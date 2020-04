INOVAȚIE. Prototip de ventilator mecanic testat de două firme mureșene!

Share



Companiile mureșene Gaze Industriale Mureș SRL și Try Innovations SRL sunt pe cale să înceapă procesul de fabricație al celui mai căutat echipament medical al momentului.

Prototipul ventilatorului mecanic este gata și a intrat în testare împreună cu reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu-Mureș și ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, beneficiind de tot suportul managerilor acestor instituții.

”Ca în orice, e vorba și de noroc. Am avut noroc să am inspirația de a identifica rapid o schemă funcțională și să găsesc componentele pe stoc pentru că ne confruntăm cu o criză de aprovizionare în toate sectoarele de activitate. Am avut noroc să găsesc pe cineva de specialitate la conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență, respectiv pe domnul director Claudiu Puiac. E o suită de întâmplări care ne-au netezit drumul spre rezultatul final”, a declarat ing. Petru Cosma, administratorul societății Try Innovation SRL.

Dispozitivul pe care îl dezvoltă cele două societăți este un dispozitiv pneumatic comandat de un controller logic programabil, dispunând și de un touch-panel color care asigură interfața cu utilizatorul. Este conceput să furnizeze asistenţă de ventilare noninvazivă pentru tratamentul pacienţilor adulţi care suferă de insuficienţă respiratorie și funcționează atât în modul CPAP (Presiunea este menținută constantă pe toată durata ciclului respirator), VSP (Ventilația spontană cu suport de presiune – este un mod strict asistat, în care efortul respirator al pacientului este trigger pentru inspir si expir) și modul BiPAP (din punct de vedere conceptual este o combinație între cele două moduri anterioare).

Reprezentanții celor două societăți sunt optimiști și spun că au primit încurajări din partea instituțiilor centrale ale statului, atât de la ministrul Apărării Naționale în subordinea căruia se află organismul abilitat să omologheze echipamentul, cât și din partea primului ministru, Ludovic Orban, care a transmis asigurări că vor beneficia de sprijin din partea statului român toți antreprenorii implicați în astfel de proiecte.

Chiar dacă nu există un cost final al aparatului, inițiatorii sunt convinși că vor reuși să îl scoată sub prețul pieței. Capacitatea de producție va fi undeva la 20 de bucăți zilnic, urmând ca în prima lună de producție să poată fi asigurat minimul necesar de aparate pentru spitalele din România.

