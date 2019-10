INTERVIU cu prof. George Cazacu: ”Descentralizarea învățământului, principalul scop al Alianței Colegiilor Centenare din România”

Share



Sala festivă a Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” a găzduit sâmbătă, 12 octombrie, conferința cu tema ”Licee de-o seamă cu țara”, eveniment organizat de Alianța Colegiilor Centenare din România și inclus în programul Zilelor Alianței Colegiilor Centenare din România care s-au desfășurat între 11 și 13 octombrie, în incinta Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian”.

La eveniment a participat și prof. George Cazacu, președintele Colegiului Alianței Colegiilor Centenare din România, care a avut amabilitatea să ne acorde următorul interviu.

Reporter: Unul din scopurile Alianței pe care o reprezentați este descentralizarea în învățământ. Cum ar trebui făcută concret această descentralizare, din punctul dumneavoastră de vedere?

Prof. George Cazacu: E principialul scop al Alianței, alături de cultivarea sentimentului identitar și a tradițiilor educației românești. Descentralizarea ar fi un mijloc prin care putem realiza aceste obiective. Am încercat obținerea ei prin demersuri, să spun așa, legislative. Alianța a participat la discuțiile dinaintea elaborării Legii 1, actuala Lege a Educației, și obiectivele Alianței se regăsesc în lege. Din păcate, prin diverse procedee, nu au fost puse în practică. Am fost invitați în proiectul ”România educată”, al Președenției unde, de asemenea, am militat pentru aceste obiective care se regăsesc în materialul elaborat. Am fost invitați la Academia Română să participăm la elaborarea secțiunii privind educația în România, din Proiectul de Țară, care avea în vedere 11 domenii, primul fiind educația. Din păcate, aceste lucruri nu au avut efectele dorite de noi, iar acum încercăm să obținem prin legislația actuală, cu sprijinul Academiei Române, prin Hotărâre de Guvern, pilotarea descentralizării în liceele membre ale Alianței Colegiilor Centenare.

Reporter: Un alt obiectiv declarat al Alianței este creșterea autorității în școli. Cum vă propuneți să se realizeze acest obiectiv?

G.C.: Această descentralizare, obținerea autonomiei, sunt mijloace care vor duce la creșterea autorităților în școli. Școlile noastre sunt școli vechi, cu personalități puternice. În mediul legislativ, din păcate, personalitatea fiecăruia dintre aceste școli este, să nu zic deteriorată, este afectată. În momentul în care cultura instituțională pe care am putea-o dezvolta funcționând autonom se va înfăptui, atunci autoritatea școlii va fi într-adevăr întărită.

Rep.: Cât de departe ar trebui să meargă această descentralizare?

G.C.: În primul rând noi vedem descentralizarea realizată selectiv și financiar, dar sunt nişte priorități, selecția personalului didactic, selecția elevilor, programe școlare pentru elevii noştri. Astea sunt prioritățile, și descentralizarea financiară, evident, are importanța ei dar ne mulțumim să obținem autonomie cel puțin în primele trei direcții enumerate.

Rep.: În spațiile publice circulă frecvent, și cu ocazia examenului de bacalaureat, dar și cu alte ocazii, ideea potrivit căreia învățământul românesc ar fi în declin. Care este poziția dumneavoastră vis a vis de această percepție, și cum vedeți viitorul învățământului în România?

G.C.: Din păcate confirm, parțial, această percepție. Revenirea la un învățământ de calitate, așa extins dacă nu chiar generalizat la nivelul întregii educații românești, cred că se poate face prin întărirea polilor de excelență și diseminarea bunelor practici ale acestor poli. Alianța fiind unul dintre segmentele de elită ale învățământului românesc și cu potențial, dar nici noi nu ne simțim prea bine, dacă nu se realizează această descentralizare vom fi ținuți pe loc.

Rep.: Cum vedeți viitorul învățământului românesc, nu neapărat pentru următorii 100 de ani, dar pentru următorii 5 – 10 ani?

G.C.: Cred că societatea românească în ansamblu, dar în particular sistemul de învățământ, are forța autoreglării și la un moment dat lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal. Speranțele există și cu siguranță vor fi încununate de succes, important este să avem trecere la decidenții politici în așa fel încât propunerile noastre să aibă ascultare și să fie înfăptuite, și cu siguranță, împreună cu dumnealor dar în primul rând noi, vom reuși să redresăm educația românească.

Rep.: Având în vedere că ne aflăm în incinta Colegiului ”Alexandru Papiu Ilarian” vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre această unitate de învățământ…

G.C.: Aici s-a pomenit, în cuvântările pe care le-ați auzit și dumneavoastră, de importanța locală a acestui mare colegiu. Eu vă confirm că este un colegiu de valoare națională și din fericire nu este singurul, toate colegiile membre ale Alianței. Cu bucurie vă spun că sunt și multe altele necentenare, foarte valoroase, au importanță națională, nu doar locală. O școală adevărată, printre care se numără și Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, nu e doar instituție de învățământ, e deopotrivă instituție de cultură, deopotrivă are o dimensiune socială, iar Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” se încadrează în aceste categorie cu prisosință.

Au consemnat Alex TOTH și Andreea GONDOR