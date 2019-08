INTERVIU. Vasile Filimon, noul director general Locativ SA: „Noi suntem deschiși la orice sugestie, la orice propunere din partea chiriașilor”

Share



Începând din 15 august, Locativ SA, compania care se ocupă de administrația și întreținerea imobilelor din fondul locativ de stat, are un nou director general în persoana lui Vasile Filimon, militar la bază.

El a intrat administrație în 2003 în echipa primarului Dorin Florea și a făcut parte și din Consiliul Județean un mandat și jumătate, părăsind funcția printr-o demisie în 2014 datorită unei probleme personale, retrăgându-se, conform spuselor sale, până s-au rezolvat toate problemele.

Am stat puțin de vorbă cu el pentru a afla care vor fi noile schimbări aduse în cadrul organizației odată cu schimbarea conducerii, ce se întâmplă cu unele clădiri importante din oraș și care este activitatea generală a companiei pentru a clarifica orice neclarități ar avea beneficiarii și cetățenii în acest sens.

Reporter: După o perioadă de pauză, care a fost motivul pentru care aţi revenit în administraţia publică din Târgu Mureş?

Vasile Filimon: Eu cred că experiența mea managerială a contribuit la întoarcerea mea. Desigur, s-a materializat având o discuție cu domnul primar, și îi mulțumesc în acest sens pentru încrederea pe care o are în mine, că pot să repornesc activitatea societății. Am făcut parte din Consiliul de Administrație al Locativ SA timp de 4 ani, deci cunoșteam obiectul și ce anume se întâmplă în această societate, dar a trebuit neapărat să rămân ca să pot să duc mai departe, prin experiența pe care o am, ceea ce se întâmplă. Mi-am format o echipă competitivă, am pornit la treabă și avem foarte mult de lucru.

Rep.: Spuneți că v-a ajutat în acest demers primarul Dorin Florea. Există și alții care v-au sprijinit până în acest moment în demersurile dumneavoastră?

V.F.: Sigur, pe lângă domnul primar a fost și consilierul primarului, domnul Claudiu Maior, dar și din rândul consilierilor locali, mi-a fost alături consilierul Magyari Előd, cu care am avut discuții și care a avut încredere în mine și m-a susținut în această funcție.

Rep.: Care este activitatea principală a SC Locativ SA? Câte spații aveți în administrare?

V.F.: Activitatea principală a societății este aceea de a administra locuințele și spațiile cu alte destinații ale municipalității. Este vorba de 1.260 de apartamente și 208 spații cu alte destinații. Apartamentele se împart în trei categorii mari. Sunt cele două blocuri de pe strada Pandurilor nr. 44-46 cu chirie subvenționată de consiliu, o chirie destul de mare, fiind apartamente de lux care sunt în administrarea noastră. Există de asemenea 11 blocuri ANL cu legea de funcționare a lor, sumele de bani plecând în marea lor majoritate spre ANL București, rămânând o cotă pentru administrare, reparații și întreținere la societate. Mai avem 26 de blocuri sociale și aici începem cu Valea Rece unde avem 14 blocuri cu 78 apartamente în care locuiesc cetățenii din acea zonă. Urmează blocurile de pe strada Sârguinței cu locuințe sociale pentru persoane mai deosebite – bolnavi, incurabili, oameni care au fost evacuați din alte locuri și au apărut în instanță, venind la Comisia Locativă și fiindu-le repartizate locuințele, avem pe Cisnădiei, Hunedoara și Rovinari, aici fiind oameni cu o chirie mai mult simbolică pentru că este chiria stabilită de Consiliul Local, una destul de mică, iar ei locuiesc acolo cu familiile, noi ocupându-ne în continuare de întreținere, administrare și reparații când apar, avem o discuție permanentă cu ei. Și mai avem o zonă în Băneasa 8.

Pe lângă locuințe, avem 208 spații cu alte destinații. Avem spații pentru revoluționari, pentru partide politice, spații pentru ONG-uri, pentru prestări servicii. Acestea se închiriază și sumele de bani revin la bugetul societății mai departe. Din păcate, au început să apară probleme, scoatem spațiile la închiriere, însă nu vine nimeni. Acum ne-am folosit de toate mijloacele, le-am pus inclusiv pe site-uri, în așa fel încât să vină oamenii să închirieze, însă chiriașii nu apar și aceasta constituie o problemă. Chiriile nu sunt mari, fiind stabilite de Consiliul Local, însă tot nu se vine.

Rep.: Care este situația actuală în Băneasa 8?

V.F.: Cu ei nu avem nicio problemă. Noi avem o relație de respect, mă întâlnesc permanent cu acei oameni. Astăzi am o întâlnire cu ei și special am convocat o ședință acolo, am rugat Poliția Locală să mă însoțească pentru a discuta cu ei și pentru a le atrage atenția că sunt probleme și că trebuie să își rezolve problemele în comunitatea lor și în același timp să îi informez, deși unii dintre ei știu deja că va urma. Acum blocajul acesta care a apărut la nivelul bugetului. Din păcate am discutat cu directorul tehnic chiar ieri și mi-a spus că au fost tăiați banii de la clădirea care ar fi trebuit finalizată în Mureșeni 50, unde să se mute cei din Băneasa 8. Aici mă refer la cei care nu au restanțe, care nu au pus probleme niciodată. Sperăm ca asta să se rezolve într-un fel, în așa fel încât să putem face această recazare a lor, iar proprietarul clădirii, municipiul Târgu Mureș, să hotărască ce face mai departe cu el. E o situație mai specială, eu sunt convins că ne vom înțelege. De obicei cei care au pus probleme disciplinare, penale sau din punct de vedere al neplății chiriilor, au fost evacuați.

Rep.: Să înțelegem că blocajului bugetului v-a afectat și pe dumneavoastră?

V.F.: Noi avem bugetul nostru, dar ne-a afectat tocmai în această lucrare care ar fi trebuit să se finalizeze în toamna asta și din păcate ni s-a comunicat că au fost tăiați toți banii de la lucrare și trebuie să așteptăm.

Rep.: Care este situaţia clădirilor monument istoric de pe strada Bolyai (5 şi 18)?

V.F.: Avem două clădiri monumente istorice, care în acest moment nu se află în cele mai bune condiții. Am solicitat primăriei, respectiv proprietarului, să fie cuprinse într-un proiect mai mare și eu cred că au fost cuprinse deja într-un proiect pe fonduri europene pentru reabilitare, pentru că e totuși nevoie să fie aduse la o stare acceptabilă. În primul rând este vorba de statistică și alte spații comerciale, iar în celălalt spațiu este Asociația Artiștilor Plastici din Târgu Mureș. Soluții vom găsi și ulterior pentru că mai sunt spații unde se poate construi și pot fi recazați respectivii, dar clădirile respective au nevoie de o intervenție capitală, cap-coadă, în anii următori. Altfel, vom avea mai multe probleme.

Rep.: O altă clădire importantă din oraş este cea din strada Gheorghe Doja nr. 9. Ce se întâmplă cu ea în acest moment?

V.F.: Da, este o clădire mare, de asemenea foarte veche și cu foarte multe probleme din punct de vedere al reparațiilor. Am solicitat și aici și o să insistăm în continuare să fie prinsă la o reabilitare totală, inclusiv termică, a acoperișului, pentru că au început deja să cadă țigle și avem probleme, în special în spate în parcare, unde au mașinile Poliția Locală, în așa fel încât toată clădirea să fie refăcută și să-și păstreze frumusețea, pentru că este totuși în centrul orașului și are o frumusețe aparte. Noi putem face doar intervenții minime, adică reparații curente, nu putem merge mai departe spre reparații capitale sau reabilitări mari pentru că noi nu suntem decât administratori, nu suntem proprietari.

Rep.: Una dintre investiţiile importante ale municipalităţii este Pasajul Subteran de lângă Mureş Mall. Ce se mai întâmplă cu spaţiile comerciale din acest obiectiv?

V.F.: Este de asemenea un spațiu elegant al orașului, acolo avem mai multe spații închiriate. Este doar unul singur care nu se închiriază nicicum, e mai dificil, având o suprafață de aproape 100 de metri pătrați, dar probabil la un moment dat cineva va veni să facă o prestare de servicii acolo, este rentabilă pentru orice frizerie, coafură, și chiar solicit pe această cale să vină oricine dorește să închirieze acest spațiu.

Suntem în curs de amenajare a transportului de persoane cu dizabilități. Marea problemă a centrului din zona Mureș Mall – Finanțe – Poștă este transportul persoanelor cu dizabilități. În acest sens, de la venirea mea aici, chiar și provizoriu, am instalat deja o platformă în acest sens pe sectorul de la Finanțe, iar în acest moment suntem cu contractul semnat, urmează ca cel târziu la sfârșitul lunii septembrie și pe porțiunea de la poștă în pasaj să montăm o astfel de platformă. În acest fel dăm posibilitatea primăriei, pentru că am avut o discuție în acest sens, să desființeze trecerea de pietoni de la Finanțe la Poștă din dorința municipalității, în așa fel încât să se poată face o altă amenajare exterioară a acestei intersecții deosebit de importante a orașului. Noi ne facem treaba, rezolvăm problema persoanelor cu dizabilități, pentru că asta era marea problemă, asigurând în același timp accesul în pasaj și inclusiv magazinul mare care există acolo, urmând bineînțeles să reabilităm scările și să zugrăvim. Am introdus sistem de supraveghere video, paza care este acolo având în acest moment supravegherea accesului în pasaj, dar și a pasajului propriu-zis.

Rep.: Care este situaţia locuinţelor ANL din Târgu Mureş? Când vor putea fi cumpărate de chiriaşi?

V.F.: Există foarte multe discuții în acest. Avem 331 de locuințe ANL în cele 11 blocuri, urmând să mai primim unul acum. Mă refer la blocul ANL de pe Marinescu, cel pentru medicii rezidenți care a fost finalizat de curând. Deja a fost făcută recepția tehnică a clădirii, noi am început să semnăm contractele pentru utilități, urmează ca în prima Ședință de Consiliu Local să se aprobe repartiția făcută pentru acele locuințe, după care noi vom trece la predare și la numirea unui administrator de bloc pentru ca oamenii să-și poată intra în normalitate.

Locuințele sunt solicitate de către foarte mulți din cei care stau în acest moment acolo, însă din păcate nu vor găsi răspuns la noi. Ei trimit solicitări și către societate, dar noi suntem obligați să mergem către Consiliul Local. Trebuie promovată o hotărâre de Consiliu Local prin care să fie trecute dintr-un domeniu în altul, după care să facă lucrarea topografică pe fiecare apartament în parte, abia după poate fi vândut. Acum, dacă se dorește să se vândă, noi nu ne putem opune, însă există o problemă. Toți banii care vin pe vânzarea acelor locuințe, merg mai departe. Noi am fi de acord să se vândă, dar să meargă banii înapoi la municipalitate ori dacă nu, la nivelul ANL-ului central, să se construiască din nou blocuri noi la noi în oraș. Și nu prea avem încredere că se va întâmpla. Și atunci Consiliul Local probabil din această cauză nu au insistat momentan pe această idee de vânzare. Dar viitorul nu știm cum va fi.

Rep.: Spuneați că aveți anumite planuri, sunteți în pregătiri pentru noul mandat. Ne puteți spune câteva dintre ele?

V.F.: Da, pe lângă administrarea locuințelor și reabilitarea clădirilor care există în administrare, în primul rând vreau să reușesc să construiesc câteva blocuri. Doresc ca societatea să intre pe piață cu locuințe de vânzare. Suntem în discuții avansate cu colegii de la Administrația Domeniului Public din cadrul primăriei să ne pună la dispoziție terenul, care caută tot felul de soluții. Noi avem deja resurse ale societății pentru blocuri, am avut discuții și cu o bancă din Târgu Mureș care este dispusă să ne ofere un credit imobiliar, iar noi după ce le vom construi sigur le vom vinde în profit în această situație, putând să investim mai departe. Vrem să construim locuințe în acest sens, dar vrem să construim și o clădire de birouri pentru antreprenori. Am avut o discuție inclusiv cu președintele patronatului din Târgu Mureș prin care a venit cu o solicitare, dacă suntem de acord, ca în spațiul închiriat de ei de la noi, să subînchirieze anumite birouri pentru anumite firme ca să poată obține bani pe fonduri europene. I-am spus că și noi avem de gând să construim o astfel de clădire într-o zonă din 7 Noiembrie. Vom intra astfel în parteneriat cu ei în așa fel încât să îi ajutăm, dar urmează să ne apucăm de construcții și noi.

Construcția de locuințe dacă reușești să o faci, să administrezi blocurile, să construiești birourile pentru antreprenori, eu cred că sunt suficiente pentru un mandat de 2 ani. Dacă reușesc să le duc la capăt, pot pleca mulțumit.

Rep.: Care credeți că este confuzia pe care o fac cetățenii cel mai des la adresa instituției pe care o conduceți?

V.F.: Multă lume crede că noi suntem proprietarii acestor spații. Noi suntem doar o societate care administrează. Facem reparații curente, dar nu putem face investiții mari. Și noi trăim din banii publici, din chiriile pe care noi le primim de la cetățeni și firme. În momentul în care încercăm să facem reparații capitale, modernizări, Curtea de Conturi ni le impune pentru că nu e în regulă. Sunt de asemenea și resursele limitate, pentru că bugetul societății nu e atât de mare încât să îți permită să faci atât de multe, deși unii cred că vin foarte mulți bani de chirii. Vă spun sincer că există unele chirii cu zero lei aprobate de Consiliul Local pentru oameni cu probleme. Atunci noi facem reparații, dar nu plecăm cu nimic de acolo. Încercăm să luăm dintr-o parte, să punem în alta. La chiriile de la ANL, 90% pleacă spre București, ne rămân nouă 0,8% să putem facem administrare și reparații, atât. Lumea crede că suntem plini de bani, însă nu e adevărat, fiecare leuț îl drămuim cu atenție, să putem face cât mai multe lucruri. Cel mai bun lucru pe care mi l-am propus este să am o transparență totală față de chiriași, să mă țin de audiență, să primesc pe toată lumea, pentru că am avut niște surprize imense. Au venit cetățenii și mi-au spus „Mulțumim că ne-ați primit”. Mi s-a părut aiurea, eu de asta sunt aici, de asta am scris pe ușă că fac audiențe. Vă primesc oricând, vă ascult orice problemă și încerc să și rezolv. Cu echipa pe care o am eu acum, cred că ne vom descurca cum trebuie.

Oamenii trebuie să înțeleagă să suntem deschiși la orice sugestie, la orice propunere, aceleași discuții le avem în Consiliul de administrație, în Consiliul Local, care e practic Adunarea Generală a Acționarilor Societății. Deci permanent informăm, le spunem cu ce ne ocupăm, unde întâmpinăm probleme, ca să reușim împreună să le rezolvăm.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa site-ul instituției, www.locativmures.ro, trimite un e-mail la office@locativmures.ro sau suna la numărul de telefon 0265 260 375.