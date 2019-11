Jocuri noi lansate la Zilele Jocurilor

Share



Unul dintre expozanții care au participat la ediția de anul acesta a Zilelor Jocurilor – Boardgamers Convention de la Târgu-Mureș a fost Mindplay Games. La standul acestora se afla și Liviu Pavlovici, designer și director executiv în cadrul firmei, care a prezentat publicului trei jocuri noi lansate, și anume ”Primii în vacanță”, „Aventuri prin oraș” și „Aventurile micilor pirați”.

„Aventuri prin oraș” și „Aventurile micilor pirați”

Aceste jocuri au sisteme similare: jucătorii avansează pe harta de joc în urma unei aruncări de zar.

„Aceștia pot cădea pe căsuțe speciale, care ori îi avansează, ori îi mută înapoi”, a declarat Liviu Pavlovici.

Câștigătorii sunt cei care reușesc să își mute primii pionii pe ultima căsuță. Diferențele însă reies din povestea lor. „Scopul jocului ”Aventuri prin oraș” este salvarea unei pisici dintr-un copac. Jucătorii își asumă rolul unor pompieri aflați într-o misiune. În cel cu pirați, Barbă-Neagră vrea să își găsească un moștenitor, iar jucătorii trebuie să strângă piesele unui mini-puzzle cu o hartă secretă, care îi duce la o comoară îngropată. Apoi trebuie să termine un voiaj pe mare, care îi duce într-un final la ascunzătoarea lui Barbă-Neagră”, a afirmat Liviu Pavlovici.

„Primii în vacanță”

În acest joc, participanții trebuie să strângă un set de 3 cartonaje cu bagaje, unul pentru tată, unul pentru mamă, și unul pentru copil.

”Aceștia trag cartonașe, cu scopul de a umple bagajele respective”, a relatat Liviu Pavlovici.

Jocul are două moduri diferite de joc, unul simplu, pentru copiii de la 4 ani în sus, iar unul mai complex, care presupune un paravan pentru fiecare jucător, destinat copiilor cu vârsta de peste 11 ani.

Idei simple, idei de la copii

„Ideile sunt simple. Am văzut ce le place copiilor, pirații, pompierii, le place să se plimbe în vacanță, și am construit jocurile în jurul acestor teme”, a povestit Liviu Pavlovici.

„Apoi am făcut o cercetare proprie, am integrat evenimentele ce se pot întâmpla pe mare, în oraș. Pe urmă, din moment ce nu este vorba doar de niște întâmplări, ci și de șansă, de cum pică zarul, am calculat și o probabilistică pentru fiecare joc”, a adăugat designerul.

Liviu Pavlovici și Mindplay Games au și alte jocuri în curs de dezvoltare. Pentru informații suplimentare, persoanele interesate sunt invitate să acceseze pagina web www.mindplay-games.ro.

Alex Ionuț ORBAN