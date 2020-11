Soluții social-democrate pentru criza sanitară

Share



Pandemia de COVID-19 e cea mai gravă criză sanitară a omenirii din ultimele decenii. PSD propune măsuri cu prioritate: reducerea transmiterii virusului și protejarea persoanelor cele mai vulnerabile, cu risc de forme grave, complicații și deces, asigurarea accesului la sistemul medical și la tratament pentru pacienții infectați și al accesului bolnavilor cronici la serviciile medicale necesare.

“Prioritatea PSD e combaterea Pandemiei COVID! Una din modalități e creșterea capacității de testare, prin introducerea testării rapide în spitale, în şcoli şi instituţiile de stat, urmată de izolarea celor pozitivi. Consider că aceasta e cheia rezolvării crizei sanitare, prin oprirea lanțului epidemiologic de transmitere a bolii. Pentru a veni în sprijinul angajatorilor propunem deducerea fiscală a cheltuielilor pentru testare și materiale de protecție. Alte direcții de acțiune pe care le vizăm: creșterea capacității de răspuns a sistemului public de sănătate, protejarea prioritară și susținerea personalului medical, recâștigarea încrederii oamenilor în sistemul medical, protejarea sănătății și lupta împotriva excluziunii și discriminării și parteneriatul cu populația printr-o informare corectă, completă și rapidă. Carantinarea e izolarea bolnavilor, tirania e izolarea sănătoșilor și prostia e să nu știi care e diferența între ele. Ceea ce trăim acum, este și prostie… Gândiți-vă ce ar fi fost dacă PSD nu ar fi mărit consistent salariile medicilor și asistenților”, a declarat conf. dr. Corneliu Florin Buicu.

“Universitatea a avut inițiativa creării Unității de Suport COVID-19, însă implicarea Universității nu a fost limitată doar la atât. Am convertit în două zile Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice în centru de testare PCR, am produs și am distribuit substanțe dezinfectante, mai ales la medicii de familie. Criza sanitară aduce în față racilele unui sistem medical cronic subfinanțat, în care cheltuielile pentru investiții în infrastructură au fost aproape inexistente. Acum nu cauzele trebuie căutate, pentru că sunt evidente, și nici vinovații colectivi (și nu suntem vinovați toți, ci doar cei care au administrat sistemul), ci soluțiile. Pentru ele trebuie apelat la specialiști, nu la politicieni puri. Aceștia din urmă trebuie să înțeleagă că politicile de sănătate sunt deasupra intereselor oricărui partid”, a precizat prof. dr. Leonard Azamfirei.

“Ca fost bolnav de COVID-19, care mi-am spus pe patul de spital că voi lupta să supraviețuiesc, acum, reîntors la muncă, am convingerea că ESTE VITAL ECHILIBRUL între limitarea transmiterii infecției și funcționarea economiei și a activităților sociale, instruirea personalului instituțiilor publice, altele decât cele medicale, răspunzătoare de implementarea măsurilor de reducere a transmiterii și dezvoltarea parteneriatului autorităților locale cu operatorii economici pentru implementarea măsurilor de bună practică, care să limiteze transmiterea și să facă posibilă continuarea activităților”, a declarat Mircea Radu, primarul comunei Band.

“De la începutul crizei sanitare, Ibănești a fost un exemplu cum pot fi limitate cazurile de îmbolnăvire, printr-un dialog permanent cu cetățenii și sprijinirea lor pentru a trece mai bine peste această perioadă. Consider că populația trebuie să fie în parteneriat cu autoritățile, NU să fie considerată ”vinovatul” care trebuie sancționat pentru extinderea epidemiei. PRIORITATEA o constituie consilierea și îndrumarea populației și NU aplicarea sancțiunilor și măsurilor coercitive excesive”, a explicat Vasile Dumitru Dan, primarul comunei Ibănești.

Proiectul Secției ATI de la Infecțioase, la mila Guvernului

În martie 2020, echipa PSD Mureș a demarat un proiect ambițios care prevedea construirea unei secții noi de terapie intensivă pentru pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, în incinta secției de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean Mureș de pe strada Gheorghe Doja nr. 89 din Târgu Mureș.

Întocmit în timp record, în doar 10 zile, de o echipă entuziastă de voluntari, proiectul a primit autorizație de construire tot în timp record, de la Primărie. Echipa care a realizat benevol proiectul a fost coordonată de Sergiu Brefelean, care la data realizării proiectului nu făcea parte din niciun partid. Între timp, s-a înscris în PSD și, în prezent, se află chiar pe lista de candidați a social-democraților din Mureș pentru Senat.

Mai rămânea un singur hop, respectiv asigurarea unei surse de finanțare, suma estimată pentru realizarea investiției fiind de trei milioane de euro. Ministerul Sănătății a răspuns în 8 octombrie că ”nu se mai regăsesc prevederi bugetare posibile a fi alocate spitalelor publice pentru cheltuieli de natura investițiilor.”

“Sperăm ca într-un viitor apropiat să reușim realizarea proiectului și încă mai sperăm la un sprijin din partea Guvernului”, a precizat Alexandru Cîmpeanu, vicepreședinte atunci al Consiliului Județean Mureș din partea PSD și candidat pentru pentru Senat.

(Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația județeană Mureș, executat de SC Agridor Media SRL, tiraj 2.000 de exemplare, Cod Mandatar Financiar 11200020)