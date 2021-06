INTERVIU. Horațiu Suciu, candidat la președinția PNL Târgu Mureș: “E nevoie de redobândirea încrederii și a mândriei de a fi liberal”

Share



Prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant, președinte al Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu Mureș și consilier local din partea Partidului Național Liberal (PNL) în Consiliul Local Târgu Mureș, și-a depus candidatura pentru președinția PNL Târgu Mureș, alegerile fiind programate pentru marți, 15 iunie.

De ce a luat această decizie? Pentru că își dorește o schimbare, consideră că este nevoie de transparență în actul de conducere politic și de o reală comunicare în partid și de implicarea și consultarea profesioniștilor, mai ales în domeniilor în care au experiență. “Eu plec de la niște principii, de la ideea că, la momentul actual, Partidul Național Liberal a ajuns într-o poziție cel puțin în județul Mureș, dar și la nivel national care nu reflectă valorile pe care le promovează și vreau să mă implic nu doar pentru a schimba această percepție și imagine, ci și esența activității acolo unde o voi putea influența eu. Vreau comunicare, vreau transparență în luarea deciziilor, vreau ca oamenii să aibă ușa deschisă, pentru a se exprima. Nici în domeniul medicinii, domeniu în care am expertiză, nu aflam nimic, nu eram nici măcar consultat, iar eu consider că oamenii trebuie consultați acolo unde sunt specialiști”, a mai adăugat profesorul Suciu.

În interviul pe care ni l-a acordat, am discutat de la alegerile din PNL până la dezvoltarea medicinii târgumureșene și a Târgu Mureșului, așa că vă invităm la lectură.

Reporter: Ați vorbit la conferința de presă în timpul căreia v-ați anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PNL Târgu Mureș că au fost îndepărtați de partid intelectualii, antreprenorii și alte categorii socio-economice. Care va fi politica dumneavoastră “de cadre” și, în special, cum intenționați să contribuiți la schimbarea acestei mentalități că PNL, la momentul actual, este exclusiv alcătuit din oamenii angajați la stat și cum vreți să atrageți spre Partidul Național Liberal oameni de afaceri, oameni cu meserii liberale și alte categorii care s-au îndepărtat de această formațiune politică?

Prof. univ. dr. Horațiu Suciu, candidat pentru președinția PNL Târgu Mureș: Aceasta este și percepția mea, și liberalismul în general, la momentul la care s-a născut, s-a adresat exact acestor categorii de care spuneam, creatorilor de plusvaloare, antreprenorilor, celor care vor să schimbe, celor care sunt motorul unei societăți, intelectualilor bineînțeles, artiștilor. Pornind de la aceste idei bune, vedem că în practică lucrurile au decurs exact invers. Politica de atragere a membrilor și simpatizanților a fost direcționată în ideea consolidării, treptat-treptat, a funcțiilor de conducere a unora și a altora, s-au adus oameni de încredere pe bază de recomandări, cam acesta a fost principalul obiectiv în modul în care au fost atrași oamenii în Partidul Național Liberal, mai degrabă pe criterii de loialitate și de simpatie personală.

Nu mă refer la baza partidului, chiar în cursul acestor zile am avut ocazia să vorbesc cu foarte mulți dintre ei, sunt membri deosebiți, e o bază sănătoasă a partidului și putem să construim, ci mai ales la zona de decizie, a celor care dirijează activitatea partidului, a fost susținut acest mod de selecție pe criterii care nu țin neapărat de competență, de profesionalism, au fost promovate persoane care nu corespund acestor percepții, acestor principii pe care le-am enunțat. În acest context, evident, sunt lucruri care nu pot decât să ne întristeze pentru că sunt elementele care au dus la declinul Partidului Național Liberal, cel puțin în județul Mureș și lucrul acesta trebuie să se schimbe.

Politica mea este exact contrariul, îmi doresc să atrag oamenii care sunt angrenați în meserii liberale, intelectuali, medici, profesori. Ținând cont de profesia și de cariera mea, am o influență, consider, suficient de mare încât să atrag atât tineri, cât și oameni maturi în această construcție care trebuie să aducă o schimbare reală a partidului. În spital și în cercurile de medici unde, vrând-nevrând, particip, sunt foarte mulți care sunt, pe de o parte, bucuroși pentru că se prefigurează o schimbare în Partidul Național Liberal și mulți care sunt dispuși să intre în partid ca să schimbe ceva. Deci e nevoie de o schimbare pentru că e clar că orice organism la un moment dat se uzează, trebuie să se reînnoiască, Partidul Național Liberal, mai ales că este format din oameni, este un organism viu și și el trebuie să se reînnoiască, pentru că anumite etape de dezvoltare au fost parcurse și acum este nevoie de un salt în calitatea oamenilor și în ceea ce își propun să facă, în obiective și strategii.

Rep: Deoarece ați amintit de atragerea tinerilor în partid, iar întotdeauna la baza partidului au stat și organizațiile de tineret, cum doriți să mobilizați această organizație care în opinia noastră a intrat într-un con de umbră?

H.S.: Da, și mie mi se pare același lucru. Bineînțeles că aceeași strategie o vom aplica și la tineri, e nevoie de înnoire, e de nevoie de entuziasm, e nevoie de redobândirea încrederii și a mândriei de a fi liberal, lucrurile acestea nu pot veni separat, pe bucăți, totul trebuie să fie partea unei mari schimbări, a unei schimbări, nu doar de imagine, trebuie să ne reinventăm într-un fel, oamenii s-au săturat de lozinci, de vorbe goale, de povești, de ce o să facem și o să dregem, oamenii au nevoie de exemple, exemplul personal în viață este totul, degeaba propovăduim anumite lucruri și le spunem când noi, de fapt, în viața de zi cu zi facem exact pe dos și oamenii sesizează lucrurile acestea. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, dar Partidul Național Liberal a intrat într-un con de umbră în județul Mureș, pe mine lucrurile ce se întâmplă în județul Mureș m-au determinat să iau această decizie, care nu este una comodă, a trebuit să ies dintr-o zonă, nu neapărat de confort, pentru că profesia mea de zi cu zi îmi oferă suficiente stresuri și trăiri intense, dar a trebuit să ies din această zonă în care îmi făceam doar profesia pe care o iubesc atât de mult și a trebuit să ies tocmai pentru că nu mai mă simțeam în largul meu. Nu mă refer doar în cercurile de prieteni și cunoștințe unde deja Partidul Național Liberal a devenit subiect de glume și de observații care nu îmi fac deloc plăcere, ci la un moment dat și la nivelul percepției generale, Partidul Național Liberal a dobândit o imagine pe care nu o merită. Acesta e motivul pentru care am ieșit din așa-zisa zonă de liniște și am luat această decizie care nu îmi este deloc ușoară, nu îmi este la îndemână, eu nu sunt un politician prin excelență, nu stăpânesc jocurile și dedesubturile luptei și bătăliilor politice, dar, până la urmă, schimbarea trebuie să vină de jos și eu sunt cel care pot, prin cariera profesională, să ofer un exemplu pentru cei care în momentul acesta nu se mai regăsesc în rândurile Partidului Național Liberal, cel puțin din punct de vedere al idealurilor care i-au animat la momentul intrării în partid.

Rep.: Vorbeați de nevoia de schimbare la nivelul PNL. Dacă veți câștiga alegerile care sunt săptămâna viitoare, considerați că e nevoie de o schimbare și la nivelul conducerii deconcentratelor, de exemplu, e nevoie de un efort mai susținut pentru a promova profesioniști din județul Mureș spre București în ministere și alte instituții publice?

H.S.: Sună ca o întrebare retorică. Bineînțeles că da. Acesta este unul dintre principiile mele. Eu m-am săturat să văd oameni care sunt puși în funcții de conducere doar pentru că sunt oameni de încredere și execută ce li se spune, pe scurt. Pe românește, promovezi o doamnă sau un domn dacă nu pune întrebări și face ce îi spui, nu mai contează ce știe, ce nu știe. Știu că toată lumea face treaba aceasta, dar este o paradigmă politică din care trebuie să ieșim. Evident că nu sunt atât de naiv încât să cred că se va schimba peste noapte, dar pas cu pas se poate schimba. Și cum o putem schimba? Prin schimbarea oamenilor care iau decizii. Oamenii valoroși, profesioniști vor atrage după ei oameni valoroși și profesioniști, pentru că cine se adună, se aseamănă și invers, până la urmă despre asta e vorba, tu prin exemplul personal trebuie să reprezinți ceva, poate greșesc, poate mă corectează marți colegii de partid. Părerea mea este că o carieră politică de succes trebuie să aibă în spate o carieră profesională de succes pentru că trebuie să ieși în evidență prin realizările tale și prin ceea ce ai făcut, ce ai lăsat în urma ta, ceva care e memorabil, care e în conștiința colectivă.

Sunt și exemple contrare, dar noi lucrăm pe majorități, pe curba lui Gauss.

Eu sunt de părere că trebuie acordată oamenilor încredere în a schimba, în a face ceva, pentru că, dacă tu intervii tot timpul și îi zici ce să facă, ce să nu facă, atunci apare un blocaj, o închistare și, evident, atunci actul de conducere nu va funcționa cum trebuie.

Dar, din punctul meu de vedere, tot vorbim de deconcentrate, deși ar trebui să vorbim despre descentralizare completă, de asemenea, toată lumea spune că ar trebui depolitizate, să fie oameni competenți acolo. Eu cred că trebuie să fie o discuție transpartinică asupra căreia să se pună de acord toate partidele, cele care spun că vor să se reformeze și să reformeze viața politică și să ajungă la concluzia că deconcentratele trebuie depolitizate, că acel șef de deconcentrată nu e omul lui X, iar celălalt – omul lui Y, să nu mai avem sentimentul unei târguieli ca la piață, fără să conteze dacă omul e priceput sau nu, ci doar că are o siglă de partid în spate. Poate o perioadă, chiar una lungă poate, va mai rămâne așa, dar dacă trebuie să aibă un partid în spate, să facem o listă cu oameni competenți, iar dacă e o coaliție, atunci acea propunere să treacă de votul tuturor, să ne punem de acord, să ducem toți responsabilitatea acestor numiri.

“Trebuie să ne implicăm”

Rep.: Sunteți și consilier local, ați fost o locomotivă la mai multe scrutinuri, însă anul trecut e prima dată când v-ați preluat mandatul câștigat. De ce?

H.S.: La momentele respective, exact ca mulți dintre cei care se gândesc acum că doctorii trebuie să stea în spital, inginerii în fabrică și economiștii la calculator și eu am gândit la fel: sunt destui politicieni, oameni tineri care asta fac, au experiență, și am preferat să aleg, să îmi continui activitatea de medic și de profesor și am renunțat de fiecare dată la calitatea de consilier, atât în cadrul Consiliului Județean Mureș, cât și al Consiliului Local Târgu Mureș. Anul trecut am simțit că trebuie să mă implic mai mult, am simțit, poate, micile derapaje care au început să apară în actul de conducere la nivel local și am decis să preiau această demnitate publică de consilier local în Consiliul Local Târgu Mureș din partea PNL, tocmai pentru a ține aproape de zona de decizie din partid, pentru a fi informat și a putea să influențez deciziile. E un lucru care mă onorează, e un lucru care îmi răpește din timp, dar vreau să menționez că pot să le fac pe toate foarte bine. Știu că sunt comentarii care nu neapărat mă judecă, dar menționează că ar fi mai bine să rămân la spital, să îmi fac treaba mea acolo, însă tot aceiași oameni, probabil în alte contexte, se lamentează că cei care au calitate profesională stau deoparte și nu se amestecă în politică și de aceea merg lucrurile prost în România pentru că oamenii care sunt competenți stau deoparte. Eu am ales acest lucru, ținând cont că am reușit să continuu o școală de chirurgie la Târgu Mureș, în acest moment, din punct de vedere al actului medical, chirurgia cardiovasculară pe lângă faptul că este, consider, un brand al orașului Târgu Mureș și al județului Mureș, toată gama de patologii, de la operațiile la nou născuți până la transplantul cardiac, sunt efectuate de colegii pe care i-am avut ca studenți și apoi rezidenți și de colegii mei care suntem de aceeași vârstă, astfel că poate lipsa mea uneori din clinică trece neobservată.

Eu spun întotdeauna că nimeni nu este de neînlocuit, începând cu mine, totodată, un clasic a spus că: „Nimeni nu e de neînlocuit, atât doar că unii trebuie înlocuiți de mai mulți”. Vreau să îi asigur pe toți cei care mă critică sau pe cei care sunt îngrijorați că va avea de suferit actul medical în Târgu Mureș din cauza faptului că mă rup de profesia mea, că, de fapt, nu mă rup.

Haideți să înțelegem că trebuie să ne implicăm și noi, specialiștii, tocmai pentru ca să nu ni se impună un anumit mod de lucru, să ni se traseze o conduită de activitate de către oameni care nu se pricep la ea, trebuie să poți influența procesul de decizie. De exemplu, în medicină trebuie să înființăm unități noi, spitale noi, să aducem investiții. Cine poate să se implice în acest proces mai bine decât cei care cunosc ce important este și prin ce trec un bolnav și familia lui când în fața lui se închid toate opțiunile, când nu avem una, nu avem alta și cât ne-ar trebui un anumit tip de aparatură? Bineînțeles, când tu ai alte priorități, zici: da, sigur, trebuie spital, îl enumerăm acolo pe listă și rămâne acolo pe listă. Dar cine poate să se implice în lucrurile acestea, în afară să zicem de un medic sau de un om căruia efectiv îi pasă de domeniul respectiv? Medicina ar trebui să fie un motiv de mândrie pentru județul Mureș și, din păcate, observăm că nu mai este, se duce în jos această activitate medicală, aura aceasta de mare centru medical începe să pălească și lucrurile acestea efectiv mă întristează pentru că tot mai mulți mureșeni iau calea unor orașe care până acum nici nu existau pe harta medicinii, Sibiu, Brașov, Bistrița, orașe care până acuma aveau autobuze și trenuri speciale spre Mureș ca să vină să se opereze și să se investigheze, iar acum pleacă mureșenii în alte orașe. Iar acest lucru nu poate fi acceptat, mai ales în acest context în care avem Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, care este o universitate de top în România, nu avem multe universități cu care să ne batem, în sensul bun al cuvântului. Gândiți-vă că avem o secție exterioară la Hamburg, în Germania, sunt niște realizări care creează premizele unei activități medicale pe măsură. Dar degeaba avem o universitate extraordinară dacă actul medical, din cauza lipsei de viziune, de atragere a investițiilor, suferă. Ne-am culcat pe o ureche că avem o medicină foarte bună, am avut, dar nu mai avem, din păcate. Și fără o reluare a acestor eforturi și a unei infuzii de entuziasm în aceste proiecte medicale nu vom progresa. Dacă nu se implică un medic în zona medicală, care este una dintre cele mai dragi cetățenilor, pentru că nu este niciun cetățean care să nu fi avut o rudă bolnavă, toți suferim când e cineva bolnav în familie și nu vreau să ajungem să trăim în continuare cu infrastructura din anii 80 și să nu avem nimic nou în tot județul Mureș. Nu poți să operezi ca într-un garaj, când se dărâmă tavanul pe noi.

Acum trebuie să se inverseze puțin această situație, iar și cei care sunt stăpâni pe domeniile lor să poată să influențeze decizia, nu neapărat să conducă, să dea cu pumnul în masă, ci să poată să participe la luarea deciziilor.

Implicare pentru medicină și învățământ

Rep.: Dacă ați amintit de medicină, care va fi politica dumneavoastră în ceea ce privește Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și investiția în centrul de arși?

H.S.: Acestea sunt elemente care m-au determinat să intru în această competiție ca un început pentru schimbarea de care spuneam. Centrul de arși este o investiție care zace acolo de șapte-opt ani, exact pe fondul neimplicării politicienilor care au influență în zonă, cei care au fost la guvernare și care puteau să facă acest lucru. Dar, dacă ei au alte priorități, evident că proiectele zac, pentru că de un proiect trebuie să te ții, să fii tenace, să ai determinare, să îți dorești să îl faci și atunci nu e nimic care te poate împiedica să îl realizezi. Dar, dacă te mulțumești cu explicații că deocamdată nu sunt bani, că deocamdată nu se poate, că deocamdată sunt alte priorități și tu nu realizezi ce important e pentru comunitate, evident că aceste proiecte stagnează și aduc multă insatisfacție celor din jur, celor care trebuie să beneficieze de ele.

Nu e vorba doar de un spital de arși, să ne înțelegem foarte bine, ci de un complex medical mult mai mare și mai complex, cu 24 de săli de operație, cu foarte multe paturi de terapie intensivă. Ideea acestui complex, acestei clădiri super dotate, unită cu spitalul, este tocmai de a scoate blocurile operatorii care sunt învechite, terapiile intensive care și ele au niște ani în spate și să li se acorde oamenilor șansă, pentru că, până la urmă, acolo este cheia succesului unei intervenții, a unei operații, să îți desfășori activitatea într-un mediu sigur din toate punctele de vedere, epidemiologic, a aparaturii și, în primul rând, cu resurse umane înalt calificate. Deci este o vorba de o clădire nouă care să ajute Spitalul Județean să se dezvolte. Spitalul, la fel ca Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant, pentru că sunt două unități pot să le zic surori, care conviețuiesc în aceeași clădire, sunt ca niște copii mari cărora le-au rămas hainele mici, a crescut mult volumul de muncă, adresabilitatea, pretențiile justificate, atât ale pacienților în ceea ce privește confortul și siguranța actului medical, cât și pretențiile medicilor, pentru că medicii, în primul rând nu au nevoie de bani mulți, de salarii mai mari, ci au nevoie de siguranță la locul de muncă, siguranța că ceea ce fac, fac sigur și atât ei din punct de vedere profesional, cât și pacientul din punct de vedere al supraviețuirii sunt în sigurantă. Acest lucru în momentul actual, cu clădirea și cu dotările acestea, nu există, de aceea acest proiect este vital pentru noi, cu atât mai mult cu cât banii sunt aprobați, din ce am înțeles. Însă, noi în continuare nu reușim să stabilim care este, exact, suprafața unde trebuie să se construiască, deci blocajele unde sunt? Exact la lipsa de înțelegere a importanței de către politicieni. Or, dacă între politicieni nu apar și medici sau oameni care doresc să se implice cu adevărat, atunci nu se va schimba nimic pentru că scuze se vor găsi întotdeauna.

Acesta e un motiv să ne scoată din amorțeală, eu cel puțin am ieșit, acum e momentul în care mi-am pus pe masă deschis această intenție, vreau să schimb în bine, nu sunt animat de alte gânduri decât de a crește centrul acesta medical și de a ajuta toate domeniile, nu doar partea medicală, ci, de exemplu, și actul de a învăța, de a transmite cunoștințe tinerei generații, pentru că e la fel important. Eu zic că sunt două domenii cheie în orice societate, toată lumea spune învățământ și sănătate, problema e că numai spunem și că rămâne doar la nivel de spus. Aceste lucruri se pot schimba, pas cu pas, om cu om. Nu va mai fi o chestiune radicală cum a fost revoluția din 1989, nici cea din 1789 din Franța, dar nu se va schimba decât dacă se vor schimba oamenii și, în special, oamenii care pot să influențeze.

Rep.: Sunteți și cadru didactic, președinte al Senatului UMFST, dar și consilier local, cum aminteam deja, cum vedeți colaborarea dintre Municipiul Târgu Mureș și universitate chiar pe viitorul exercițiu financiar 2021-2027?

H.S.: La momentul actual văd o foarte bună colaborare între UMFST și toate instituțiile din județul Mureș. UMFST este o instituție performantă într-un domeniu de elită – medicină, științe și tehnologie -, are o conducere tânără și energică care a schimbat radical, în bine această activitate. În noul context, în care am rămas și eu în Consiliul Local Târgu Mureș și Partidul Național Liberal este parte a coaliției care are majoritate în deliberativ și o colaborare foarte bună cu domnul primar și ceilalți consilieri – UDMR, în speță, și nu numai, evident, colaborarea are niște premize foarte bune și nu există niciun blocaj de niciun fel în acest moment între conducerea UMSFT și Primăria Târgu Mureș. Eu văd o colaborare excelentă, și nu numai cu Primăria Târgu Mureș și Consiliul Local, ci și cu Consiliul Județean Mureș și cu toate instituțiile care au cuvânt de spus și pot să influențeze activitatea universității. Nu trebuie să uităm că universitatea noastră, la fel cum vorbeam și despre medicină, face parte din centrul imaginii medicale a Târgu Mureșului și eu consider că e un brand al tuturor târgumureșenilor și acest lucru trebuie să se vadă și în sprijinul pentru proiectele pe care le dezvoltă.

Ați observat că proiectele sunt unele de substanță și vin în întâmpinarea unei nevoi reale de a crea medici competenți și care pot să ridice calitatea actului medical în Târgu Mureș, dar pentru asta universitatea este doar o verigă, așa cum am spus, care trebuie susținută.

Pe de altă parte, medicilor trebuie să li se creeze posibilitatea să lucreze și să ridice calitatea actului medical și aici este într-adevăr cheia problemei să reușim să aducem investiții de a crea măcar un nou spital. Universitatea se străduiește acum, există și o Hotărâre de Guvern care a fost emisă pentru înființarea unui Spital Universitar, un spital care să fie sub conducerea și sub directa îndrumare a Universității și care să aibă o serie de secții care să aducă exact ce lipsește, adică performanța, mă refer la chirurgie de transplant, chirurgie minim invazivă și ramuri de chirurgie de nișă oncologică, care să aducă performantă și vizibilitate centrului nostru. Dar acest spital nu va putea ține locul unui spital regional care este absolut necesar, un spital nou, mare. Că îl vom face dintr-odată, că îl vom face pe bucăți, că îl renovăm pe acesta, oricum este nevoie de investiții. Anul acesta este, teoretic, un an cu mulți bani în sistemul de sănătate, în investiții, și să ne uităm în sănătate în județul Mureș câți bani s-au atras? Nu s-a atras nimic. Acum este acest PNRR, în care sunt niște proiecte care s-au născut într-o zodie proastă, probabil, așa cu cezariană încercăm să le scoatem, și sunt toate șansele ca acest PNRR să treacă prin gara noastră și să nu oprească. E vorba de două proiecte, de Centrul de Boli Cardiovasculare și Transplant, care presupune să facem o clădire tot în apropierea spitalului și să transferăm acolo toate aceste secții care țin de institut, ca să putem, pe de o parte, să oferim un spațiu corespunzător și să creștem capacitatea de operații, de intervenții, iar pe de altă parte în locurile eliberate de secțiile institutului să vină secțiile care lipsesc spitalului.

Deși există o susținere din partea președintelui Consiliului Județean, Peter Ferenc, și a Consiliului Județean e departe de a fi bătut în cuie, în primul rând din cauza faptului că terenul este încă într-o dispute, care pare că nu se mai termină niciodată, între primărie și Consiliul Județean. Această investiție este estimată undeva la 35 de milioane de euro.

Pe de altă parte, este vorba și de un spital de recuperare, un spital în aceeași sumă, pentru că recuperarea, mai ales acum în perioada aceasta de pandemie, și vorbim nu numai de recuperare cardiovasculară, ci și de recuperare pulmonară, recuperare după accidente rutiere, după accidente de muncă, după accidente vasculare cerebrale, e necesară. Un spital de recuperare, în acest moment, nu există, deși sunt mulți pacienți cu sechele după diverse accidente sau incidente care nu își găsesc rezolvarea și spitalul de recuperare este o verigă esențială care lipsește momentan în sistemul nostru. Ca o concluzie, avem aceste două proiecte care nu au o susținere suficientă. Consider că susținerea nu trebuie să vină neapărat din partea unui partid sau a altuia, aici trebuie să fie o coalizare a tuturor pentru că toți politicienii, mă gândesc la cei cu rang înalt, deputații și senatorii, sunt de Mureș, toți vor binele comunității mureșene, toți trebuie să facă un front comun pe anumite teme comune care nu sunt pentru X sau pentru Y, ci pentru mureșeni.

Dar acestea sunt niște vorbe atât de frumoase, încât mi-e greu să cred că vreodată vom reuși, dar merită să încercăm.

Rep.: Înțeleg că aceste două proiecte nu au putut fi înaintate pe PNRR, dar considerați că pot fi depuse pentru finanțare europeană clasică, să îi spunem?

H.S.: Da, pot fi recuperate, cu puțină implicare mai atentă și mai energică.

Nevoia de profesioniști în actul de decizie

Rep.: Cum vă simțiți în Consiliul Local, intenționați să schimbați ceva din politica PNL în Consiliul Local, simțiți că sunteți parteneri egali cu UDMR, este loc de mai bine în această colaborare?

H.S.: Avem o colaborare foarte bună, nu am avut sincope de colaborare, de comunicare pe temele importante pentru comunitate, nu simt niciun blocaj de niciun fel. Evident că UDMR are viziunea lui despre dezvoltarea comunitară, avem și noi viziunea noastră, până la urmă această coaliție se bazează pe temele care se suprapun și care vin toate spre binele comunității. Evident că sunt și divergențe, pentru că nu avem cum să fim toți un trup și o simțire pentru că avem percepții, idei, viziuni diferite, ar fi culmea să fim toți la fel, Dumnezeu de aceea a lăsat diversitatea pe pământ. Avem și noi ideile noastre, dar până la urmă din diversitate se pot naște ideile bune, să nu uităm că progresul se naște din contradicție, avem și teme pe care nu suntem de acord, încercăm să le rafinăm, să le cizelăm, astfel încât să satisfacă ambele formațiuni, dar și electoratul nostru, cât și electoratul UDMR. Din punctul acesta de vedere, eu zic că colaborarea este foarte bună și văd o deschidere absolut rezonabilă din partea reprezentanților și liderilor din Consiliul Local ai UDMR, deci nu am motive a mă plânge, dar vreau să menționez că acolo noi suntem pentru a-i reprezenta pe cei care ne-au votat și, evident, toate acțiunile noastre sunt subsumate acestui deziderat, și anume a nu ne dezamăgi electoratul. Și chiar dacă a fost un vot pe care îl țin eu minte, care, să zicem, că a părut a destabiliza coaliția, nu este așa. Pe de altă parte, nu ne simțim ca un partener inferior sau inegal pentru că noi suntem PNL.

Rep.: Cum vedeți dezvoltarea Târgu Mureșului înspre zona metropolitană, chiar printr-un acces al municipiului la terenurile din această zonă?

H.S.: Zona metropolitană este foarte importantă, toate orașele mari sunt dependente de zona metropolitană și Târgu Mureș tinde să devină un oraș mare și trebuie să treacă de la statutul de târg la statutul de oraș, municipiu, iar în acest context este vitală zona metropolitană.

Știu că există o asociație a primarilor din zona metropolitană și o unitate funcțională, pentru că nu este administrativă neapărat, și de dezvoltarea acestei zone depinde dezvoltarea orașului, pentru că altfel tot ceea ce ne dorim noi, de la mobilitate la parcuri industriale, nu vor putea fi rezolvate. Știu că există preocupare și interes din partea actualei conduceri publice și a coaliției din care facem parte, și sunt convins că acest proiect al zonei metropolitane va prinde o formă, un contur mult mai pronunțat în această legislatură, mai ales prin realizarea centurilor ocolitoare și prin ușurarea mobilității persoanelor între comunele limitrofe și Târgu Mureș.

Rep.: Pe când un bulevard denumit după Ion Brătianu sau Emmanuel de Martonne în Târgu Mureș?

H. S.: Bună propunere. Cât de repede.

A consemnat Ligia VORO