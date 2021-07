Școala cu scLipici din Cuieșd – Tabăra de vară

Share



Există multe motive pentru care copiii reușesc sau nu reușesc să țină pasul cu cerințele școlii, dar printre factorii care țin de școală, profesorii contează cel mai mult. Ceea ce știu profesorii și ce fac în fiecare zi la clasă au un impact enorm asupra rezultatelor elevilor.

Fundația Noi Orizonturi a dezvoltat un model de activitate de învățare estivală, de 10 zile, pentru copiii din învățământul primar care nu citesc la nivelul corespunzător clasei, nu primesc sprijin în familie pentru a exersa citit-scrisul și socotitul sau care altminteri nu sunt stimulați, pe durata vacanței de vară și nu pot să își dezvolte aceste competențe de bază.

Școli din întreaga Românie pot să organizeze Școli de vară pentru a accelera dezvoltarea deprinderilor de citit-scris ale tuturor copiilor din comunitățile vulnerabile.

O echipă de profesori și voluntari, oameni cărora le pasă și dau mai departe cu Noi Orizonturi, din diferite comunități au decis să aducă scLipici…

Unde? În Școala din satul Cuieșd, comuna Pănet, Jud. Mureș.

De ce? Pentru că fiecare copil merită o școală cu scLipici.

Din 5 iulie, timp de 10 zile, am citit împreună 5 povești pe baza cărora pas cu pas am proiectat și realizat activitățile de învățare. Ne-am dezvoltat deprinderile de citit-scris, am făcut experimente științifice și matematice, ne-am dezvoltat latura artistică, ne-am jucat și am servit o masă caldă „în familia cu scLipici”. Ziua de miercuri, 14 iulie, a fost momentul prielnic pentru o excursie la Grădina zoologică din Târgu Mureș, unde am căutat animalele din povestea zilei după indicii: nas, gură, ochi, coadă și picioare.

Finalul proiectului l-am celebrat în data de 16 iulie cu un moment festiv, alăturându-ni-se Primăria Comunei Pănet, reprezentată prin primarul Bodó Előd Barna, și Wonderland Kids Party din Târgu Mureș, reprezentată de Adrian Manolea, fiecare aducând un plus Școlii noastre cu scLipici, aflând despre valorile locale și cum încap, într-o trăistuță mică, lucruri magice și distractive.

Un proiect derulat sub egida proiectului România Educată, dezvoltat și realizat de Fundația Noi Orizonturi, sponsorul principal fiind Pepco România.

Implementat „la firul ierbii” de către profesorii coordonatori: prof. preșc. Ana-Maria Truța (Școala Gimnazială Kadar Marton, Pănet), prof. preșc. Lenuța- Viorica Zolyomi (Școala Gimanzială Ceuașu de Câmpie), prof. primar Ana Otomega Dumitru (Școala Gimnazială Kadar Marton, Pănet), prof. primar Krisztina Ludușan (Școala Gimnazială Kadar Marton, Pănet), voluntarii: Istvan Kovacs (Centrul de zi Caritas), Orsolya Korodi (Centrul de zi Caritas), prof. preșc. Daniela Emilia Todoran (Grădinița P.P. Manpel, Tg. Mureș), prof. preșc. Iren Lukacs (Grădinița P.P. Manpel, Tg. Mureș), studenta Maria Gînța (Universitatea Babeș-Bolyai – Tg. Mureș), Sara Roman – responsabil cu igienizarea.

Din partea Fundației am fost îndrumați de experții: Valentina Govoreanu și Veronica Șandor.

Cu toții ne dorim să venim în sprijinul copiilor din medii vulnerabile, contribuind la educația acestora.

Prof. preșc. Ana-Maria Truța

Prof. preșc. Lenuța- Viorica Zolyomi