Investițiile continuă în comuna Beica de Jos

Deși perioada actuală este una marcată de adoptarea măsurilor împotriva răspândirii Coronavirusului, proiectele de investiții își urmează cursul normal. Un astfel de exemplu îl regăsim în comuna Beica de Jos, unde continuă lucrările la proiectele de investiți, respectiv la dispensarul uman din localitatea Beica de Jos. „Prin PNDL am început construirea unui dispensar nou în localitatea Beica de Jos, valoarea acestei investiții fiind de 1.014.064 de lei. Lucrarea urmeză să fie terminată în cursul acestui an. În comuna Beica de Jos funcționau două dispensare, unul gestionat de Primărie, la Căcuciu, și unul la Beica de Jos, care funcționa în clădirea Parohiei Reformate. Am venit cu această decizie, să construim un dispensar nou unde să putem asigura o bună funcționare, monitorizat fiind de către Primărie. Construcția este în așa fel făcută să cuprindă o stomatologie, un dispensar uman și dacă se poate o sală de tratament, conform cerințelor europene”, a precizat primarul comunei Beica de Jos, Maria Moldovan.

Acesta s-a declarat optimistă că actuala situație generate de Coronavirus nu va îngreuna derularea lucrărilor, îndemnându-i totodată pe locuitori să respecte regulile impuse de autorități în ce privește răspândirea Coronavirusului.

„Dragi cetățeni, continuam lucrările de investiții în Comuna Beica de Jos, la Dispensarul medical. Sănătate multă vă doresc, cu rugămintea către dumneavoastră de a sta în casă. Dumnezeu este cu noi și noi cu El!”, a fost mesajul postat de primarul Maria Moldovan pe pagina sa de Facebook.