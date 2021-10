VIDEO, FOTO: ”Săptămâna gastronomiei și vinului mureșean” 2021

Share



Prima ediție a ”Săptămânei gastronomiei și vinului mureșean”, eveniment organizat de Asociația Educație pentru Europa în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș s-a desfășurat în perioada 5-6 octombrie, în incinta Orobianco Ristorante din Târgu Mureș, și a avut scopul principal de a promova obiceiurile și produsele culinare tradiționale, precum și câteva din principalele soiuri de vinuri produse în județul Mureș. Pe parcursul celor două zile de răsfăț culinar a fost organizată o conferință tematică, cu tema ”Alimentație sănătoasă și nutriție”, precum și o degustare de mâncăruri gătite după rețete tradiționale mureșene, alături de o degustare de vinuri provenite din cele mai cunoscute crame locale, invitați fiind reprezentanți ai mediului universitar, ai mediului de afaceri local și oficialități locale.

Orobianco Ristorante, gazdă ideală

Gazde ospitaliere ale evenimentului au fost echipa Orobianco Ristorante, coordonată cu profesionalism și eleganță de Roberto Ghincea, și Răzvan Demian, unul dintre cei mai valoroși somelieri ai României.

Expoziția gastronomică a avut loc pe terasa Orobianco Ristorante, locul ideal pentru ca participanții să socializeze și să își răsfațe papilele gustative, într-o atmosferă extrem de plăcută, cu delicatese și vinuri de soi produse în județul Mureș.

”Trebuie punctat un lucru. Cei prezenți astăzi, care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment, de foarte mult timp au sprijinit și sprijină în continuare produsele locale. Noi, știm cu toții că de cele mai multe ori cel mai bun este este chiar în curtea noastră și nu trebuie să privim departe pentru a vedea acest lucru. Și încă o dată, ar trebui să îi felicităm pe cei care se ocupă cu aceste produse locale mureșene, că vorbim despre vinuri, că vorbim despre produse culinare, se află sau se vor afla în fața noastră, pe mese”, a spus, în numele echipei de organizare, Titus Ilovan, amfitrionul expoziției culinare.

Spumant sabrat ”a la Napoleon”

Seara a debutat cu o surpriză, somelierul clujean Răzvan Demian demonstrându-și abilitățile practice deschizând în ”stil milităresc”, cu sabia, aidoma soldaților lui Napoleon după cum a afirmat, o sticlă de spumant produs la Crama Liliac din Batoș.

”Este vorba despre un spumant obținut din două soiuri, Fetească Albă, tradițional în zonă, și Chardonnay, tradițional pentru spumante, așa cum ne-au învățat părinții. Este un spumant foarte ridicat ca și nivel de vinificare și calitate”, a expus expertul în vinuri după finalizarea cu succes a procedurii de sabrare.

”Spumantul este printre puținele băuturi, dacă nu unica dintre băuturile obținute din struguri, adică vinul, un vin special care funcționează de la începutul mesei și până la sfârșit, cu succes, pe toate preparatele”, a mai dezvăluit somelierul.

Euclid, combătut cu… păstrăv, mămăligă și vin

Primul fel al serii, după gustoasele aperitive aflate pe bufetul terasei, a constat în păstrăv de Lăpușna cu mămăligă la grătar și sos de lămâie, moment care a coincis cu prezentarea primelor soiuri de vin, Sauvignon Blanc de la Crama Sântu și Chardonnay de la Crama Liliac.

”Păstrăvul și mămăliga invită la dans pe un francez naturalizat și în zona Mureșului mai cu seamă la Sântu, la Crama Sântu, o cramă relativ tinerică. Sperăm că va avea o copilărie scurtă, o adolescență fulminantă și o maturitate lungă. De ce Sauvignon Blanc la peștele cu mămăligă? Întotdeauna pentru ca mâncarea să ”alunece” bine trebuie să îi creăm un pat fluid pentru a nu ni se lipi de limbă. Mămăliga, bineînțeles un mălai fiert compact, riscă să se agațe de papilele noastre gustative și să nu mai vrea să plece de acolo. La fel și peștele, drag limbii, așa sunt unii când simt pește zic că e bine fiindcă nu trebuie să îl creștem noi, are natura și Dumnezeu grijă de el”, a spus Răzvan Demian.

”Vinul este foarte important, fiindcă nici în mămăligă nici în pește nu avem aciditate, nu avem aciditate în nimic proaspăt care să creeze o salivare puternică și atunci avem nevoie de acest lucru”, a adăugat, cu pricepere, somelierul, care a evidențiat buchetul de arome al vinului Sauvignon Blanc atunci când seste servit cu o porție de păstrăv cu mămăligă.

”Pe lângă senzația plăcută de aciditate avem și niște arome frumoase care vin să completeze buchetul aromatic al părții gastronomice și atunci este și mai frumos, avem și arome în plus, și gusturi în plus. Dacă amestecăm păstrăvul cu mămăliga și în timp ce avem mâncarea în gură încercați experimentul și beți o gură de vin, veți vedea cum apare un al treilea gust. Vinul separat are un gust, mâncarea separată are gusturile și mirosurile ei, iar împreună, unu plus unu egal un trei, deci îl combate pe Euclid”, a reliefat expertul în licorile bahice.

Tot împreună cu ”duetul” atât de apreciat alcătuit din păstrăv de Lăpușna plus mămăligă la grătar, oaspeții au fost invitați să deguste un vin Chardonnay produs la Crama Liliac.

”O altă franțuzoaică venită de data aceasta din Bourgogne, aclimatizată foarte frumos și la noi, mai cu seamă la Batoș și vom vedea un alt fel de Chardonnay. La fel ca și în orice, se poate găti și strugurele Chardonel în mai multe tipuri, mai multe moduri de vinificare pentru a obține gusturi și arome care să particularizeze vinul după autor, să fie un vin după chipul și asemănarea vinificatorului pentru chipul și asemănarea consumatorului”, a prezentat Răzvan Demian.

Aromele din farfurie, asortate cu parfum de vin

Următorul fel, hribi cu mușchiuleț de vită în sos, a fost ”asortat” cu un vin Pinot Noir produs la Crama Liliac.

”S-a obținut un Pinot Noir foarte frumos ca fruct și ca și vin așijderea. Deci, de ce vită, de ce ciuperci, de ce Pinot Noir? De obicei mâncarea procesată termic, că e vorba de carne, că e vorba de sosuri, că e vorba de legume, își pierde aciditatea și atunci avem nevoie pentru prospețime de aciditatea din vin. Nu prea avem arome proaspete fructate, florale sau de altă natură proaspătă în mâncare, de aceea avem la dispoziție vinul care să completeze acest spectru, această paletă și aromatică și gustativă și dacă era vorba de ciuperci de pădure care au miros de pădure, de pământ, e vorba de Pinot Noir, un alt Bourgogne frumos după Chardonnay”, a prezentat somelierul care în anul 2019 a fost supranumit ”Wine Man Show” de reprezentanții cunoscutei platforme online www.vinul.ro.

O poreclă pe deplin meritată pentru cel care a mai spus despre vinul Pinot Noir de la Crama Liliac că ”este un vin foarte frumos la nas, cu miros pământiu, de pământ de pădure reavăn”, cu ”o aciditate foarte bună, rest de zahăr mic, undeva la 1,1 grame la litru, maxim, dar foarte echilibrat.”

Echilibru gustativ (și) la desert

La desert, oaspeții ”Săptămânei gastronomiei și vinului mureșean” au fost îmbiați să servească prăjitură Vargabeles cu fructe de pădure și să deguste vin de desert, respectiv Contessa de la crama Villa Vinea din Mica, vin descris ca fiind ”primul din vinurile aromate din Mureș după care a apărut și Nectarul de la Liliac”.

”Desertul este un preparat gastronomic cu un conținut mare de zaharuri. Bineînțeles, nu îi putem asocia un vin sec fiindcă contrastul ar fi atât de mare cam cum ar fi dacă am ieși din ocnă după ani de zile de întuneric, prima rază de lumină ne-ar orbi. Dacă nu ne-ar orbi, oricum nu ne-ar pica foarte bine. Și atunci avem nevoie de un vin cu un conținut ridicat de zaharuri. E vorba de un vin desert pentru desert”, a prezentat, pe înțelesul tuturor, Răzvan Demian.

”Vinul a fost obținut din struguri culeși la supramaturare, cu aromele oxidate, apă în bună parte evaporată deja din vie, asta însemnând creșterea procentului de zaharuri în strugure. A fost obținut un vin dulce, dulce însemnând peste 80 de grame de zaharuri rămase nefermentate la litru. Avem un vin a cărui aromă este dată de un strugure bineînțeles tot nemțesc, Gewurztraminer, adică un Traminer gustos care la bază are aroma petalelor de trandafir alb, deschis de două zile, deci puternic aromat și curat, frumos, și un gust care este în echilibru între zaharuri, undeva la 110 grame de zahăr la litru și o aciditate undeva la 8 și. Un vin în echilibru gustativ și aromatic în echilibru”, a completat somelierul, care a mai spus despre Contessa că este un vin desert foarte bun, care ”dansează frumos” cu Vargabeles.

În căutarea identității culinare locale

”Săptămâna gastronomiei și vinului mureșean” a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri: Consiliul Județean Mureș, Orobianco Ristorante, societățile Therezia, Ecofruct, Bester Gal, Maris Prod Carm, Crama Liliac, Crama Sântu, cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business.

”Prin aceste acțiuni ne propunem să facem un pas, mic, înspre ceea ce înseamnă stabilirea identității culinare locale și microlocale”, a declarat Marius Morar, manager de proiect.

Text: Alex TOTH

Foto: Paul VLASIU