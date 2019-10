Body-cam-uri pentru poliţiştii din Mureş

Share



Aproximativ 60% dintre poliţiştii mureşeni care sunt în uniformă şi interacţionează cu cetăţenii au fost dotaţi cu dispozitive audio-video portabile de tip body-cam, care vor servi atât ca mijloace de probă în cazul unor infracţiuni sau contravenţii, cât şi pentru descurajarea săvârşirii oricăror fapte antisociale, informează www.agerpres.ro.

Echipament foarte util

Judeţul Mureş este al şaselea din România în care poliţiştii vor purta asemenea dispozitive.

“Salutăm iniţiativa colegilor noştri de la Sindicatul Poliţiştilor Europeni ,,Europol” de a veni în sprijinul colegilor prin dotarea cu aceste dispozitive audio-video mobile, acestea sunt foarte uzuale în statele democratice, SUA şi în statele europene. Uşor, uşor au intrat şi în dotarea Poliţiei Române. Suntem am şaselea judeţ care avem în dotare astfel de dispozitive mobile de tip body-cam. Din punctul nostru de vedere aceste dispozitive reprezintă şi mijloace de protecţie pentru poliţişti, atât în activitatea lor curentă de serviciu, cât şi pentru persoanele cu care colegii noştri interacţionează în cadrul activităţilor curente de serviciu. În acelaşi timp, pot fi şi mijloace de descurajare a săvârşirii a oricăror fapte antisociale de către persoanele care intră în contact cu colegii noştri tocmai prin faptul că ei conştientizează că activităţilor lor sunt înregistrate şi video-filmate. Considerăm că este utilă şi va fi de un real folos utilizarea acestor dispozitive în activitatea noastră de zi cu zi. Mulţumim pentru implicare partenerilor noştri”, a declarat vineri, 4 octombrie, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, comisar şef de poliţie Claudiu Jurcan, citat de Agerpres.

Înregistrări audio-video la rezoluţie “foarte bună”

Potrivit Agerpres, preşedintele Sindicatului Poliţiştilor Europeni “Europol”, Cosmin Andreica, a arătat că dotarea poliţiştilor mureşeni cu body-cam-uri este un proiect al acestui sindicat, care a ţinut cont de o recomandare a Comisiei Europene care a fost formulată către România, atunci când s-a constatat că din 3.500 de plângeri îndreptate împotriva poliţiştilor doar 12 s-au confirmat şi au fost condamnări pentru poliţişti în diverse situaţii.

“Mă bucur că prin acest proiect pe care îl derulăm de aproximativ un an şi jumătate am ajuns şi la colegii mureşeni. Aceste aparate de tip body-cam, care deja se folosesc în mai multe ţări europene. Acestea au capacitatea de a înregistra audio-video la o rezoluţie foarte bună, orice interacţiune pe care poliţistul o are cu cetăţeanul (…) La început am avut o reticenţă tocmai din partea conducerii Poliţiei Române şi a celorlalte structuri pentru că nu se aşteptau la rezultate, nu exista un studiu de caz pe aceste body-cam-uri şi utilizarea lor în ce sens vor schimba relaţia dintre cetăţean şi poliţist. Însă până în acest moment, toate rezultatele pe care le avem de la colegii care deja le folosesc ne-au dus la concluzia că aceste dispozitive sunt vitale şi ar trebui, în cel mai scurt timp, ca toţi poliţiştii din România să le aibă în dotare”, a precizat Cosmin Andreica.

Protecţie pentru poliţişti

Acesta a spus că s-au avut în vedere două componente importante, respectiv componenta de protecţie a poliţistului şi de întărire a autorităţi acestuia.

“Pentru că de multe ori poliţiştii erau intimidaţi sau erau descurajaţi să îşi facă datoria de plângerile unor cetăţeni influenţi sau a celor care utilizau diverse tertipuri şi înregistrau plângeri penale împotriva poliţistului. Dar şi pentru acei cetăţeni care susţineau că au întâmpinat un comportament neadecvat din partea poliţistului sau chiar că au suferit vătămări când au fost duşi la sediul Poliţiei sau alte situaţii în care era foarte greu să probezi afirmaţiile unei părţi sau a celeilalte”, a declarat Cosmin Andreica, citat de Agerpres.

Dispozitivele vor fi purtate de toţi poliţiştii în uniformă, acestea nu înregistrează non-stop interacţiunea dintre cetăţean şi poliţist, ci doar în momentul în care poliţistul apreciază că se află într-o stare de pericol sau într-o situaţie în care trebuie să probeze o infracţiune, având posibilitatea să o pornească.

“În 99% din cazuri, când vorbim despre fapte de corupţie, cetăţeanul oferă mită. În foarte puţine cazuri au fost situaţii am avut poliţişti care au pretins mită. Există o intenţie a cetăţeanului de a scăpa de rigorile legii prin oferirea de astfel de foloase”, a precizat Andreica, conform www.agerpres.ro.

Datele astfel obţinute vor fi stocate într-un hard securizat, imaginile vor fi criptate pentru confidenţialitate şi doar în situaţia unei plângeri sau a unei situaţii de administrare a unei probe se va decripta.

(Redacţia / www.agerpres.ro)