Iernut a lansat un apel la unitate și bună conviețuire către toți locuitorii orașului.

„Cred că totul pornește de la anumite valori pe care ar trebui să le moștenim de la înaintași. Cred că e vorba despre a fi mai bun, în loc de a fi mai rău, a fi mai tolerant decât neîngăduitor, și totodată cred că ar trebui să nu fim dezbinați, ci uniți, pentru că numai așa, noi cei care suntem în slujba dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră vom reuși să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus pentru localitatea noatră, pentru copii noștri, astfel încât să le aducem zâmbetul lor zglobiu pe buze”, a punctat Ioan Nicoară, care a adus apoi mulțumiri atât sponsorilor, cât și celor care și-au adus contribuția la organizarea în bune condiții a evenimentului.

Dezvoltare aproape de viitoarea autostradă

Alături de comunitatea din Iernut s-a aflat și în acest an senatorul Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș, în opinia căruia dezvoltarea orașului Iernut se află pe drumul cel bun.

„Orașul dumneavoastră, din punctul meu de vedere are viitor fiindcă autostrada trece pe lângă Iernut, care, iată, devine un oraș cu autostradă și cred că puține orașe din țară vor avea această șansă de dezvoltare în viitor. Totul depinde de dumneavoastră, de echipa pe care o alegeți ca să vă conducă, consilieri locali sau cei din Primărie, și în primul rând primarul, fiindcă nici ei nu pot fără dumneavoastră, dar nici dumneavoastră fără ei. Cu siguranță, aveți un primar care știe ce trebuie făcut, dar cum am spus totul ține de unitate, și cred că astăzi este timpul să spunem, cum spunea și domnul primar, să ne gândim la o Românie normală, fiindcă toți ne dorim o Românie normală, o Românie în care să fim fericiți împreună”, a spus liderul liberalilor din județul Mureș.

Interes pentru Educație

La ceremonie a participat și prof. dr. Nadia Rață, consilier județean și prim-vicepreședinte al PNL Mureș, care a felicitat conducerea Primăriei pentru inițiativa de a premia cei mai valoroși elevi și dascăli ai orașului.

„Mă bucur nespus să fiu alături de dumneavoastră astăzi, ca de altfel de foarte mulți ani. Mă bucur să fiu părtașă la bucuria dumneavoastră și am rămas în minte cu imaginea unor copii și tineri frumoși și veseli care erau înainte pe scenă. Asta înseamnă că viitorul la Iernut sună bine. Dar nu numai viitorul sună bine, ci și prezentul sună bine. Vă felicit pentru această echipă frumoasă pe care o faceți cu domnul primar și pentru atâtea proiecte pe care împreună le derulați, le implementați, și împreune veți face ca fața orașului Iernut să fie în fiecare zi mai frumoasă, mai atractivă, mai bună pentru cei care reprezintă viitorul acestui oraș. Îl felicit pe domnul primar pentru tot ce face pentru această comunitate, dar îl felicit și pentru că este un om aproape de Educație. În fiecare an, la momente de sărbătoare, de bilanț, se premiază dascăli și elevi merituoși”, a precizat prof. dr. Nadia Rață.

Sponsori numeroși

Alex TOTH