Situația adopțiilor din acest an

În cursul acestui an, 39 de familii au fost informate cu privire la procedura adopției, la Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ( DGASPC) Mureș, din care 38 au formulat cererea, au pregătit documentele necesare, au fost evaluate și apoi atestate ca familii apte să adopte, adică au îndeplinit condițiile legale. În evidența Direcției s-au aflat 268 de copii în sistemul de copii județean de protecție a copilului eligibili pentru adopție, adică având hotărâre judecătorească că pot fi adoptați, din care 163 băieți și 105 fete, cu vârste cuprinse între 1 an-15 ani. Din acest total, 186 de copii sunt clinic sănătoși, 82 de copii încadrați în grad de handicap, 42 de grupuri a câte 2 frați adoptabili împreună și 1 grup a câte 3 frați adoptabili.

„În cursul anului am urmat procedurile specifice , am pregătit și sprijinit întâlnirile dintre familiile adoptatoare și copii adoptabii astfel că, la finalul anului acesta am avut 50 de copii adoptați de familii prin hotărâre judecătorească, fiind în perioada de monitorizare postadopție timp de 2 ani”, specifică Elida Deak, director adjunct al DGASPC Mureș, într-un bilanț al activității din acest an.

Comparativ cu anii anteriori

În anul 2018 s-au înregistrat 39 de copii în familii adoptatoare, în anul 2019 au fost 46 de copii în familii adoptatoare, iar anul trecut 55 de copii în familii adoptatoare.

Pentru a veni în sprijinul familiilor care vor să adopte, iată care sunt principalele modificări care au intervenit odată cu apariția noii leigi intrate în vigoare la data de 26 martie 2021.

Atestatele pentru familiile sau persoanele care vor să adopte au o durată de valabilitate de 5 ani. Adoptatorul sau opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare , care realizează venituri supuse impozitului pe venit, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maxim un an, precum și de o indemnizație lunară. Cuantumul indemnizației lunare prevăzute este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază de o indemnizație de sprijin lunară raportată la indicatorul social de referință în cuantum de 1, 2 ISR pentru fiecare copil care la data rămânerii sentinței judecătorești de încuviințare a adopției se află într-una din următoarele situații: are vârsta cuprinsă într 3-6 ani, este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu, face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună. Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază de acoperirea cheltuielilor de transport și cazare în vederea participării la potrivirea practică cu un copil din alt județ , dacă finalizează adopția cu copilul respectiv, în cuantum de 200 de lei pentru fiecare persoană.

Persoanele interesate să adopte un copil se pot adresa Serviciului adopții-Post adopții, din cadrul DGASPC Mureș de pe strada Trebely nr 7, corp de clădire D.