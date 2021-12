hands of my friends on white

Liceeni mureșeni în proiectul EDU-INTERACT Share

Asociația Neam Edenic cu sprijinul Secretariatului General al Guvernul României prin Serviciul pentru Dezvoltare Comunitară propun pentru luna noiembrie un program complex de dezvoltare a competențelor și abilităților de comunicare interculturală și de gestionare a diversității culturale pentru tinerii elevi de liceu, din județele Covasna, Harghita și Mureș. Un număr de 410 de liceeni au fost selectați, potrivit unui comunicat de presă remis de prof. Irimie-Matei Camelia, purtător de cuvânt Inspectorat Școlar Județean Mureș. Grupul țintă ales (clasele 9-12) din mediul urban și rural din județele Covasna, Harghita și Mureș își dezvoltă acum abilitățile de comunicare interculturală și de adaptare la situații diverse, având în vedere natura multietnică și multiculturală a celor 3 județe. Activitățile propuse au început în luna octombrie 2021 și sunt implementate online, printr-o serie largă de webinarii create pentru beneficiari, până la sfârșitul lunii noiembrie 2021. Cursurile se desfășoară online, creând, astfel, o extraordinară comunitate virtuală. Proiect pentru liceeni Un număr de 410 tineri din județele Covasna, Harghita și Mureș beneficiază de un program educațional online, prin proiectul “EDU-INTERACT – Educație prin Comunicare Interculturală. Proiectul este propus de Asociația Neam Edenic și finanțat de Secretariatul General al Guvernul României prin Serviciul pentru Dezvoltare Comunitară. Proiectul se încadrează în sfera de politici publice promovate de Guvernul României, politici care susțin dezvoltarea regională în cele 3 județe menționate și sustenabilitatea zonelor prin investiția în proiecte de educație și cultură, ca afirmare a identității naționale în plan local și regional. Grup țintă sunt tinerii liceeni (clasele 9-12) din mediul urban și rural din județele Covasna, Harghita și Mureș. Activitățile au început în luna octombrie și sunt implementate online, printr-o serie largă de webinarii create pentru beneficiari, până la sfârșitul lunii noiembrie 2021. Obiectivul general al proiectului este crearea unui ecosistem dinamic și sustenabil la nivel local și regional care să conecteze elevii de liceu cu oportunități de dezvoltare, prin intermediul comunicării interculturale, ajutându-i astfel să se adapteze mai ușor unor situații diverse și astfel să își atingă potențialul creativ, economic, de adaptare și dezvoltare personală și profesională. Numeroasele activități desfășurate online sunt: webinarii cu specialiști în domeniu; conectarea tinerilor cu fluxuri de idei inovative; acces la diverse resurse educaționale despre comunicare și interculturalitate; formarea unui context cultural propice pentru provocări, învățare și descoperiri; formarea unei gândiri sistematice cu înțelegerea unor contexte interculturale determinante pentru comunitățile tinerilor. Partenerii proiectului Proiectul EDU-INTERACT – Educație prin Comunicare Interculturală în județele Covasna, Harghita și Mureș, propus de Asociația Neam Edenic, beneficiază de parteneriate cu licee în fiecare județ cuprins în proiect. Astfel, în județul Mureș sunt următoarele parteneriate: 1. Colegiul National Pedagogic ”Mihai Eminescu”, Târgu Mureș; 2. Liceul Tehnologic ”Electromureș”, Târgu Mureș; 3. Liceul Tehnologic ”Iernut”, Iernut; 4. Liceul Tehnologic ”Petru Maior”, Reghin; 5. Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”, Târgu Mureș. Aceste parteneriate au fost posibile datorită Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prin intermediul inspectorului școlar general, prof. Pășcan Sabin Gavril și inspectorului de proiecte Loredana Pașcan. Conținut dezvoltat în proiect Activitățile propuse au început în luna octombrie 2021 și sunt implementate online, printr-o serie largă de webinarii create pentru beneficiari, până la sfârșitul lunii noiembrie 2021. Cursurile se desfășoară online, creând, astfel, o extraordinară comunitate virtuală. Webinariile de dezvoltare a competențelor de comunicare interculturală, se derulează cu o frecvență săptămânală, segmentate pe module, cu o componentă practică, de realizare a unor proiecte de către elevi, sub supravegherea lectorilor și a mentorilor. Follow us Share Share Share Share Share Share