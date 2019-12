„Totuși iubirea”, cadoul de sărbători oferit reghinenilor de Majay Gyözö

Share



A devenit un frumos obicei ca de sărbătorile de iarnă, Vali Câmpean să organizeze un concert folk la care sunt invitați muzicieni de marcă ai genului. Nu a făcut excepție nici acest an, concertul „Ler, ler…flori de ger” și-a consumat ediția a V-a , vineri, 27 decembrie, la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin.

Oaspetele special al serii a fost solistulul folk reghinean Majay Gyözö care și-a lansat primul album intitulat „Totuși iubirea”.

De ce atâta timp până să apară un album semnat Majay Gyözö? a fost mingea ridicată la fileu de Florin Săsărman, prezentatorul spectacolului. „Același lucru mi l-am reproșat și eu, și am zis să-mi fie rușine deoarece puteam să-l fac mai devreme. E bine că până la urmă am reușit să scot acest album, și promit că vor urma și altele”, a fost răspunsul lui Majay Gyözö.

Albumul conține 10 piese compuse de Majay Gyözö pe versurile semnate de Adrian Păunescu, Dan Petrușca, Vasile Alecsandri și Sorina Bloj. „De multă vreme am fost bătut la cap de prietenul meu, regretatul Ghiță Danciu, care ne-a părăsit de curând. Datorită lui am ajuns la Baia Mare, unde am înregistrat acest album la Studioul Contemplate , alături de niște tineri foarte talentați, Glad Condor și Lucian Vasic”, a spus Majay Gyözö.

A fost o dată Cenaclul Flacăra …

Inevitabil s-a ajuns la amintiri legate de Cenaclul Flacăra, readuse în atenție chiar de protagoniștii acestui fenomen condus de poetul Adrian Păunescu.

„ Îmi aduc aminte că în urmă cu foarte mulți ani, Gyözö a debutat pe scena Casei de Cultură din Reghin în cadrul Cenaclului Flacăra cu piesa „Totuși iubirea” pe versurile poetului Adrian Păunescu. Pe unde mergea, Adrian Păunescu încerca să descopere tinere talente. Gyözö era în clasa a XII-a și dorea să debuteze în Cenaclul Flacăra, unde eu, alături de Magda Puskas. eram deja membru. Deși nu a trecut de primul filtru al colegilor din cenaclu, Adrian Păunescu la invitat din sală pe Majay Gyözö. El era undeva la balcon, și așa a ajuns să intre în această familie numită Cenaclul Flacăra. Ce e interesant, Gyözö nu a avut bilet pentru seara respectivă, prezența lui fiind facilitată de una din profesoarele lui de la liceu care i-a cedat biletul, care s-a dovedit în cele din urmă a fi unul castigator pentru Majay Gyözö”, a precizat Sorina Bloj, membru al Cenaclului Flacăra.

Așa se face că Majay Gyözö a intrat în rândul Cenaclului Flacăra încă din vremea liceului. A urmat apoi armata, la fel, tot în Cenaclul Flacăra. „Am început armata la Bacău, apoi după câteva luni am avut o întâlnire la Roman cu Adrian Păunescu. Am cântat la spectacolul de acolo, după care a decis să mă ducă în București, la Casa Centrală a Armatei, ca după aceea să fiu în misiune la „Flacăra” când eram în turneu”, a precizat Majay Gyözö.

Felicitări pentru albumul lansat de Majay Gyözö au venit și din partea Magdei Puskas, de asemenea membru marcant al Cenaclului Flacăra. „Majay Gyözö a fost întotdeauna un om modest, cantautorul misterios din spatele unor piese geniale. ”Totuși iubirea” este una dintre ele, atât ca poezie dar și ca melodie, pentru că este o piesă cântată de toată lumea. Spre bucuria noastră a tuturor, Majay Gyözö s-a hotărât să devină un cantautor cunoscut prin acest compact disc. Nu e niciodată târziu să vi în fața publicului care te iubește , care te cunoaște, fapt pentru care îl felicităm ”, a spus Magda Puskas. Oaspeții concertului de lansare au fost Florin Săsărman și Alexandru Filip, Grupul Ecou, Angela Mariașiu, Ovidiu Scridon și nu în ultimul rând Grupul folcloric „Dor, doruleț”, pregătit și condus de profesoara Codruța Bâclea.