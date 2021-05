Situația gestionării deșeurilor din Mureș, în atenția ministrului Mediului

Share



Sistemul de colectare a deșeurilor trece printr-o situație dificilă atât în Târgu Mureș, cât și în alte zone din județul Mureș. Mai mult, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) din Județ, conform ministrului Mediului Apelor și Pădurilor, Tánczos Barna, are nevoie de dezvoltare.

În cadrul unei conferințe de presă susținută vineri, 14 mai, cu prilejul unei vizite de două zile în județul Mureș, s-a ridicat și această problematică. Tánczos Barna a afirmat că în urma discuțiilor avute pe această temă atât cu Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, cât și cu Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, care de asemenea au luat cuvântul la aceeași conferință, s-a luat decizia ca sumele necesare îmbunătățirii SMID-ului județean să vină pe filiera Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am vizitat locația din Sânpaul unde se depozitează deșeurile din județ. Am văzut stația de tratare mecano-biologică, am văzut stația de epurare a irigației. Este o componentă a SMID-ului județean, o componentă care are nevoie de dezvoltare, completare pentru eficientizare și am stabilit cu

Péter Ferenc că vom finanța prin PNRR completarea și eficientizarea, modernizarea SMID-ului în general și a locației respective în mod special. Vom primi la Minister propuneri de completare, eficientiazare, modernizare și vom avea surse de finanțare din PNRR pentru acest lucru. Am discutat, de asemenea, despre sistemul de colectare din județ, o provocare uriașă mai ales în municipiul Târgu Mureș”, a declarat ministrul Mediului.

Depozitarea, problemă interjudețeană

Péter Ferenc a afirmat că situația în care se află depozitul de deșeuri de la Sânpaul este una dintre cele mai mari probleme din județul Mureș, cu toată că nu este o situație unicat. Conform președintelui Consiliului Județean Mureș, mai multe județe se confruntă cu aceeași situație, unele aflându-se poate într-o situație mai gravă.

„Am dorit să vizităm depozitul de deșeuri ca să vorbim despre această problemă care este una dintre problemele cele mai mari pe care le avem momentan în acest județ, dar nu numai noi, ci este o problemă națională. Din multe privințe, județul Mureș stă foarte bine și văd mulți colegi din jurul județului Mureș. I-am ajutat pe cei din Cluj pentru că nu au avut depozit, i-am ajutat pe cei din Alba. Acum ne cer cei din Maramureș să îi ajutăm pentru o perioadă scurtă pentru că încă nu au reușit să își rezolve problemele de depozitare ecologică a deșeurilor menajere. Depozitul de deșeuri funcționează. L-am vizitat și am discutat despre posibilitatea măririi capacității de tratare a levigatului. Am discutat de acele probleme cu care ne confruntăm, având în vedere că avem acea stație TMB în acea locație care funcționează. Nu la nivelul dorit încă, dar sperăm să ajungem acolo”, a amintit președintele Consiliului Județean Mureș.

Dificultățile cu colectarea

Totuși, Péter Ferenc consideră că cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este cea a operatorului care să colecteze deșeurile din Târgu Mureș și a localităților adiacente, anume „Zona 2”. În data de 14 mai 2021 a apărut pe platforma de achiziții publice SICAP pentru a treia oară (!!!) licitația pentru colectare. Din spusele președintelui Consiliului Județean Mureș, de data aceasta există mai multe șanse pentru ca cineva să o poată câștiga, întrucât caietul de sarcini a fost modificat. Astfel, societățile comerciale care până acum nu au putut îndeplini vechiul caiet de sarcini ar putea participa la licitație în cazul în care noul caiet de sarcini ar putea fi mai simplu de respectat.

„Cea mai mare problemă o avem cu colectarea. Astăzi a apărut pe SICAP pe Zona 2 licitația pentru colectare. Este a treia oară când apare pe SICAP, dar ceea ce este un lucru pozitiv cu un nou caiet de sarcini, cu noi condiții. Aceste condiții au fost făcute în baza unei expertize făcute de firma de consultanță. Am încercat să facem modificări în caietul de sarcini în așa fel încât să fie mai atractivă. Am scos la licitație de două ori și nu a venit nicio societate comercială care să fie pregătită din punct de vedere financiar și tehnic ca să poată realiza acest serviciu de colectare. Având în vedere că probabil, ne-am gândit, și condițiile din caietul de sarcini nu sunt cele mai bune și din această cauză nu vin mai multe firme la aceste licitații. Am cerut o expertiză unei firme de consultanță, în baza căreia astăzi a apărut. 28 iunie este data până la care trebuie să fie depuse ofertele. Am speranța că în sfârșit vom închide problemele din Zona 2, anume Târgu Mureș și localitățile din jurul municipiului Târgu Mureș”, a spus Péter Ferenc.

Mai mult, președintele Consiliului Județean Mureș a afirmat că depinde de conducerile unităților administrativ-teritoriale să gestioneze colectarea selectivă.

„Asta este, în final, dorința noastră, ca toate elementele acestui program, atât TMB-ul (Tratarea Mecano-Biologică – n.r.), cât și stația de sortare, să funcționeze la o capacitate maximă. Asta se poate doar printr-o colectare selectivă. În multe zone ale județului, această colectare selectivă funcționează foarte bine. Sunt localități unde funcționează chiar foarte bine. Depinde și de primarii din localitățile respective ca în perioadele precedente cum s-au organizat și cum au obișnuit locuitorii ca să își selecteze aceste deșeuri menajere. Într-adevăr, sunt foarte multe zone unde nu funcționează și acolo trebuie să facem totul ca să funcționeze. Dorința noastră este ca prin aceste contracte și prin aceste delegări să încercăm să avem societăți comerciale care sunt puternice, care pot să realizeze acele investiții, care pot oferi servicii de calitate și totodată și să îi îndemne pe cetățeni ca să aibă o colectare selectivă la un procentaj cât mai mare”, a adăugat Péter Ferenc.

Aceeași opinie pare să o împărtășească și Tánczos Barna, care a arătat că „pentru noi (reprezentanții Ministerului Mediului – n.r.) cel mai important lucru este ca în această perioadă, serviciul de colectare să fie asigurat de cineva, să fie asigurat în fiecare localitate rurală și urbană.” În plus, ministrul Mediului a spus că răspunsurile și soluțiile la problema colectării selective oferite atât de Administrația târgumureșeană cât și de reprzentanții Consiliului Județean Mureș au fost „mulțumitoare”, specificând însă și că noul operator are datoria de a asigura colectarea separată în așa fel încât să fie în spiritul noilor reguli de reciclare și de valorificare, dacă trebuie, energetică sau de reducere semnificativă a cantităților depuse în depozit.

Platforme pentru deșeuri non-menajere

Tánczos Barna a mai spus că o sumă de 200 de milioane de euro va fi alocată prin PNRR pentru construirea de platforme speciale pentru deșeurile nemenajere, de pildă materiale de construcții, cauciucuri, materiale textile, care nu sunt gestionate corespunzător în România la ora actuală. Proiectul va fi lansat în săptămânile care urează prin Administrația Fondului pentru Mediu.

„Vom finanța platforme de depozitare pentru deșeuri, altele decât deșeurile menajere. Aseară am discutat inclusiv pe o planșă care ar trebui să fie planșa acestei platforme de depozitare care se vor construi, sper, în toate comunele, cel puțin, și în toate orașele, astfel încât deșeurile rezultate din construcții, deșeurile voluminoase precum mobila, textile, pantofi, cauziucuri, electrice, electrocasnice, deșeurile provenite din ecarisaj, toată această paletă de deșeuri care nu sunt astăzi gestionate și nu este nicio locație aproape nicăieri în țară, unde ele pot fi depozitate în condiții autorizate. În Oradea există o asemenea platformă construită deja. În toate celelalte state europene există asemenea locații, sunt containere speciale pentru fiecare tip. Le vom face, le vom finanța prin PNRR. Probabil este următorul program pe care îl vom lansa în câteva săptămâni prin AFM. Lucrăm la acest lucru. Este extrem de important să oferim o alternativă cetățeanului la aruncarea în șanț. Noi putem să mergem să îi amendăm, putem să facem multe, dar dacă nu le oferim o alternativă, lucrurile nu se vor rezolva. Acest program prin PNRR gândit de Ministerul Mediului, implementat prin AFM pentru toate localitățile, astfel încât aceste platforme de depozitare temporară să există. Mai departe reciclatorii, cei specializați pe anumite categorii de deșeuri vin și preiau deșeurile de acolo. Suma preconizată în PNRR este de 200 milioane de euro”, a punctat Tánczos Barna.

Pentru un Târgu Mureș verde

Edilul șef al târgumureșenilor a afirmat că deși la ora actuală municipiul nu este un model în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor sau în abundența de spații verzi, se fac pași concreți în această direcâie. Printre planurile propuse se află și transformarea zonei în care este localizată fosta Fabrică de Cărămidă într-o arie naturală protejată sau ecologizarea malurilor pârâului Pocloș.

„Domnul ministru nu a venit astăzi la Târgu Mureș pentru că am fi cel mai verde oraș din România sau ar fi un model în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. Dar desigur facem tot posibilul ca să reducem această moștenire și Târgu Mureșul să devină un oraș în care colectarea unde colectarea selectivă a gunoiului, respectiv investițiile în spații verzi, în ceea ce privește îmbunătățirea calității aerului să fie o prioritate. Am avut o discuție și legată de proiecte concrete. Lansăm la Târgu Mureș mai multe proiecte care au menirea de a contribui la transformarea acestei reședințe de județ într-un oraș mai verde”, a promis Soós Zoltán.

Alex PĂTRAȘCU