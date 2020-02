Noutăți despre Centura Târgu-Mureș!

Share



Internautul mureșean Kodok Márton, cunoscut pentru interesul arătat vis a vis de proiectele de infrastructură, a publicat miercuri, 19 februarie, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat ”Informatii noi despre Centura Târgu Mureș!”, pe care îl redăm, întregral, în rândurile de mai jos:

”Avem un contract in derulare pentru expertiza lucrarilor abandonate, un pas intermediar adjudecat de CNAIR.

Se stie ca licitatia pentru alegerea constructorului este suspendata din septembrie 2019, si cel putin Strabag asteapta clarificari legat de unele neclaritati din caietul de sarcini in plus ce trebuie ofertate (decizia Tribunalului).

2. Despre aceste lucrari in plus, nu se stie concret, dar practic e ilegal sa ofertez ceva pe deviz daca nu stii despre ce e vorba.

3. Pentru a rezolva treaba, CNAIR a demarat in luna decembrie o licitatie pentru a contracta expertizarea lucrarilor abandonate.

4. NOU! S-a finalizat, si se semneaza cu ofertantul TOTAL ROAD un contract de expertiza in valoare de ~28 000 euro, si va livra in 60 de zile studiul de expertiza.

5. Pe baza studiului de expertiza se poate ajunge la doua situatii:

a) prima data nefavorabil, daca lucrarile aditionale care rezulta din expertiza nu se incadreaza in valoarea licitatiei pentru alegerea constructorului, licitatia va fi ANULATA si initiat ulterior cu suma si caietul de sarcini modificat, lejer anul 2021.

b) daca e favorabil, atunci se pune la Clarificari expertiza predata, si firmele atunci vor putea sa depune oferte, sanse S2 2020.

Optimistic doar undeva in august vom sti in ce directie va merge oficial contractarea lucrarilor. Dar e bucurator ca macar avem un contract pt expertiza in derulare.

Totusi din 2017 de cand a fost reziliat contractul doar in luna februarie 2020 a ajuns CNAIR sa contracteze expertiza.

Legat de punctul 2: Ob ctr il este proiectarea si executia lucrarilor pt constructia VO Tg Mures – finalizare lucrari, 11,643 km. In cf cu prevederile contractuale, respectiv ale HG nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a ctr, se refera la, fara a se limita la: […] 13. Modif ale lucrarilor in baza unei/unor expertize tehnice. Modif vor fi realizate ulterior semnarii ctr, in cf cu prevederile contractuale, numai in cond in care acestea nu reprezinta modif substantiale cf art. 221 alin. (7) din L 98/2016. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in cf cu Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Cond Generale.”

(Redacția)