Centrul comunei Deda, zonă liberă de cabluri electrice

Un aspect deloc estetic pe care îl întâlnim în special în mediul urban este acela al cablurilor electrice din zonele centrale, care, de multe ori obturează imaginea frumoaselor clădiri din zonele centrale. Deși nu se poate compara cu vreun mare oraș în ce privește arhitectura stradală, localitatea Deda pare să rezolve acest aspect al cablurilor grație unui proiect derulat împreună cu cei de la Electrica, proiect care presupune atât tragerea cablurilor sub pământ în zona de centru cât și schimbarea stâlpilor acolo unde se înregistrează probleme cu rețeaua electrică.

„Este un proiect inițiat în anul 2015, care și-a găsit în sfâștit finalitatea, respectiv finanțarea, în anul 2021. Este vorba de ”Modernizarea liniilor de joasă tensiune și îmbunătățirea nivelului de tensiune în localitatea Deda”. Se impunea acest proiect deoarece, la vânturile puternice care în permanență bat la Deda, aveam probleme cu rețelele electrice, se scurtcircuitau, fapt ce a necesitat această mare investiție pe care o face compania Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), prin sucursala Mureș. Deda este beneficiarul acestui extrem de important proiect priun care cetățenii comunei să se bucure de evitarea avarilor care pot apărea în cazul unor furtuni puternice, ploi sau vânturi puternice. Vor fi schimbați stâlpi în toate zonele unde sunt probleme pe raza localității Deda. Acolo unde tensiunea și firele electrice sunt de înaltă calitate ele vor rămâne, deoarece avem și astfel de situații, in rest vor fi înlocuiți stâlpii și rețeaua electrică. Noutatea cea mai importantă pentru Deda care va duce la schimbarea în bine a aspectului zonei de centru este aceea a realizării rețelei electrice subterante în centrul comunei Deda, respectiv zona de la minimarket până La CEC, și parte de șosea națională, ambele cu o lungime de aproximativ un kilometru. Va fi îngropată rețeaua electrică, de telefonie mobilă și fiză și tot ce înseamnă cabluri care sunt acum pe stâlpi vor fi trase sub pământ. Investiția aparține și comunei Deda, în ceea ce privește noii stâlpi ce urmează a fi montați pe raza localității Deda care să deservească iluminatului public”, a declarat pentru Cotidianul Zi de Zi, Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Multe localități din mediul urban nici nu visează la așa ceva, cabluri de curent trase sub pământ în zona de centru, lucru posibiul pe Valea Mureșului Superior, mai exact la Deda.

„Totul este să-ți asumi anumite responsabilități. În momentul în care vine un inițiator de proiect cum este compania Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) care vede că se întâmplă mereu anumite lucruri la care sunt solicitați, să repare liniile de tensiune și problemele care apar, sigur că s-a pus problema inițierii unui astfel de proiect, având în vedere problemele cu care ne-am confruntat, lipsa curentului în anumite perioade critice precum și în anotimpul de iarnă, când străzi întregi au avut probleme cu tensiune. Acestea vor fi rezolvate grație acestui proiect”, a precizat primarul comunei Deda.

Zona centrală, pregătită de sărbători

Finalizarea întregului proiect este prevăzută pentru luna aprilie a anului viitor, iar pentru acest an, sunt șanse ca sărbătorile de iarnă să fie întâmpinate la Deda cu o zonă centrală frumoasă, dar mai ales degajată de cablurile electrice.

„Derularea acestui proiect a început în această săptămână, respectiv de luni, 25 octombrie dimineața, și va dura până în luna aprilie a anului viitor. Este o echipă care realizează această lucrare formată din o sută de muncitori, dat fiind faptul că lucrarea este una foarte mare, în condițiile în care Deda are peste 400 de gospodării. Cu această ocazie, zonele care sunt vulnerabile vor beneficia și de schimbarea contoarelor de curent, în sensul în care se vor face branșările pe noua linie. Partea de iluminat stradal, în zona de centru, va fi realizată până de sărbători. Vom avea stâlpi noi, cei vechi vor fi scoși în zona de centru a localității Deda. Vom avea o zonă centrală deosebit de frumoasă care, cu ocazia focului de artificii pe care îl vom avea la Deda în noaptea de Revelion, va fi pusă în valoare, și din prisma acestui fapt că nu vom mai avea stâlpi și cabluri elecrice, doar un iluminat stradal precum și un iluminat festiv. Introduceea sub pământ a acestor cabluri se va face în cursul acestui an, lucrare ce urmează să fie finalizată până a data de 20 decembrie, astfel ca de sărbători să avem parte de o zonă centrală deosebit de frumoasă. Aici mă refer la zona școlii, bisericii, primăriei care nu vom mai avea parte de imaginea inestetică a cablurilor electrice”, a subliniat Lucreția Cadar.

