Concurs de fotografie organizat de UMFST

Concursul de fotografie organizat sub genericul „Viața în pandemie” în cadrul Zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș va avea parte de o prezentare online a fotografiilor înscrise în concurs de către cei aproximativ 20 de participanți.

„În contextul Zilelor Universității care au loc în perioada aceasta în perioada 6-10 decembrie, la inițiativa Departamentului University Press s-a încurajat participarea tuturor pasionaților de fotografie și când spun asta nu mă refer doar la membrii comunității academice, studenți ci la întreaga comunitate a orașului Târgu Mureș pentru a participa la acest concurs de fotografie pe care noi ne-am gândit să îl organizăm cu tema „Viața în pandemie”. Știm că pandemia este o perioadă dificilă pentru toți și că ne-a afectat pe toți, toți am resimțit-o în mod diferit. Tocmai în ideea aceasta am dorit să surpindem perspectiva personală a felului în care fiecare dintre cei care au ales să participe la această expoziție de fotografie, pasionați fiind de arta fotografică, au resimțit acest lucru”, au transmis reprezentanții Departamentului University Press din cadrul UMFST.

Viziune inedită asupra imaginii de familie

Premiul acordat câștigătorului concursului de fotografie constă într-un voucher la piscină plus alte obiecte personalizate cu sigla UMFST.

„Am ales dintre aproximativ 20 de participanți, și peste 50 de fotografii, o fotografie extrem de relevantă, ea a fost avizată de fotograful nostru Lucian Morariu din cadrul Departamentului University Press. Fotografia chiar dacă nu surprinde un personaj, are în spate o poveste. Este vorba de elementele care definesc membrii unei familii în această perioadă a pandemiei. A fost foarte bine gândită, realizată foarte corect din punct de vedere tehnic și câștigătorul, realizatorul fotografiei este Gligor Florin Matei din Cristești”, au completat reprezentanții Departamentului University Press din cadrul UMFST.

Fotografia Câștigătoare

Arta fotografică, liant între oameni faini

Florin Matei Gligor este programator de profesie și așa cum spune, are „la activ 34 de primăveri” și a început să facă fotografii în urma dorinței de a avea un hobby, după care, a avut curajul să se specializeze în acest domeniu sau cel puțin să urmeze niște cursuri care să îl ajute să evolueze.

„Pasiunea pentru fotografie s-a născut în urmă cu 4, 5 ani de zile, după o perioadă mai dificilă, când am căutat o activitate relaxantă extra-job. Ideea de fotografie a venit oarecum brusc, ca un fel de revelație 🙂 Am simțit ca asta trebuie să fac, iar în timp mi-am dat seama că mă regăsesc tot mai mult în această activitate. O perioadă am studiat și exersat fotografia de unul singur, citind cărți legat de tehnica foto, de compoziție și observând lucrările marilor fotografi, iar astfel am început să înțeleg că acest domeniu este unul foarte vast și că e mai mult decât o simplă apăsare de buton și stocarea unei imagini; este o modalitate de a transmite idei, gânduri, emoție, în spatele căreia se ascunde un proces creativ. Un pas important care m-a determinat și mai mult să aprofundez acest domeniu a fost întâlnirea „accidentală” cu domnul Jakab Tibor, un mare artist fotograf de la noi pe care îl apreciez foarte mult. A fost un fel de întâlnire unică, specială care chiar dacă s-a întâmplat într-o piață de vechituri căutând aparate foto, a fost un punct de cotitură care m-a determinat să aprofundez și mai mult, observând lucrările sale deosebite. Doi, trei ani am folosit în mare parte filmul pentru fotografii… acesta a fost probabil unul dintre cei mai buni învățători, pentru că te obligă să gândești înainte să declanșezi, nu-ți permiți să strici cadre pe care apoi nu le poți șterge. În plus, m-a făcut să apreciez rezultatul final al muncii, de la compoziție la procesarea chimică manuală cu atenție – developare – și apoi imprimare pe hârtie”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Gligor Florin Matei, câștigătorul concursului.

Fotograful amator a fost de părere că atunci ”când ții în mână o fotografie la care ai muncit de la A-Z, simți cum crești!”, respectiv că arta fotografică reprezintă o pasiune prin intermediul căreia se pot lega prietenii trainice.

”Deși am avut multe sugestii de la prieteni că o școala foto nu-și prea are rostul, m-am încăpațânat, ca de-obicei, și am făcut acest pas în toamna anului trecut. A fost o decizie foarte bună! L-am întâlnit la Școala Populară de Artă pe domnul profesor Cezar Buliga, un om extraordinar cu foarte multe cunoștințe în domeniu, dornic să le împărtășească și mi-am dat seama automat că e de bine. Odată cu acest pas am avut și ocazia recent de a participa la concursul foto „Viața în pandemie”, organizat de UMFST Târgu Mures. De fapt, fotografiile cu care am participat au fost parte a primei teme practice de la Școala Foto. În acest domeniu am întâlnit mulți oameni faini, extraordinari cu care am rămas prieteni și astăzi, de la unii întâlniți pe OLX de la care am cumpărat aparate și materiale foto pe film la alții pe care i-am cunoscut personal și cu care avem o relație foarte bună și astăzi. Însă mai important este că am întâlnit oameni care păreau mici, dar erau giganți în realitate, oameni care transmit multă simplitate și umilință și care în realitate creează lucruri extraordinare. Ideea pentru fotografia câștigătoare mi-a venit brusc, fără să mă gândesc foarte mult, dar cred că are, evident, legătură cu meseria de familist și modul cum acest context mai ciudat prin care trecem cu toții a „redecorat” familia într-un alt fel de straie. Mai mult, acest nou decor e parte din viața de zi cu zi, fie că ne place fie că nu. În plus, vedem un nou membru în aceasta familie, nedorit de nimeni, dar care trebuie adoptat temporar. Și straiele acestea sunt temporare și sper că în curând nu vom mai avea nevoie de ele”, a conchis Gligor Florin Matei.





Alte fotografii înscrise de Gligor Florin Matei în concurs

Mălina MORARU