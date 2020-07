Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Mara Ioana Joarză: ,,E important să devii cea mai bună versiune a ta”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Mara Ioana Joarză este absolventă a Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ceușianu” din Reghin și ne va prezenta în interviul următor detaliile privitoare la procesul de atingere a performanței sale școlare.

Reporter: Cum te-ai prezenta în câteva cuvinte?

Mara Ioana Joarză: Mă numesc Joarză Mara Ioana şi consider că sunt o persoană echilibrată, aflată între două lumi: cea a ştiinţei şi cea a artei, a teatrului, a literaturii.

Rep.: Care a fost media pe cei patru ani de gimnaziu? Dar rezultatul la Evaluarea Națională?

M.I.J.: Am promovat cei patru ani cu media 10, iar notele mele la Evaluarea Naţională au fost 10, respectiv 9,90.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

M.I.J.: Din punctul meu de vedere, succesul şcolar nu este reprezentat de obținerea notei maxime, ci de atingerea potențialului propriu. Succesul şcolar înseamnă mândrie de sine, aşa că, cheia acestuia este capacitatea de adaptare la divergențele dintre cerinţele profesorilor, cât si înfruntarea obstacolelor întâlnite în calea pe care o alegi.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

M.I.J.: Am avut in aceşti ani un program întocmit prin combinarea activităților şcolare cu cele extraşcolare. Plăcutul şi utilul s-au îmbinat şi astfel am făcut faţă situațiilor.

Rep.: Ce sfat ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a VIII-a?

M.I.J.: Următoarelor generaţii le doresc să realizeze, mai devreme decât am făcut-o noi, ca evaluarea de la sfatşitul anului şcolar, examineaza, mai presus de orice putere dobândita în cei patru ani, mai presus de informaţiile acumulate, controlul asupra emoţiilor proprii. Stresul este bineînţeles emoţia nelipsită din acest context, sfatul meu însă, este să înveţe să gestioneze acest sentiment, să fie capabili să-l transforme în stimul al ambiţiei.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

M.I.J.: Am învațat pentru a mă autodepăşi. Am învățat, ca la final să privesc procesul prin care am trecut şi să fiu mulțumita de acesta, să fiu sigură pe mine şi pe cunoştiințele acumulate. Desigur, nota constituie un element reprezentativ în viața elevului, însă cea mai importantă este evoluția intelectuală, cât si cea personală ce au loc în acest timp.

Rep.: Ce implică procesul de a ajunge la note de 10?

M.I.J.: Pentru a obține nota dorită este nevoie întâi de voința de a fi mai decât ai fost vreodată, e nevoie de perseverența, dedicare, puțin noroc, şi de empatia dintre elev și profesor, dar şi de momente dificile, emoții, care să ne facă să prețuim reuşitele.

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

M.I.J.: Nu e important să fii cel mai bun. E important să devii cea mai bună variantă a ta. Dă-ți seama unde-ți sunt limitele, care este capacitatea ta şi încearcă să le întreci! Astfel vei fi unic şi bun în tot ceea ce îți place să faci!

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

M.I.J.: Încă de când eram mică, matematica a creionat dorinţa mea de a cerceta, a reliefat ambiția mea în multe situații, şi astfel am ajuns să iubesc partea reală, ştiinta, dar totodată îmi place limba și literatura română, care m-a făcut să înțeleg că deşi din exterior lumea arată la fel, pe baza acesteia se desprind conotații în inima fiecăruia. De aceea, nu sunt sigură deocamdată ce voi face în viitor, însa un lucru este cert: îmi doresc să fiu fericită cu ceea ce voi alege, să lucrez cu plăcere.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN