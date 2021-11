E.ON și Delgaz Grid, donații pentru Spitalul Clinic Județean Mureș

Share



Companiile E.ON și Delgaz Grid au donat o centrală performantă Secției de Boli Infecțioase II de la Spitalul Clinic Județean Mureș, fiind asigurată și montarea acesteia, precum și 240 de măști de oxigen folosite pentru pacienți bolnavi de COVID-19, copii și adulți, cu rezervor de oxigen de concentrație înaltă, dintre care 30 sunt folosite pentru pacienții aflați în stare gravă.

”În această perioadă, spitalele sunt pline de pacienții bolnavi de Covid-19, un virus care a provocat multă durere, în ultimii doi ani, în multe dintre familiile noastre. Părinți, frați, surori, dar și copii de-ai noștri au fost loviți de această boală necruțătoare, iar unii dintre ei, din păcate, mai sunt doar în amintirile noastre. Alături de cei care suferă pe patul de spital sunt medicii, asistenții medicali, infirmierele, brancardierii sau personalul de pe ambulanțe care, la rândul lor, fac față cu greu situației, fiindcă se confruntă deseori cu lipsa materialelor și echipamentelor necesare tratării bolnavilor”, au transmis joi, 4 noiembrie, reprezentanții E.ON și Delgaz Grid, prin intermediul unui comunicat de presă.

Conform aceleiași surse, inițiativa E.ON și Delgaz Grid nu este singulară, în ceea ce privește sprijinirea spitalelor în criza sanitară.

”Anul trecut am reușit să sprijinim 16 spitale aflate în linia întâi în lupta cu virusul SARS-CoV-2, prin donații de circa jumătate de milion de lei. Am donat echipamente medicale și de protecție, teste, dar și hrană cadrelor medicale carantitate în spitale. La Târgu Mureș am sprijinit Spitalul Clinic Județean de Urgență cu achiziționarea unui aparat de testare a infecției cu CPVID-19 și Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant prin donarea de echipament de protecție”, se menționează în comunicat.

