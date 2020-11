Adio deszăpezire cu sare la Târgu Mureș?

Share



Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a declarat miercuri, 4 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presă, că propune înlocuirea sării cu clorură de calciu pentru operațiunile de deszăpezire care se vor desfășura în această iarnă pe drumurile publice din ”Orașul trandafirilor.”

”Din păcate, am moștenit o administrație destul de ineficientă, dar am lucrat în ultimele zile pentru a rezolva și această problemă. Luni (9 noiembrie – n.r.) va fi o ședință extraordinară în care se aprobă bugetul pentru lucrări de deszăpezire în oraș și am rugat să fie analizată și aplicarea unor alte tipuri de materiale decât sarea, având în vedere că este într-adevăr mai ieftină, dar distrugerile cauzate de sare mai ales primăvara sunt vizibile, deci mii de metri pătrați de covor asfaltic se distrug din această cauză. Am rugat să analizăm – alte orașe, Brașov, Oradea, folosesc clorură de calciu, și să fie folosite alte tipuri de materiale, în primul rând nu se creează mizerie și mâzgă pe suprafața carosabilului, în al doilea rând, și probabil asta e mai important, distrugerile sunt semnificativ mai mici care o să apară primăvara”, a afirmat Soós Zoltán.

Contract de 4 milioane de lei, prin atribuire directă?

În aceeași conferință de presă, primarul municipiului Târgu Mureș a dezvăluit că atribuirea contractului de deszăpezire va fi făcută, cel mai probabil, prin atribuire directă, bugetul propus Consiliului Local fiind de 4 milioane de lei.

”Luni (9 noiembrie – n.r.) va fi aprobată suma de 4 milioane de lei pentru deszăpezirea în oraș și am rugat Direcția Administrația Domeniului Public să pornească o procedură de licitație cu atribuire directă foarte probabil. Am cerut oferte de la peste 10 firme, să fie o transparență cât se poate de mare, să fie realizată și pornit procesul de deszăpezire în Târgu Mureș dacă vine iarna”, a precizat Soós Zoltán.

Alex TOTH