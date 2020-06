Weekend mexican cu bucătarul Cătălin Popescu la Uzina Foto

Share



Sâmbătă și duminică, chef Cătălin Popescu, așteaptă mureșenii la Uzina Foto din cartierul Unirii să se bucure de cele mai populare preparate mexicane. Evenimentul „Mexican Weekend la Uzina Foto” este organizat de Epic Food și se va desfășura între orele 12.00 și 23.00.

Un loc deosebit și un chef de renume

Cu toții am așteptat ocazia de a putea ieși afară, cu mai puține restricții, și ne-a fost dor să stăm la o poveste cu prietenii fără ca discuțiile noastre să fie intermediate de ecrane. Rețeta propusă de organizatorii weekendului mexican, îmbină un spațiu deosebit cu o atmosferă prietenoasă, cu loc suficient pentru a ne relaxa fără griji, cu experiența oferită de mâncarea pregătită de un bucătar de excepție.

Cătălin Popescu s-a întors de curând în Târgu Mureș, a trăit mai mulți ani în Marea Britanie, unde a lucrat pentru unele dintre cele mai renumite restaurante.

„Ultimul job, până să vină pandemia a fost la Duck and Waffle, unde am avut oportunitatea să lucrez cu Dan Doherty, desemnat BBC’s Britain’s Best Home Cook”, ne-a spus Cătălin Popescu. În Anglia, a lucrat pentru lanțul de restaurante Las Iguanas și la Epic Pubs, unde a avut colegi doar bucătari cu stele Michelin. „A fost cea mai provocatoare experiență pe care am avut-o ca bucătar, de departe”. Înainte, a făcut parte din echipa J’ai Bistrot și, de asemenea, a lucrat la restaurantul cu specific italian, Camino din Cluj.

În 6 şi 7 iunie, la Uzina Foto, chef Cătălin Popescu ne va încânta cu câteva sortimente de tacos, cea mai populară mâncare de pe întreg teritoriul Mexicului – un simbol reprezentativ al culturii gastronomice mexicane, de care se bucură toate clasele sociale.

În weekendul următor, 12-14 iunie, Epic Food ne va delecta, tot la Uzina Foto, cu preparate din bucătăria italiană.

Până atunci, dacă vă e poftă de un taco și de a petrece timp de calitate împreună cu persoane dragi într-un spațiu fain, Epic Food vă invită să vă rezervați locurile completând formularul: https://forms.gle/yRxH1x5wewyjSZs6A/.

La o masă, se vor putea așeza cel mult patru persoane sau mai multe dacă sunt membri ai familiei. Mai multe informații găsiți în evenimentul de pe Facebook: Mexican Weekend la Uzina Foto (6-7 Iunie) (https://www.facebook.com/events/316359769372797/)