20 de școli mureșene în proiectul derulat de Junior Achievement România Share

Un număr de 20 de școli și licee mureșene participă la activități de educație financiară în cadrul programului derulat de Junior Achievement (JA) România cu susținerea Raiffeisen Bank. Școlile antrenate în această activitate sunt din localitățile Târgu Mureș, Reghin, Luduș, Târnăveni, Sighișoara și Sântana de Mureș. Mai mult de 38.000 de elevi și 1.400 de profesori din peste 680 de școli și licee din toată țara participă în acest an școlar la activități de educație financiară în cadrul programului derulat de Junior Achievement (JA) România cu susținerea Raiffeisen Bank. Din acest total, 700 de elevi și 25 de profesori sunt din 20 de școli și licee mureșene. Elevii beneficiază de resurse adaptate învățării hibride – la școală sau online – pentru educarea comportamentelor responsabile privind economisirea, gestionarea investițiilor și a instrumentelor financiare. O nouă componentă este adăugată programului, adresată profesorilor, pentru formarea și certificarea competențelor financiare și antreprenoriale. Scopul programului este de a forma abilități și comportamente responsabile necesare gestionării banilor prin economisire, investiții sau utilizarea instrumentelor financiare, iar activitățile propuse în cadrul acestuia au la bază abordarea learning by doing, în care primează exemplele, studiile de caz și exercițiile de lucru în echipă, pentru argumentare și luarea deciziilor. Formare continuă Activitățile sunt derulate în colaborare cu voluntarii Raiffeisen Bank și au la bază un kit educațional gratuit, adaptat învățării hibride – la școală și online –, care include materiale tipărite și resurse digitale interactive disponibile pe platforma de e-learning JA Inspire™. „Elevii participă cu plăcere și interes la activitățile de educație financiară, pentru că astfel au ocazia să se regăsească în situații concrete de viață, să se exprime și să facă asocieri cu lucruri din viața lor. Învață, jucându-se, să își gestioneze fondurile proprii. Astfel de activități pot fi considerate oportunități extraordinare pentru elevi, iar implementarea la clasă aduce noutăți în bagajul informativ al copiilor, dar și în abilitățile lor pentru viață." – Profesor, Școala Gimnazială Teodor V. Stefanelli, Câmpulung Moldovenesc Cu o continuitate de peste zece ani, parteneriatul dintre JA România și Raiffeisen Bank a oferit până acum activități, resurse și kit-uri educaționale gratuite de educație financiară pentru 160.700 de elevi și profesori, iar 29 licee au beneficiat de finanțări pentru îmbunătățirea condițiilor de învățare și acces la educație online. În acest an, programul se extinde cu o nouă componentă, adresată profesorilor, pentru formarea și certificarea competențelor financiare și antreprenoriale. Programul de formare oferă profesorilor participanți posibilitatea dezvoltării și exersării de competențe pentru utilizarea instrumentelor de planificare financiară personală și a unei afaceri. Programul de formare este acreditat de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.