Sângeorgiu de Mureș, o comună unde merită să trăiești

Share



Vegheată de Dealul Pițigoiului, grănițuită de râul Mureș, dăruită cu ape minerale clorurate, sodice, iodurate, hipotone, concentrate, cu o istorie neîntreruptă de aproape 800 de ani când era cunoscută ca Sancta Georgia, timpuri din care a rămas mărturie Biserica Romano-Catolică și rezervația de stejari seculari, iar din timpuri mai recente – Biserica Reformată din Cotuș și Castelul Máriaffy, comuna Sângeorgiu de Mureș respiră, astăzi, aerul modernității, prin cartierele rezidențiale cochete, zona industrială desenată la milimetru și obiectivele turistice puse în valoare cu inteligență. Mai adăugăm și accentul apăsat pus pe multiculturalitate și avem imaginea, poate idilică, a unei comune unde merită să trăiești.

“Bucuria mea este că s-a dus vestea că Sângeorgiu de Mureș este o comună unde merită să vii să trăiești, să locuiești, pentru că sunt foarte multe familii tinere, am ajuns deja la 11.000 de locuitori, aproape că s-a dublat numărul de locuitori într-un termen relativ scurt. Evident, e și apropierea de Târgu Mureș, aerul e mai curat, locul e mai frumos, oamenii au auzit că sunt multe activități culturale. De asemenea, e atractiv și pentru investitori, avem și o zonă industrială care se va extinde în viitorul apropiat. Toți investitorii se bucură că au ajuns la noi în comună și își extind producția”, își prezintă, cu drag, comuna primarul Sófalvi Szabolcs.

Secretul

Poate, de fapt, nu e niciun secret nemaiauzit și nemaiîntâlnit, e doar o gândire pe termen lung.

“Gândesc ca un om de afaceri, gândesc ca un om care face investiții pe viață și nu doar pe durata a patru ani. Știu că nu voi fi pentru totdeauna primar, dar, dacă direcția va fi bună, atunci sunt sigur că vor continua și edilii viitori planurile mele. Am făcut o strategie din care se nasc planuri de acțiune, care trebuie să fie susținute financiar din veniturile proprii sau din proiecte cu finanțări europene. Am făcut un inventar al proiectelor de care am avea nevoie și în mod concret ne-am axat pe aceste proiecte. Nu ne-a interesat cantitatea, ci să atragem proiecte oportune, bine țintite. Nu ne-am pierdut timpul cu proiecte care nu ni se potriveau”, își amintește Sófalvi Szabolcs punctul zero de unde a început să viseze cum va arăta comuna în următorii 20 de ani. Visul era ca Sângeorgiu de Mureș să fie o localitate balneo-turistică, vestită prin activitățile sale multiculturale, în care investitorii să găsească un loc prietenos și atractiv pentru afaceri, iar locuitorii să se bucure de un standard de viață ridicat și o calitate înaltă a locuirii.

De câțiva ani, chiar dacă recunoașterea a presupus vreo trei ani încheiați de muncă, comuna Sângeorgiu este atestată ca stațiune turistică de interes local, beneficiind de prezența în localitate a complexului Apollo, cu apele sale sărate recunoscute, provenind de la peste un km adâncime, cu un efect curativ chiar mai mare decât cel al Lacului Ursu din Sovata, și cu zecile de mii de turiști pe care le atrage anual. Acest statut i-a permis să fie promovată în cataloagele de prezentare ale României și să acceseze fonduri destinate doar stațiunilor turistice de interes local.

În prezent, administrația locală are ambiția de a obține și titulatura de stațiune balneoclimaterică de interes local, ceea ce le-ar permite să atragă turiști la tratament și în perioadele mai puțin atractive și să aibă acces la fonduri de dezvoltare.

De ce vin investitorii?

Cum au fost convinși investitorii? Factorii determinanți pentru a investi în Sângeorgiu Mureș au fost deschiderea autorității locale, extinderea rapidă a utilităților, dezvoltarea culturală și turistică a comunei, accesul facil la infrastructura rutieră mare, la cea aeroportuară, prezența forței de muncă, un PUG foarte aproape de actualizare, impozite mai mici pe clădiri, terenuri, autovehicule decât în zona urbană.

Astfel, au fost atrase mari firme, de renume, cu capital românesc și străin, care de-a lungul anilor și-au dezvoltat producția și au în continuare planuri de extindere.

De asemenea, fiind foarte aproape de zona medicală târgumureșeană, de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, de Universitatea de Medicină, administrația locală s-a gândit să ofere posibilitatea de a se construi și unități medicale, chiar și spitale. “Nu e o întâmplare că aici va fi unul dintre cele mai moderne spitale oncologice din toată țara, care va atrage o întreagă infrastructură în jurul său”, subliniază edilul comunei.

Picătura chinezească

Poate, una dintre cele mai frumoase caracteristici ale comunei Sângeorgiu de Mureș este dată de multiculturalitatea sa palpabilă și nu mimată. Comună cu 46% români, cam tot atâția maghiari și 8% romi, unde nu există termenii de minoritar și majoritar, există oameni.

“A fost un țel al meu să avem o bună conviețuire, am și reușit acest lucru, oameni care nu se întâlneau înainte, instituții, biserici care nu aveau o legătură strânsă între ele, acum au. Mi-am asumat rolul persoanei care construiește ”poduri” și dărâmă ziduri. Am atras și proiecte de acest gen, proiecte sociale care au ajutat la integrare, la a ne cunoaște tradițiile mai bine, chiar și limba, evenimente pe care le-am organizat ca să simtă bine toți. Mulți vin acum la Sângeorgiu de Mureș, indiferent de naționalitate, pentru că le place să trăiască aici”, recunoaște Sófalvi Szabolcs.

A fost un proces lung, care a presupus multă răbdare și a fost asemănat de edil cu ceea ce înseamnă să crești un copil. Cu mici trucuri, spre exemplu decalarea unor programe, astfel încât oameni de naționalități diferite să întârzie și să vadă în mod ”întâmplător” programele consătenilor lor de altă etnie, cu multă muncă și perseverență, astăzi Sângeorgiu de Mureș are o identitate culturală pronunțată, și românii, și maghiarii, și romii s-au regăsit și se respectă reciproc.

În comună sunt organizate peste 100 de evenimente culturale anual, cu sute de participanți – festivaluri de muzică și dansuri populare, sute de copii învață dansurile celor trei naționalități care se regăsesc în comuna Sângeorgiu de Mureș, festivalul corurilor, multe tabere de pictură, peste 35 de pictori locuind aici. Să nu uităm scriitorii, mai ales că Sângeorgiu de Mureș este singura localitate cu peste 40 de volume – monografii și cărți care îi sunt dedicate.

Pentru tineret și nu numai a fost valorificată una dintre zonele pitorești de pe malul Mureșului.

“Fiind aproape de Complexul de Agrement și Sport Mureșul din Târgu Mureș, binecunoscut de ardeleni, am zis ca în apropiere să extindem și noi o zonă de evenimente, de festivaluri și am și reușit, nu a fost întâmplător că acolo a fost organizat Festivalul Peninsula și se organizează Vibe-ul, festivalul de muzică creștină, Medifun-ul studenților români și maghiari”, spune primarul Sófalvi Szabolcs.

Investiții în sport

Nu a fost omisă din această strategie dezvoltarea activităților sportive și de agrement.

Zona sportivă, de recreere, de agrement a comunei va găzdui Academia de Hochei, care va fi pentru întreg județul, un teren acoperit de tip balon, a cărui construcție va începe în acest an, de asemenea, o academie de fotbal, vor fi construite patru terenuri mari, cu vestiare, și un minicomplex acoperit multifuncțional pentru handbal, baschet pe malul râului Mureș.

Un alt proiect, care îmbină atât sportul cât și turismul, este realizarea unei piste de bicicliști care leagă Sângeorgiu de Mureș de Târgu Mureș, de zona agrement.

Pista le-ar oferi bicicliștilor oportunitatea să viziteze punctele turistice mai importante ale comunei – băile sărate, Castelul Máriaffy, complexul sportiv, zona Tofalău-Cotuș, atractivă pentru turismul rural, unde erau pe vremuri crame cu vinuri premiate în toată Europa, de acolo urcă spre Dealul Pițigoiului care va fi iarăși o zonă de turism, iarna funcționând o pârtie de schi acolo și va lega pista de bicicliști cu Platoul Cornești și Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Finalizarea proiectului este estimată în următorii doi ani.

Cei mai buni

În 2018, Sângeorgiu de Mureș a fost declarată comuna cu cele mai multe proiecte câștigate din județ, la nivelul comunelor, cu peste 20. Dintre acestea sunt de amintit proiectul social ”O șansă pentru fiecare în Sângeorgiu de Mureș”, implementat în perioada 2017-2021 în parteneriat cu Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Asociația Divers și Asociația Caritas.

Proiectul implică 900 de persoane și înregistrează, deja, rezultate importante pentru o categorie defavorizată social și economic. Astfel, peste 100 de persoane și-au găsit loc de muncă, semi-finanțat prin acest proiect, iar angajatorul este obligat să îi păstreze încă un an după ce va fi finalizat acest proiect.

“Este un beneficiu mare, pentru că pentru 100 de familii ai adus o bunăstare, nu dăm ajutoare sociale, ci oportunități. Multe persoane nu își puteau găsi loc de muncă pentru că nu aveau o diplomă, iar acest proiect le-a oferit oportunitatea să termine școala, prin programul Șansa a doua. Peste 200 de persoane au participat la cursuri de perfecționare, au primit o diplomă într-o meserie căutată și care le oferă oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă, de exemplu în construcții, cablaje auto, ajutor bucătar, grădinar, dar și cursuri de informatică sau limbi străine”, punctează primarul Sófalvi Szabolcs câteva dintre rezultate. În ultimii 12 ani, o mare parte din cele 150 de străzi au fost modernizate, a fost extinsă rețeaua de apă și canalizare și va fi extinsă și în satele aparținătoare, Tofalău și Cotuș, au fost atrase fonduri pentru construcția noului cămin cultural, o clădire modernă în care se va regăsi și specificul local – stilul transilvănean, cu turn, a fost construită o creșă, a fost extinsă grădinița și școala unde învață 900 de elevi, a fost modernizat iluminatul public și este în derulare proiectul de restaurare a Castelului Máriaffy, o perlă în comună, care va găzdui un centru cultural și turistic, cu un muzeu etnografic românesc, maghiar și rromanes, cu o sală de căsătorii, bibliotecă – tradițională și modernă – digitală, săli de expoziție.

Ligia VORO