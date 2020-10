SPECIAL. Maurice the Pug, cățelul cu peste 15.000 de urmăritori pe Facebook!

Share



Povestea lui Maurice the Pug începe în 2013, în noaptea de Halloween, și se continuă cu o lungă călătorie de la Satu Mare la Târgu Mureș, unde era așteptat de Monica și urma să descopere că numele lui este Maurice.

Sursa de inspirație a numelui a fost personajul din desenele animate Madagascar.

Odată ajuns la Târgu Mureș a participat la primul party din viața lui, unde era și invitat de onoare, el fiind cadoul Monicăi pentru ziua ei.

De la început s-a format o conexiune între ei și și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Maurice este un pug în adevăratul sens al cuvântului, îi place să doarmă cea mai mare parte a zilei, de multe ori doarme atât de adânc încât nici nu-și dă seama când ajung stăpânii lui acasă de la job. De trei ani somnul lui e și mai dulce deoarece nu mai doarme singur, doarme cu “sora” lui, Bubble, care este și ea un pug și împărtășesc aceeași pasiune pentru somn și mâncare.

El este cel mai mare gurmand al familiei, niciodată nu îi ajunge porția de mâncare și de fiecare dată încearcă să obțină un supliment.

Curiozitatea l-a împins mereu să facă tot felul de năzdrăvănii dar l-a ajutat să-și facă și foarte mulți prieteni și să fie extrem de sociabil.

Îi place să exploreze lumea prin plimbări relativ scurte deoarece obosește destul de repede și pentru că este răsfățat are tendința să abandoneze cursa și să se lase purtat în brațe până acasă, chiar dacă are aproape 10 kilograme, deci nu e tocmai ușor.

Îi plac concediile, nu îl sperie drumurile lungi cu mașina, pentru el sunt o oportunitate bună pentru un somn lung și adânc.

În urmă cu 2 ani, Maurice the Pug s-a mutat la casă, cu această ocazie familia s-a mărit cu doi “frați”, Loki – un Terra Nova care acum cântărește 80 de kilograme, Gicu – un maidanez timid și extrem de afectuos și două “surori”, pisicile Gordy și Mitzi. În următorul an li s-au mai alăturat și Mati, o cățelușă maidaneză, împreună cu puii ei Jonny, Oslo, Rio și motanul Moki. Așadar, acum sunt 8 căței și 3 pisici.

În urmă cu 4 ani, pentru că Maurice the Pug se simțea deja un V.I.P. (Very Important Pug), stăpânii lui au decis să-i facă o pagină de Facebook si un cont de Instagram unde să împărtășească cu restul lumii poveștile și pozele lui. De aici lucrurile au evoluat rapid, a început să aibă tot mai mulți fani care l-au încurajat în permanență.

Pentru Maurice the Pug cea mai mare bucurie sunt recompensele din timpul ședințelor foto, a ajuns să se entuziasmeze foarte tare deja în momentul în care stăpânii lui pun mâna pe aparatul de fotografiat sau pe telefon.

Are o garderobă foarte vastă, ședințele foto durează maxim 10 minute. După ce ședința foto e gata, stăpânii lui Maurice se ocupă de restul iar la final pentru că el e un adevărat V.I.P. nu trebuie decât să-și dea O.K.-ul pentru postare.

În prezent are un website și conturi pe toate rețelele de socializare, cel mai urmărit fiind Facebook-ul unde are 15.732 de urmăritori. Pentru a fi mai aproape de urmăritorii lui, Maurice are și un grup pe Facebook care are în prezent 1.245 de membri. Grupul este despre prietenii lui indiferent de specie sau rasă și oricine e binevenit, cu condiția să iubească animalele.

Maurice the Pug, pe lânga postările haioase încearcă și să încurajeze cât mai multă lume să îi urmeze exemplul și să adopte un animal de companie.

(Redacția)