Șunca „Miro” din Reghin, un ingredient proaspăt pentru pizzerii

În anul 2000, pe piața reghineană își făceau apariția preparatele din carne ”Miro”, produse de către SC Prodimpex Monica SRL. De la un mic atelier, situat undeva pe strada Viilor, în prezent SC Prodimpex Monica SRL beneficiază de un punct de lucru modern, autorizat, locul unde se produc bunătățurile marca „Miro”. „Am început ca o afacere de familie, lucru valabil și în prezent. La început procesam undeva la 50-100 de kilograme pe săptămână, în momentul de față facem în jur de 3-4 tone pe săptămână. Ne-am început activitatea pe strada Viilor, după care, la aderarea la Uniunea Europeană, am construit o locație nouă, pe strada Pandurilor, unde respectăm toate normele UE, fabrica fiind acreditată în acest sens. Pe lângă creșterea producției, a crescut și numărul angajaților, de la doi am ajuns în prezent să avem 16 angajați. În ce privește desfacerea, avem două magazine proprii, ambele situate în Reghin, în cartierul Rodnei și unul în cartierul Unirii unde desfacem exclusiv produsele noastre”, a declarat Ovidiu Blaga, director tehnic SC Prodimpex Monica SRL.

Producția de bază o reprezintă produsele clasice, salamuri, cârnați, la care se adaugă tradiționala pastă de mici și, nu în ultimul rând, carnea de pasăre.

„Vindem foarte mult carne tocată și pastă de mici, iar în completare avem cărnurile proaspete, pulpă, cotlet, ceafă. Suntem autorizați pentru procesarea cărnii de pui. Cumpărăm puii de la ferme, pui românești, îi tranșăm, după care vindem fiecare piesă în parte. Nu cumpărăm piesele gata tranșate. În ce privește carnea de porc, cumpărăm carcase refrigerate, carnea fiind apoi tranșată. Încercăm să folosim cât mai multă materie primă refrigerată, fiindcă are calități deosebite. La carnea de vită, aici facem mai puțin, folosită în proporție de 90% pentru pasta de mici, fiindcă carnea de vită este mai puțin cerută pe piață, iar în ce privește micii, aceștia nu pot fi făcuți fără carnea de vită în compoziție, fapt pentru care carnea de vită merge la mici”, a afirmat Ovidiu Blaga.

Dezvoltarea firmei se reflectă și în ce privește partea de desfacere, respectiv clientela, care a crescut constant.

„De la clienții care veneau în locația veche de pe Viilor, s-a extins și numărul magazinelor care luau carne de la noi. În urma evoluției, am început să facem și noi distribuție, fapt pentru care în momentul de față nu acoperim doar municipiul Reghin, ci și Valea Gurghiului și Valea Mureșului, zone acoperite cu distribuție proprie. Clienții au evoluat în timp, de la 5-10 clienți în primul an de producție, iar acum avem undeva la peste 200 de clienți. Încercăm să menținem toți clienții, plus să mai aducem alții noi în mod constant. Avem intenția de a intra și pe piața din Târgu Mureș, lucru care nu este tocmai ușor. Încercăm să fim competitivi, fără acest aspect nu reușim să facem față, beneficiarul principal fiind clientul. În acest sens, încercăm să avem materii prime cât mai bune, să facem produsele cât mai pe gustul localnicilor. Nu încercăm să copiem produse care nu sunt specifice zonei noastre”, a spus reprezentantul SC SC Prodimpex Monica SRL.

Produsele speciale marca ”Miro”

Un capitol special în ce privește abordarea de piață a societății Prodimpex Monica o reprezintă adaptarea la noile cerințe, fapt pentru care s-a trecut la producerea de noi sortimente de produse, printre care șuncile speciale pentru pizza, respectiv burgerii. „Am dezvoltat o gamă de produse destinate producătorilor de pizza, niște șunci special făcute pentru acest sector. Am început studiul acestora, în urmă cu un an și jumătate, iar producția propriu-zisă am demarat-o în urmă cu un an. Șuncile care se folosesc în producția de pizza trebuie să aibă anumite caracteristici speciale. Acestea au fost stabilite împreună cu pizzerii specialiști. Am încercat să satisfacem cât mai multe din condițiile lor de producție. Pe pizza trebuie pusă o șuncă superioară, asta însemnând anumite caracteristici, să nu conțină absolut deloc șoric, să nu conțină materii prime slabe. Noi facem din materii prime refrigerate, asta însemnând pulpă de porc, spate de porc, ele trebuie să se comporte foarte bine la feliere. Felierea acestor șunci trebuie să se facă la dimensiuni mici, de 1,5 milimetri, ceea ce implică o șuncă perfect făcută. În caz contrar, nu se poate felia la o dimensiune cerută de pizza. De asemenea, în momentul coacerii șunca nu are voie să se ardă, să-și schimbe culoarea mai repede decât celelalte ingrediente și, atunci, ea trebuie să se comporte exact ca și celelalte ingrediente, ceea ce iarăși este un lucru destul de greu de realizat. Acest lucru se poate face prin materii prime de calitate, precum și materii prime bine alese. De aceea, noi folosim tranșări din carcasă, respectiv materii prime proaspete. Acestea conferă elasticitatea și toate proprietățile necesare realizării unei pizza de calitate”, a afirmat Ovidiu Blaga.

Calitate și prospețime

Aspectul calitativ al produselor SC Prodimpex Monica SRL destinate producătorilor de pizza este completat de cel al prospețimii, aspect deloc de neglijat când vine vorba de un produs gustos și de calitate.

„Industria de pizza s-a dezvoltat foarte tare în ultima vreme la noi, fapt pentru care încercăm să venim în sprijinul acestor producători cu produse profesionale. Aceste produse au fost concepute împreună cu ei, și ce e foarte important, sunt făcute pentru ei. Ele respectă toate caracteristicile necesare obținerii unei pizza de calitate. Producem câteva astfel de șunci, cu denumirea comercială de ”Șuncă Timiș”, ”Șuncă presată” și ”Șuncă Praga”. Sunt cele trei sortimente pe care noi le producem, în funcție de sortimentele de pizza care se fac, unele mai suculente, altele mai seci, depinde de cerința clienților. Noi colaborăm cu o serie de pizzerii, comenzile de la ei le luăm cu o zi înainte, iar șuncile sunt produse înainte cu două zile. Practic, șunca este produsă azi, comanda este luată mâine, iar livrarea poimâine. Șunca care ajunge pe pizza nu are mai mult de două, trei zile de când este produsă, ceea ce nu e cazul la produsele din supermarket unde se ajunge la o lună și ceva de timp. Noi oferim doar șuncă proaspătă ceea ce zic eu dă o notă bună și producătorilor de pizza care vin cu produse proaspete, nu vin cu produse vechi. În fond și la urma urmei obiectivul nostru îl reprezintă consumatorul, beneficiarul final al acestor produse până la urmă”, a subliniat Ovidiu Blaga.

Pe lângă șuncile speciale, un alt produs urmează să-și facă loc în portofoliul de produse „Miro”, respectiv burgerii. „Am dezvoltat un produs, un grill burger din carne de vită și porc, un produs foarte bun, făcut de asemenea în colaborare cu specialiști în burgeri. Produsul are calitățile specifice burgerului, suculență, textură, gust, aromatizare, care se face exclusiv cu condimente naturale, altfel nu se pot realiza la o calitate deosebită. Procentul de grăsime la acești burgeri este foarte mic, conteză foarte mult la burgeri să fie cărnoși, să aibă o textură destul de puternică. Am trecut de faza de teste, este în dezvoltare ca și mod de promovare. Îl livrăm, dar nu am promovat produsul la foarte mulți clienți. În momentul de față suntem convinși 90% că este un produs de top, iar în perioada următoare ne vom axa pe promovarea acestuia”, a conchis Ovidiu Blaga.