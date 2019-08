Maria Bogdan, dragoste și respect pentru portul popular

Share



Prezența comunei Solovăstru la Festivalul Văii Gurghiului de la Fâncel a fost una bine reprezentată, atât în ce privește obiceiurile, tradițiile și obiectele vechi, expuse la loc de cinste în casa tradițională specifică satelor Solovăstru și Jabenița, cât și în ce privește oferta artistică, prin cele două ansambluri de prestigiu ale comunei „Coronița” și „Dor Solovăstrean”, la care se adaugă soliștii Denisa Chirteș, Mădălina Colomerciuc, Delia Chirtes, Adela Săbăduș, care au urcat pe scena festivalului din acest an.

Maria Bogdan, iubitor de tradiții

Legătura între cele două componente este data de Maria Bogdan, instructor coordonator al Ansamblului „Dor Solovăstrean”, creator dar și păstrător de nădejde al portului popular românesc. „Mă pot mândri cu o colecție impresionantă de costume populare. Iubesc costumul popular, dacă aș putea, l-aș purta în permanență, pe stradă, la servici, nu doar la vreun eveniment mai special. Pe vremuri, avuția unui om consta și în numărul de costume populare care îl avea. Cu cât aveai mai multe costume, erai considerată o muiere vrednică, solovăstrencele au fost femei vrednice, harnice, cărora le-a plăcut să aibă cât mai multe costume iar casa să le fie cât mai împodobită. În podoabele casei, la loc de cinste era și costumul popular”, ne-a declarat Maria Bogdan.

Costume vechi de peste un secol

În casa comune Solovăstru vizitatorii au putut admira costume populare vechi de peste un secol, păstrate în condiții excepționale. „În casă avem expus un costum de nevastă tânără din Solovăstru. Cămașa are în jur de 100 de ani, cătrința, un pic recondiționată, de asemenea cu o vechime de 120 de ani. Ele au aparținut surorii bunicului meu, născută undeva în 1890. Sunt păstrate într-o stare foarte bună. Orice costum trebuie să ști să-l îngrijești. Este un secret, fiecare gospodină are un secret în a păstra și îngriji costumul popular. În fiecare vară eu scot costumele la însorit, la înălbit. Chestiile mai vechi, mai tradiționale țin mai mult în viață costumele, cum ar fi busuiocul, lavandă, frunzele de nuc. Dar dacă le îngrijești, le speli cum trebuie, ele își păstrează frumusețe. Și la spălat există un oarecare ritual. Costumul popular se spală într-un anumit fel, nu ca orice fel de haină care se bagă în mașina de spălat. Costumul popular are un specific al lui. Materialele de azi nu sunt precum cele de pe vremuri, dar încercăm să le recondiționăm, să le păstrăm autenticitatea. Alături de femeile din Ansamblul „Dor Solovăstrean” facem și acum costume , încercăm să păstrăm linia tradițională a moșilor și strămoșilor noștri”, a subliniat Maria Bogdan.