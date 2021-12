FOTO: Lotul de autostradă Târgu Mureș – Ungheni pregătit de inaugurare!

Share



Internautul mureșean Kodok Márton, cunoscut pentru pasiunea sa pentru domeniul infrastructurii, a publicat duminică, 5 decembrie, un fotoreportaj realizat pe tronsonul de autostradă A3 Târgu Mureș – Ungheni, care luni, 6 decembrie, va fi dat în folosință.

”In acest fotoreportaj, veti observa ca se lucra sustinut pe lotul Strabag. Luni, 6 decembrie este prognozat deschiderea, dar azi era forfota, se lucra in mai multe puncte pe santier. Utilajele cu matura curatau calea de rulare sa fie totul perfect pentru ziua cea mare. O echipa aplica o protectie de grund impotriva coroziunii pe grinziile de la pasaje. Mai multe utilaje, escavatoare, dumpere, lucreaza in forta, la amenajarea terenului in ultimul punct unde s-a lucrat sustinut in ultima saptamana, langa paraul Nirajului. O alta echipa strangea resturile din santier, si toitoiurile sunt ridicate. Iar la final era o echipa care curatea acostamentul cu aer, in urma unei echipa care taia iarba. Este un santier extrem de curat, cu iarba taiata, calea de rulare maturata, rigole curatate. Asa cum se cuvine”, a scris Kodok Márton, pe care îl felicităm pentru perseverența cu care a urmărit acest proiect.

(Redacția)