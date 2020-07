VIDEO, FOTO: Târg ilegal de animale la 5 kilometri de centrul Târgu Mureșului! Măsurile anti COVID-19, inexistente!

Share



La aproximativ 5 kilometri de centrul municipiului Târgu Mureș funcționează, bine-mersi, în fiecare zi de joi, un târg ilegal de animale. Locația exactă a târgului este strada Mureșului din comuna Sâncraiu de Mureș, unde săptămânal peste 100 de oameni se adună pentru a vinde și cumpăra diverse produse cum ar fi harnașamente, animale, îndeosebi cai, precum și pentru a socializa la terase. În cel mai pur stil românesc, ilegalitatea din Sâncraiu de Mureș are și o ”cireașă de pe tort”: nimeni dintre participanți nu se sinchisește să poarte mască de protecție împotriva COVID-19, astfel că participarea la ”târg” atrage după sine riscul unei infectări cu noul coronavirus.



Măsurile anti COVID-19, inexistente

Joi, 9 iulie, la sesizarea unui cititor, echipa Zi de Zi s-a deplasat la locația din comuna Sâncraiu de Mureș unde primisesem informația că în fiecare zi de joi are loc un târg ilicit de animale, ilegalitate dublată de nerespectarea măsurilor anti COVID-19.

Informația s-a dovedit corectă deoarece în jurul orei 10 în incinta târgului se aflau 100 – 150 de oameni, toți ca într-o mișcare browniană: unii îngrămădiți în jurul exemplarelor cabaline scoase la vânzare, alții buluc la coadă pentru a achiziționa mititei și răcoritoare, iar unii socializau înghesuiți la terasele improvizate în aer liber.

Numitorul comun al participanților la târg era lipsa măștilor de protecție și nerespectarea distanței de siguranță împotriva COVID-19.

Remus Sângeorzan, primar: ”Nu e nimeni pe acolo”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Remus Sângeorzan, primarul comunei Sâncraiu de Mureș, a negat că pe raza localității pe care o gospodărește s-ar organiza, săptămânal, un târg ilegal de animale.

”Nu sunt în Primărie și nici nu voi fi astăzi, sunt în drum spre Alba. Târgul nu se organizează și nu e deschis. Că vin ăia acolo, că se duc… e treaba lor. Târgul nu e deschis. Că ei merg acolo, poarta are lacăt și dau jos lacătul… În afară de cei care vând acolo porumb și mici, în rest nu e nimeni pe acolo. Cred că… mă gândesc… că nu știu…”, a declarat Remus Sângeorzan.

Imaginile video și foto realizate la fața locului de echipa Zi de Zi îl contrazic însă flagrant pe primarul comunei Sâncraiu de Mureș…

Primăria, notificată încă din februarie 2020

Afirmațiile primarului Remus Sângeorzan sunt contrazise și de dr. Lucian Goga, director executiv adjunct al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, care susține că în urma unui control efectuat în urmă cu cinci luni a notificat conducerea Primăriei comunei Sâncraiu de Mureș în legătură cu luarea unor măsuri pentru stoparea organizării respectivului târg ilegal.

Totodată, dr. Lucian Goga a precizat că organizarea târgurilor de animale a fost interzisă pe teritoriul județului Mureș printr-un ordin de prefect remis în urmă cu doi ani, în luna iunie 2018, în contextul evoluției pestei porcine pe teritoriul României.

”În urma evoluției pestei porcine africane pe teritoriul României, încă înainte de apariția cazurilor de îmbolnăvire și de mortalitate în județul Mureș, a fost remis ordinul de prefect al județului Mureș numărul 196 din 18 iulie 2018, care face referire la interzicerea târgurilor de animale pe teritoriul județului Mureș. Sigur că aveam și noi informații că pe raza unității administrativ-teritoriale Sâncraiu de Mureș are loc, cu o anumită periodicitate, o aglomerare de animale, respectiv un așa zis târg de cai. Ne-am autosesizat, iar în data de 6 februarie 2020 am apelat la sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție și al Inspectoratului Județean de Jandarmi și împreună cu reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș am făcut o razie în acel loc. Având în vedere acel ordin al prefectului, unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Mureș, inclusiv Primăria comunei Sâncraiu de Mureș ar trebui să respecte acest ordin și să nu permită desfășurarea de aglomerări de animale pe teritoriul lor. Am atenționat Primăria comunei Sâncraiu de Mureș după momentul efectuării controlului despre faptul că fiind suveran în acea unitate administrativ-teritorială primarul trebuie să dispună și să ia toate măsurile necesare pentru ca astfel de aglomerări de animale să nu mai aibă loc”, a declarat dr. Lucian Goga.

Text și foto: Alex TOTH